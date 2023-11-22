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ТАСС

Писториус сообщил о выделении ФРГ €1,3 млрд в качестве военной помощи Украине

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Министр обороны Германии Борис Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус.
Источник изображения: AP Photo/ Stephanie Scarbrough

В новый пакет войдут, в частности, еще четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM, а также артиллерийские снаряды, сообщил телеканал n-tv

БЕРЛИН, 21 ноября. /ТАСС/. Германия предоставит властям в Киеве новый пакет военной помощи общим объемом €1,3 млрд. Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус на встрече с украинским коллегой Рустемом Умеровым, передает телеканал n-tv.

В новый пакет войдут, в частности, еще четыре системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T SLM, а также артиллерийские снаряды. Таким образом Германия пообещала Киеву в общей сложности 12 установок IRIS-T SLM. Первые три были уже переданы, четвертая, как ожидается, поступит предстоящей зимой. Вторую партию, включающую еще четыре системы, планируется передать в 2024 году. Обещанные во вторник в Киеве Писториусом IRIS-T SLM войдут в третью партию, их поставки запланированы на 2025 год.

Глава Минобороны ФРГ прибыл во вторник утром с необъявленным визитом в Киев.

Германия является вторым поставщиком вооружений на Украину после США. С учетом объявленного Писториусом нового пакета общий объем помощи Украине со стороны ФРГ - гуманитарной, финансовой и военной - превысил €25 млрд. 11 ноября газета Bild со ссылкой на источники в Минобороны ФРГ сообщила, что правительство Германии намерено увеличить в следующем году военную помощь Украине с €4 млрд до €8 млрд. В начале ноября правительство ФРГ сообщило о поставках киевским властям еще 25 танков Leopard 1A5, обещанных ранее. В новую партию переданного Украине оружия тогда вошли также разведывательные беспилотники и радары. 

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Страны
Германия
США
Украина
Продукция
Leopard-1
Проекты
БПЛА
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