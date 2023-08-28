Из пушек по воробьям с небывалой эффективностью

Зенитная артиллерия еще не сказала последнего слова

На форуме «Армия-2023» выставлялась новейшая бронемашина со смонтированной на ней скорострельной зенитной установкой ЗУ-23-2 советских времен. Фото Владимира Карнозова

Сегодня перед наземной противовоздушной обороной возникает серьезнейшая проблема: противник способен добиться ее перенасыщения путем массового применения беспилотных летательных аппаратов (в том числе весьма дешевых и малоразмерных), а также высокоточного оружия (ракет «воздух-поверхность» и управляемых авиабомб), значительная часть которого может запускаться из-за пределов досягаемости даже самых дальнобойных зенитных управляемых ракет. В такой ситуации зенитная артиллерия может стать незаменимой, поскольку имеет очень большое количество очень дешевых средств поражения (зенитных снарядов). Именно это сейчас происходит на Украине, где зенитная артиллерия с обеих сторон используется как в качестве наземных «суперпулеметов», так и для борьбы с воздушными целями, в первую очередь – беспилотниками и ракетами.

Роль наземной противовоздушной обороны в спецоперации не очень заметна, но чрезвычайно велика. Эта роль еще ждет своего описания.

РОЖДЕНИЕ НОВОЙ КОНЦЕПЦИИ

Из-за быстрого роста скорости и практического потолка боевых самолетов после Второй мировой войны зенитная артиллерия, как казалось, начала утрачивать свое значение. Даже мощнейшим советским зениткам (100-мм КС-19 и 130-мм КС-30) не хватало точности и скорострельности для поражения самолетов противника. Главным средством противовоздушной обороны (ПВО) становились зенитные ракетные системы (ЗРС) большой и средней дальности.

Впрочем, во Вьетнаме («Фантомы» против «МиГов», «НВО», 24.03.23) эти самые ЗРС средней дальности в лице советской С-75 загнали американскую авиацию на малые высоты, где их встретила и нанесла огромные потери именно зенитная артиллерия. Теперь это были советские и скопированные с них китайские малокалиберные орудия, имевшие небольшую дальность стрельбы и скромную досягаемость по высоте, но очень высокую скорострельность.

Советские зенитные самоходные установки ЗСУ-23–4 «Шилка» нанесли заметные потери авиации Израиля во время Октябрьской войны 1973 года («Судный день Израиля», «НВО», 19.10.18). К тому же зенитная артиллерия «выгоняла» авиацию обратно на средние высоты, где по ним могли эффективно работать зенитные ракетные комплексы (ЗРК). Преимуществами зенитной артиллерии перед ЗРК была крайняя дешевизна боеприпасов, отсутствие «мертвых зон» и возможность использования против наземных целей (как минимум для самообороны).

Cоветский Союз был безусловным лидером в развитии зенитной артиллерии. Первым поколением техники войсковой ПВО, поступившим на вооружение в течение 1960-х годов, стали, в частности, зенитное орудие ЗУ-23–2, оно же в самоходном варианте в виде ЗСУ-23–4 «Шилка». ЗУ-23–2 и «Шилка» имели дальность стрельбы 2,5 км и досягаемость по высоте 1,5–2 км, скорострельность составляла 2000 выстрелов в минуту для «зушки» и 3400 выстрелов в минуту для «Шилки».

Поразить сверхзвуковой реактивный самолет они практически не способны, хотя эффективны против вертолетов и дозвуковых самолетов на малых высотах. Точные результаты их боевого применения в различных конфликтах установить сложно: часто они оказывали на авиацию противника скорее психологическое воздействие, заставляя уходить с малых на средние высоты, под огонь ЗРК. Впрочем, в октябре 1973 года египетские и сирийские «Шилки», возможно, сбили до 40 самолетов ВВС Израиля.

Сейчас ЗУ-23–2 и «Шилки» используются как своеобразные «суперпулеметы» против наземных целей. Поэтому и основные потери они несут на земле.

ВС РФ потеряли до 10 «Шилок» и «зушек» в Чечне, Сирия – более 50 ЗСУ и зенитных орудий, Йемен – не менее пяти «Шилок», Ливия – не менее 13 «Шилок», Нигерия – три «Шилки» в ходе нынешних гражданских войн. Ирак лишился не менее 30 ЗСУ и зенитных орудий в ходе войн против США. Войска Нагорно-Карабахской республики потеряли как минимум три «Шилки» в ходе второй войны за Карабах («Армения – Азербайджан: 26 лет спустя», «НВО», 27.11.20).

ИНОСТРАННЫЕ КОНКУРЕНТЫ

В Соединенных Штатах данным классом оружия занимались по «остаточному принципу», делая упор в первую очередь на авиацию, во вторую – на ЗРК («Небесный щит Америки», «НВО», 09.06.23). Единственным американским зенитным орудием стал 20-мм шестиствольный «Вулкан» с дальностью стрельбы до 3 км и скорострельностью до 3 тыс. выстр./мин. Использовался как в буксируемом варианте М167, так и в варианте ЗСУ М163 (на шасси БТР М113). Израильские М163, возможно, сбили до трех самолетов и вертолетов ВВС Сирии во время Ливанской войны 1982 года («Ливан в арабо-израильских войнах: как была расколота страна», «НВО», 29.05.20).

За пределами СССР лидером в создании малокалиберной зенитной артиллерии была Швейцария. Здесь компанией «Эрликон» были созданы семейства 20-мм орудий HS (они же GAI-СО) с дальностью стрельбы 1,5–3 км (на основе одного из этих орудий разработана немецкая зенитка Rh-202 с дальностью стрельбы до 2,5 км и норвежская спаренная FK20–2) и 35-мм спаренных орудий GDF с дальностью стрельбы до 4 км и скорострельностью 550 выстр./мин. на ствол.

Огнем GDF-002 аргентинцы сбили над Фолклендами («Война за острова», «НВО», 19.04.19) два британских «Харриера». При этом, впрочем, 15 таких орудий были захвачены англичанами. В Китае GDF-002 производится по лицензии под названием Туре 90, на ее основе создана ЗСУ Туре 09, они составляют основу зенитной артиллерии сухопутных войск НОАК («Эволюция китайского зонтика», «НВО», 25.03.22).

Кроме того, эти же швейцарские орудия установлены на нескольких иностранных ЗСУ – немецкой «Гепард» (на шасси танка «Леопард-1»), японской Туре 87 (на шасси танка Туре 74), турецкой «Коркут» (на шасси БМП ACV-30). На «Гепарде» и Туре 87 кроме двух 35-мм орудий размещены две радиолокационные станции (РЛС) (обнаружения и наведения). «Коркут» работает в составе батареи из трех ЗСУ, которые получают внешнее целеуказание от командного пункта с РЛС.

Британская ЗСУ «Марксман» и польская «Лоара» с теми же швейцарскими орудиями в серию не пошли. Шестиствольный вариант швейцарского 35-мм орудия используется в системах ПВО Германии «Скайшилд» и MANTIS. Эти системы совместимы между собой, являются стационарными и соответственно используются для обороны стационарных объектов (например, аэродромов).

Немногим менее популярны в мире шведские 40-мм зенитные орудия компании «Бофорс». Орудие L/60 было создано в начале 1930-х, имело дальность стрельбы более 7 км и скорострельность 120 выстр./мин. В ходе Второй мировой применялось всеми воюющими сторонами, производилось во многих странах, в некоторых остается на вооружении до сих пор. Его развитием стало зенитное орудие L/70 с дальностью стрельбы более 12 км и скорострельностью не менее 240 выстр./мин. Оба орудия применялись практически во всех локальных войнах, L/60 использовалось на «ганшипах» АС-130 ВВС США.

В ЧССР в конце 1950-х была создана ЗСУ М53/59 «Прага», представлявшая собой спаренную 30-мм пушку на шасси бронеавтомобиля «Прага» V3S. Дальность стрельбы составляла 3 км, скорострельность – не менее 100 выстр./мин. на ствол. Будучи крайне устаревшей, тем не менее эта ЗСУ до сих пор остается на вооружении в некоторых странах Европы и Ближнего Востока.

В Югославии в начале 1970-х было принято на вооружение трехствольное 20-мм зенитное орудие М55, которое также использовалось в варианте ЗСУ BOV-3 (на шасси колесного БТР BOV). Дальность стрельбы – 4–5 км, скорострельность – не менее 700 выстр./мин. Активно применялось в ходе гражданской войны в Югославии («Правда и мифы о войне в Югославии», «НВО», 01.02.19), потери Югославской народной армии и ВС Сербии составили не менее четырех BOV-3.

В Греции в начале 1980-х было создано спаренное 30-мм зенитное орудие «Артемис-30» с дальностью стрельбы около 8,5 км и скорострельностью 800 выстр./мин. на ствол. Поступило на вооружение только самих ВС Греции, причем в ограниченном количестве.

Во Франции в конце 1960-х была разработана ЗСУ АМХ-30DCA, которая представляла собой спаренную 30-мм пушку на шасси танка АМХ-30. Единственным покупателем этой машины стала Саудовская Аравия. Сами ВС Франции имели на вооружении 20-мм зенитное орудие 53Т2 «Тараск» с дальностью стрельбы до 6 км и скорострельностью свыше 700 выстр./мин.

ВС ЮАР приняли на вооружение в 1980-е годы весьма своеобразную ЗСУ «Зумлак», которая представляла собой трофейное советское спаренное зенитное орудие ЗУ-23–2, установленное в кузове грузовика «Самил-100». Еще одна южноафриканская ЗСУ с аналогичной пушкой – «Ратель» АА на шасси БТР «Ратель», принята на вооружении только в Иордании.

ВС Италии в конце 1980-х получили 25-мм счетверенную ЗСУ SIDAM-25 на шасси БТР М113. Дальность стрельбы составляет 2,5 км, общая скорострельность – почти 2,5 тыс. выстр./мин. При этом наведение осуществляется с помощью оптоэлектронной системы, РЛС на машине отсутствует.

ВС Республики Корея с середины 1980-х использовали ЗСУ К263 с вышеупомянутой американской пушкой «Вулкан», но на шасси собственной БМП К200. Затем на том же шасси была создана ЗСУ К30 «Бихо» со спаренной 30-мм пушкой, имеющей дальность стрельбы 3 км и скорострельность не менее 600 выстр./мин.

ПОЯВЛЕНИЕ ЗРПК

Установка на ЗСУ зенитных ракет малой дальности позволяет создать зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК). Он сложнее и дороже, чем ЗСУ, но совмещает достоинства ЗРК и ЗСУ и устраняет недостатки. По основным целям ЗРПК применяет зенитные управляемые ракеты (ЗУР), пропущенные или менее ценные цели добиваются пушками, которые также могут использоваться для самообороны в наземном бою.

Первым ЗРПК стала советская «Тунгуска». Боевая машина ЗРПК «Тунгуска» несет две РЛС (обнаружения и сопровождения цели), два 30-мм зенитных автомата (общая скорострельность до 5 тыс. выстр./мин., дальность стрельбы 2–4 км, досягаемость по высоте до 3 км) и восемь ЗУР с радиокомандным наведением (до 8 км и до 3,5 км соответственно). Российская армия потеряла от двух до шести этих машин в боях за Грозный в январе 1995 года, украинская армия лишилась двух «Тунгусок» в Донбассе.

Необходимо отметить также ЗРПК «Панцирь», который в отличие от «Тунгуски» размещается на колесном шасси. Он также несет две РЛС и два 30-мм автомата, но 12 ЗУР (дальность до 20 км, досягаемость по высоте от 15 м до 15 км). Сирийская армия, потеряв три-четыре «Панциря», уничтожила с их помощью несколько турецких БПЛА «Анка» и «Байрактар» и израильских ракет. ВС ОАЭ потеряли восемь-девять «Панцирей» в Ливии, при этом они сбили до 20 «Байрактаров» и, возможно, несколько самолетов противостоящих ливийских группировок.

В Китае был создан ЗРПК Туре 95, составляющий сейчас основу ПВО китайских общевойсковых бригад, причем его артиллерийская часть скопирована с вышеупомянутой итальянской SIDAM-25. ВС Польши в конце 1980-х получили очень своеобразный «буксируемый ЗРПК» ZUR-23–2S, в котором два переносных зенитных ракетных комплекса (ПЗРК) «Стрела-2М» установлены на ЗУ-23–2. В начале 2000-х был создан ZUR-23–2KG с польским ПЗРК «Гром» вместо «Стрелы-2».

В ЗРПК могут быть преобразованы три вышеупомянутые ЗСУ – турецкая «Коркут» (путем установки ПЗРК «Стингер» или «Игла-С»), южнокорейская «Бихо» (путем установки отечественного ПЗРК КР-SAM «Шингун», он же «Чирон»), китайская Туре 09 (очевидно, путем установки ПЗРК QW-1/2 и или FN-6). Но на данный момент ни один из этих вариантов на практике не реализуется.

Единственным ЗРПК, созданным за пределами России и Китая, пока является сербский PASARS-16. На шасси бронированного грузового автомобиля установлено вышеупомянутое шведское орудие L/70, оптическая система наведения и две ЗУР – либо французские ПЗРК «Мистраль», либо российские ПЗРК «Игла», либо отечественные ракеты RLN-1С, созданные на основе советских ракет «воздух-воздух» Р-13. Впрочем, пока неясно, пойдет ли сербский ЗРПК в массовое производство.

Александр Храмчихин

Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.