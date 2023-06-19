Сила самурайской самообороны

Мощное японское вооружение служит почти исключительно для собственных нужд

По итогам Второй мировой войны Япония превратилась в своеобразный трофей США. Страна стала одним из ключевых союзников Вашингтона не только в Азии, но и в мире в целом. Как внешняя и внутренняя политика Японии, так и ее военное строительство были полностью ориентированы на Соединенные Штаты.

ВС Японии формально вообще не являются вооруженными силами: это «силы самообороны». В реальности, впрочем, это одна из сильнейших армий в мире. Особенно сильны ВМС страны. Современная военная мощь Японии построена на «американском фундаменте», но постепенно японская армия становится все менее американской и все более японской.

При этом к собственному производству вооружений Япония перешла уже в 1950-е годы. Разумеется, поначалу все оружие выпускалось исключительно по американским лицензиям. Но постепенно начали появляться и собственные модели.

БРОНЯ КРЕПКА И САМОДОСТАТОЧНА

Во время Второй мировой японские танки были чуть ли не худшими среди машин этого класса всех основных воюющих стран. Тем не менее именно в области бронетехники страна быстрее всего избавилась от американской зависимости.

Получив в 1950-е годы из США 250 танков М4 «Шерман», около 500 легких танков М24 и 150 бронетранспортеров (БТР) М3 и М5, больше никакой иностранной бронетехники Токио не приобретал. С начала 1960-х началось производство танка Туре 61 (выпущено 560 единиц), в 1970-е за ним последовал Туре 74 (893 машины), в 1990-е в серию пошел Туре 90 (341 машина), сейчас производится танк Туре 10 (уже выпущено не менее 110).

В классе БТР вслед за Туре 60 (428 штук) в серию пошел Туре 73 (не менее 338 штук), а за ним – Туре 96 (не менее 380). Видимо, не слишком удачной оказалась БМП Туре 89 (произведено всего 70 машин). Ведется производство броневой машины с тяжелым вооружением (БМТВ), или колесного танка Туре 16, на данный момент выпущено не менее 160 единиц.

До 500 самоходных артиллерийских установок (САУ), буксируемых орудий и минометов времен Второй мировой было получено из США в 1950–1960-е годы. Уже в 1980–1990-е по американской лицензии были произведены 91 штука 203-мм САУ М110 и 100 реактивных систем залпового огня (РСЗО) MLRS М270. По немецкой лицензии – 480 буксируемых 155-мм орудий FH-70. До сих пор производятся по французской лицензии 120-мм минометы МО-120-RT, а по английской – 81-мм минометы L-16. С 1970-х годов выпускались собственные САУ Туре 74 и Туре 75, затем Туре 99 (выпущено 140 единиц), сейчас начато производство колесной САУ Туре 19.

Как минимум до 2003 года японская армия продолжала приобретать в США и производить по лицензии американские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Тоу» (для боевых вертолетов АН-1 «Кобра»). При этом имеется на вооружении несколько типов собственных ПТРК: Туре 79, Туре 87, Туре 01, Туре 96, ММРМ. Последние два типа ПТРК, устанавливаемые на джипах, считаются универсальными: они способны поражать не только бронетехнику, но также небольшие корабли и низколетящие вертолеты.

По американской лицензии были произведены в Японии сначала 32 батареи зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Хок» (позже модернизированы в вариант «Усовершенствованный Хок»). Затем 26 батарей зенитной ракетной системы (ЗРС) «Пэтриот». В начале 1980-х страна стала одним из первых покупателей переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Стингер». При этом на вооружении находятся собственные ЗРК Туре 81, Туре 93, Туре 03, Туре 11, ПЗРК Туре 91, зенитные самоходные установки (ЗСУ) Туре 87. Производство ЗРК средней дальности Туре 03 и малой дальности Туре 11 продолжается до сих пор.

Таким образом, доля иностранной наземной техники в японской армии невелика, причем практически вся эта техника произведена по лицензиям в самой Японии.

НАСЛЕДНИКИ АДМИРАЛОВ ТОГО И ЯМАМОТО

Что касается ВМС Японии, которые уверенно входят в пятерку сильнейших флотов мира, то здесь уже очень давно нет ни одного боевого корабля иностранной постройки. Весь японский флот построен в самой Японии, причем исключительно по японским проектам. Так, в 1960-е годы на основе больших подводных лодок (ПЛ) типа I-201 конца Второй мировой была построена ПЛ «Оясио», затем две ПЛ типа «Хаясио», две ПЛ типа «Нацусио», ПЛ «Осио», четыре ПЛ типа «Асасио». В 1970-е годы для ВМС Японии были построены семь ПЛ типа «Удзусио». В 1980-е – 10 ПЛ типа «Юсио» (первые в японском флоте, которые были вооружены не только торпедами, но и противокорабельными ракетами (ПКР) «Гарпун»). В 1990-е – семь ПЛ типа «Харусио» (на одной из них испытывалась воздухонезависимая энергоустановка (ВНЭУ) – двигатель Стирлинга). К настоящему времени все перечисленные ПЛ утилизированы.

С середины 1990-х велось строительство 11 ПЛ типа «Оясио», они остаются в строю до сих пор (из них две – как учебные). Затем были построены 12 ПЛ типа «Сорю» с ВНЭУ (двигателями Стирлинга), последние две из них стали первыми в мире ПЛ с литий-ионными аккумуляторными батареями. Начато строительство ПЛ типа «Тайгей», также оснащенных литий-ионными батареями.

Все надводные боевые корабли японского флота принято классифицировать как эсминцы. В 1950-е годы были построены два артиллерийско-торпедных эсминца типа «Харукадзе», семь типа «Аянами», три типа «Мурасамэ», два типа «Акидзуки», а также три эскортных эсминца (фактически – фрегата): «Акебоно» и два типа «Иказухи».

В 1960-е годы ВМС Японии получили шесть эсминцев типа «Ямагумо», три типа «Минэгумо», четыре типа «Такацуки» (которые имели на вооружении противолодочный ракетный комплекс (ПЛРК) «Асрок»), а также четыре эскортных эсминца (фрегата) типа «Исудзу». Сейчас все они утилизированы.

В 1970-е годы были построены два эсминца-вертолетоносца типа «Харуна» и затем два эсминца типа «Сиранэ» (несли по три вертолета SH-60), к настоящему времени они также утилизированы или потоплены как учебные цели.

В ХХI веке ВМС Японии получили два «эсминца» типа «Хьюга», а затем два корабля типа «Идзумо», которые по своим размерам и архитектуре являются полноценными легкими авианосцами. Сейчас они несут только вертолеты, но по крайней мере на кораблях типа «Идзумо» в ближайшее время появятся американские самолеты вертикального взлета и посадки (СВВП) F-35В.

При этом, разумеется, развивались и «традиционные» эсминцы. В 1970–1980-е годы со стандартным набором американского вооружения (ПКР «Гарпун», зенитные управляемые ракеты (ЗУР) «Стандарт», противолодочные управляемые ракеты (ПЛУР) «Асрок») были построены три эсминца типа «Татикадзе» (сейчас уже все разобраны), два корабля типа «Хатакадзе» (сейчас используются как учебные), 12 типа «Хацуюки» (сейчас не более пяти остаются в отстое), восемь типа «Асагири» (все до сих пор в строю).

После этого (в 1990-е годы) произошел переход на американскую концепцию эсминцев, то есть кораблей с установками вертикального пуска (УВП). При этом возникли две отдельные линии эволюции кораблей. В рамках одной из них, которую можно назвать «собственно эсминцами», были построены девять кораблей типа «Мурасамэ», затем пять типа «Таканами», четыре типа «Акидзуки» и, наконец, два корабля типа «Асахи». Они несут «уполовиненные» (на 32 ячейки) УВП Мк41 для «Асроков» и ЗУР малой дальности «Си Спарроу».

Вторая линия кораблей состоит из четырех эсминцев типа «Конго», двух типа «Атаго» и двух типа «Майя». Они вооружены так же, как эсминцы типа «Орли Берк» ВМС США (носовая УВП на 29 или 32 ячейки и кормовая на 61 или 64) и, по сути, могут считаться полноценными крейсерами. Все современные японские эсминцы имеют ПКР Туре 90 вместо «Гарпунов».

Что касается эскортных эсминцев (фрегатов), то в 1970-е годы были построены 11 кораблей типа «Тикуга» (они стали первыми японскими фрегатами с ракетами, а именно с ПЛУР «Асрок»). В 1980-е были построены фрегат «Исикари» и два корабля типа «Юбари», все с ПКР «Гарпун». Сейчас в строю японского флота имеется лишь шесть фрегатов типа «Абукума» постройки 1990-х годов (с «Гарпунами» и «Асроками», но также без ЗРК). Начато строительство фрегатов типа «Могами». Уже введены строй четыре корабля, их общее количество может достичь 30.

По итальянскому проекту в начале 1990-х были построены три ракетных катера на подводных крыльях, они были вооружены ПКР Туре 90. Катера, однако, себя не оправдали, все они к настоящему времени списаны. Вместо них были построены шесть «обычных» катеров типа «Хаябуса» с теми же ПКР Туре 90.

Если сами корабли и ПЛ японского флота являются именно японскими, то практически все их вооружение до последнего времени приобреталось в США (некоторые артустановки – в Италии) либо производилось по американским лицензиям. Япония участвует в разработке и производстве американских корабельных ЗУР «Стандарт», в том числе предназначенных для решения задач противоракетной обороны.

АМЕРИКАНСКИЕ КРЫЛЬЯ

В наибольшей степени зависимость Японии от США сохраняется в сфере авиации, несмотря на наличие у страны мощной авиационной промышленности. Почти вся ее продукция – лицензионная. Последовательно здесь производились американские истребители F-86 «Сейбр», F-104 «Старфайтер», F-4 «Фантом» и, наконец, F-15 «Игл». В готовом виде США поставляли лишь несколько первых машин каждого из этих типов, все последующие собирались в Японии.

Это же относится к противолодочным самолетам Р-3 «Орион» и их модификациям, боевым вертолетам АН-1 «Кобра» и АН-64 «Апач», транспортным вертолетам СН-47 «Чинук», большей части авиационного вооружения, а также к британским вертолетам ЕН-101. Непосредственно из США поставлялись транспортные самолеты С-130 «Геркулес», вертолеты UH-60, СН-53 и их модификации. Япония стала первым покупателем американских конвертопланов V-22 «Оспри».

В самой Японии были созданы истребитель-бомбардировщик F-2 (на основе американского F-16), транспортные самолеты С-1 и С-2, противолодочный самолет Р-1, многоцелевые вертолеты ОН-1 и ОН-6. Но выдающимися все эти машины считать никак нельзя. Наиболее оригинальной продукцией японского авиапрома являются самолеты-амфибии US-1 и US-2.

В настоящее время в Японии ведутся работы над собственным истребителем 5-го поколения, но одновременно приобретаются американские F-35А/В (первоначально их планировалось закупить лишь 42, но теперь эти планы расширились до 147 машин). Также Япония существенно отстает от многих других стран в области развития беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Имея очень мощный военно-промышленный комплекс (ВПК), Япония до сих пор практически не экспортировала оружие за рубеж из-за добровольных самоограничений. Продавались, причем в очень ограниченном количестве, лишь вспомогательные суда, самолеты и вертолеты, которые, по сути, не являлись оружием. Единственным прецедентом продажи боевой техники была поставка на Тайвань 22 истребителей F-104 из наличия ВВС Японии в середине 1980-х.

Это сильно ограничивало рентабельность японского ВПК, поскольку он выпускал и выпускает очень дорогостоящую военную продукцию только для собственных ВС, чей спрос заведомо ограничен. Особенно это относится к Сухопутным войскам, которые почти полностью оснащены отечественной техникой, но ее количество невелико, поскольку по географическим причинам армия в списке приоритетов Минобороны страны занимает последнее место.

Лишь в 2014 году Токио снял сам с себя ограничения на экспорт оружия, но до сих пор он так и не начался. На мировом рынке вооружений имеет место высочайшая конкуренция, поэтому новому игроку пробиться на него крайне сложно. Дополнительной проблемой является дороговизна японской техники, которую к тому же никто никогда за пределами Японии не эксплуатировал.

Надводные корабли, являющиеся важнейшей частью продукции японского ВПК, вообще практически невозможно продать из-за их крайне высокой цены и сложности в эксплуатации: у такого товара просто нет покупателей.

Теоретически наибольшими экспортными перспективами обладают танк Туре 10, БМТВ Туре 16, ЗРК Туре 03 и Туре 11, самолеты-амфибии US-2 и ПЛ типа «Сорю». Но теория пока еще ни разу не воплотилась в практику. И совершенно неясно, где и когда это случится.

Александр Храмчихин

Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.