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Российская газета

Украина вряд ли получит германские ЗСУ Gepard из-за нехватки снарядов

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Источник изображения: Rainer Lippert / wikimedia.org

Чтобы как-то компенсировать катастрофические потери вооруженных формирований Украины, западные спонсоры отправляют киевскому режиму военное имущество и боевую технику, десятилетиями хранившиеся на складах.

Можно вспомнить прибывшие в "горячую точку" переносные зенитные ракетные комплексы "Стрела" и противотанковые одноразовые гранатометы М72 времен вьетнамской войны. Давно выработали все ресурсы применяемые ракеты и другое оборудование комплексов противовоздушной обороны С-300ПМУ.

Даже оружие вроде американских управляемых противотанковых комплексов третьего поколения Javelin, являющееся современным, имеет свои сроки хранения, и у этих ПТРК они уже истекают.

Давно считаются устаревшими прибывающие Т-72М1 и БМП-1. Самоходные артиллерийские установки AS-90 и Zuzana были приняты на вооружение в 90-е годы, но первые долгое время ржавели на складах, а вторые сейчас заменяют на более совершенную модификацию, поэтому их и не жалко сплавить ВСУ.

Обсуждался также вопрос о поставках германских "зенитных танков" Gepard. Эти боевые машины вооружены двумя 35-мм автоматическими пушками. Они эксплуатировались бундесвером со второй половины 70-х годов до 2011 года.

В качестве платформы был выбран Leopard 1. Его орудия могут уничтожать различные летящие цели на дистанциях от 100 до 4000 метров и на высотах до 3000 метров, что, по мнению военных экспертов, недостаточно, чтобы эффективно бороться, например, с современными боевыми вертолетами и ударными беспилотниками.

Также возможно поражение наземных объектов, в том числе легкобронированных, на дальности до 4500 метров. Установленная радиолокационная станция в зависимости от модификации может обнаруживать объекты атаки, находящиеся в воздухе на расстоянии в 15000-18000 метров.

Мощность двигателя - 830 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 65 км/ч. Запас хода - 550 км. Боевая масса - 47300 кг. Экипаж - 4 человека.

По данным источников, в ФРГ на хранении находится около полусотни таких ЗСУ. Однако к ним имеется лишь 30 000 единиц боеприпасов, чего хватит на очень непродолжительное время. Это, по мнению немецкой стороны, существенно затрудняют экспорт и применение такой техники.

Как оказалось, большие проблемы возникают с возможным экспортом БМП Marder, бундесвер не спешит делиться современными версиями этих бронемашин.


Алексей Моисеев

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Страны
Германия
США
Украина
Продукция
Leopard-1
M72 LAW
БМП-1
С-300
С-300П
Т-72
Проекты
БПЛА
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