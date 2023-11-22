Писториус заявил, что новых данных по возможным поставкам Киеву ракет Taurus нет

Киев давно просит Берлин передать ракеты Taurus, но канцлер Олаф Шольц до сих пор сдержанно реагировал на призывы украинской стороны

БЕРЛИН, 21 ноября. /ТАСС/. Находящийся с визитом в Киеве министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что ничего нового по вопросу возможных поставок Украине крылатых ракет Taurus нет.

"Новой информации по Taurus нет", - приводит его слова агентство DPA.

Киев давно просит Берлин передать ракеты Taurus, но канцлер Олаф Шольц до сих пор сдержанно реагировал на призывы украинской стороны. Он неоднократно говорил, что все шаги по вопросам поставок оружия согласовываются с партнерами, в том числе за океаном, и отмечал, что приоритетом ФРГ по-прежнему является обеспечение Украины средствами противовоздушной обороны и артиллерийскими боеприпасами.

10 лет назад для Бундесвера было закуплено около 600 Taurus. Эти ракеты считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже поставлены Украине. Однако дальность германо-шведских ракет немного больше - до 500 км.