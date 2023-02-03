Вашингтон и Брюссель готовят контрудар

Пентагон обещает Киеву танки M1 Abrams, которые ранее воевали на Ближнем Востоке. Подбитая машина морской пехоты США в Ираке. Фото с сайта www.marines.mil.

Российское оружие Судного дня может похоронить планы Запада

Решение президента России Владимира Путина, касающееся разработки ядерных торпед «Посейдон», может изменить стратегические планы НАТО. Британская газета Express 19 января опубликовала статью обозревателя Рохана Гупты, в которой новое оружие квалифицируется как «самое устрашающее» на сегодняшний день.

НЕУМОЛИМЫЙ «ПОСЕЙДОН»

Эта атомная торпеда движется со скоростью до 200 км/ч, способна маневрировать и оставаться незамеченной. В настоящее время НАТО не располагает техническими средствами, которые могли бы перехватывать такие беспилотные аппараты. Преодоление больших расстояний обеспечивается ядерной силовой установкой, а при достижении цели возникает волна цунами, способная полностью снести с лица земли приморские районы потенциального противника.

Ядерные беспилотники, которые также называют «оружием Судного дня», разработаны российской промышленностью. Их носителями являются атомные подводные лодки типа «Белгород», принятые на вооружение Военно-морского флота РФ в 2022 году. На борту атомохода размещается до шести ядерных ракет с дальностью хода более 10 000 км и возможной глубиной погружения до 1000 м, что не позволяет разглядеть эти торпеды даже из космоса.

Первый боекомплект уже поставлен. По оценке экспертов, мощность боеголовки составляет около 2 мегатонн, взрыв такой мощности может сформировать волну цунами высотой до 100 м. Бросковые испытания макета были успешно проведены.

ВСТРЕЧА В РАМШТАЙНЕ

«Посейдон» является оружием сдерживания, а напоминание о его уникальных возможностях в британском издании особенно важно в свете последней встречи военных министров западных стран.

Главы военных ведомств 50 стран Запада собрались на очередной, восьмой по счету форум контактной группы на американской военной авиабазе Рамштайн в Германии. Форум состоялся 20 января и был расценен российской стороной как возможный «вывод конфликта на новый качественный уровень». По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, дискуссия о поставках Украине вооружений, которые позволят наносить удары по территории Российской Федерации, не сулит ничего хорошего.

Накануне встречи был спешно назначен новый министр обороны ФРГ Борис Писториус. Назначение произошло в связи с тем, что глава Бундесвера Кристина Ламбрехт за пару дней до начала саммита в Рамштайне внезапно подала заявление об отставке. При этом до своего ухода с поста, чтобы не подвергать давлению канцлера Германии Олафа Шольца, она успела отдать приказ о запрете проведения инвентаризации танков Leopard 1 и 2, сообщают информационные агентства.

ЖЕНСКОЕ ЛИЦО ЕВРОПЕЙСКОЙ ОБОРОНЫ

Соблюдение пресловутых норм гендерного равенства привело к тому, что военные ведомства стран Североатлантического альянса стали возглавляться не только представителями сильной половины. Более того, наблюдается обратная тенденция.

В 2021 году Кристина Ламбрехт сменила на посту министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Которая, в свою очередь, являлась преемницей Урсулы фон дер Ляйен, поменявшей министерское кресло на должность председателя Европейской комиссии.

В большинстве случаев дамы, руководящие оборонными структурами, не имеют профессионального военного образования. А Кристина Ламбрехт даже признавалась, что так и не научилась различать воинские звания.

Бывший министр Вооруженных сил Франции Флоранс Парли изучала госуправление. Действующие военные министры Австрии – Клаудия Таннер, и Бельгии – Людвин Дедондер получили гуманитарное университетское образование. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен изучала вопросы госуправления и международных отношений.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес Фернандес – специалист в области права. Северная Македония доверила контроль над своими вооруженными силамим юристу Славянке Петровской. А Чехия – юристу и экономисту Яне Черноховой.

Урсула фон дер Ляйен получила дипломы экономиста и врача-гинеколога. Аннегрет Крамп-Карренбауэр изучала политические науки и юриспруденцию, магистр искусств. Наконец, Кристина Ламбрехт по образованию юрист.

Но даже сугубо мирные первоначальные профессии европейских военных министров и лидера Еврокомиссии, приобретенные в молодые годы (и, наверное, по призванию), не изменили их намерения наводнить Украину разнообразными вооружениями и военной техникой. А также старательно закрывать глаза на неонацистские настроения в Незалежной. И выполнять постоянные просьбы о финансовой и военной помощи украинского президента Владимира Зеленского, у которого в ход идут и актерское мастерство, и корыстные интересы, и тонкая игра на привычной европейской русофобии, и заявления о необходимости уничтожения Российского государства.

«Главная цель Киева – не лишиться масштабной военной и финансовой поддержки Украины со стороны США, а также их союзников по НАТО, осознавая, что без нее долго не продержатся. Ну и, конечно, это часть огромной, страшной коррупционной схемы по перекачке, отмыванию западных денежных средств через киевский режим», – приводит издание «Ведомости» представителя МИД РФ Марии Захаровой. Тоже, кстати говоря, представительницы слабого пола. Но с безупречным профильным образованием – выпускницы МГИМО.

ПРИЗЫВЫ ВМЕСТО ТАНКОВ

При этом в Рамштайне так и не было принято решение по поставке немецких танков Leopard 2 для Вооруженных сил Украины. Глава Пентагона Ллойд Остин не смог добиться согласия от военного министра ФРГ Бориса Писториуса, хотя и похвалил правительство Берлина за то, что оно является стойким защитником союзников Соединенных Штатов и общих демократических ценностей.

Ллойд Остин заявил, что наступил «переломный момент» в конфликте на Украине. Сейчас НАТО сосредоточено на том, чтобы убедиться, что у Киева есть то, что ему необходимо прямо сейчас. Кроме того, шеф американских военных првозгласил: «У нас есть окно возможностей до весны. Мы должны собрать нужные силы и возможности, когда они (украинцы) начнут свое контрнаступление».

Весной планируется мощное наступление со стороны ВСУ с возможным выходом на Крымский полуостров. Поэтому отсутствие решений в Рамштайне по поводу поставки танков явно не устраивает Украину.

По вопросу о поставках «Леопардов» канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно давал понять, что опасается односторонних шагов. Вице-канцлер Германии Роберт Хабек объяснил такую позицию своей страны историческим прошлым.

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, канцлер Шольц отметил, что НАТО хочет избежать прямого столкновения с Россией. Но при этом Германия не отказывает в помощи Украине и намерена продолжать оказывать ей необходимую поддержку.

На просьбу Владимира Зеленского предоставить Киеву как можно больше бронетехники, как стало известно из утечек в американской прессе, президент США Джозеф Байден ответил молчанием.

Администрация Белого дома давно утверждает, что танки американского производства M1 Abrams, требующие специального топлива, частого технического обслуживания, наличия необходимых объемов запасных частей и логистических цепочек их поставки, а также высокого уровня подготовки личного состава боевых и обслуживающих подразделений, плохо подходят для ведения боевых действий на востоке Украины, где линии снабжения могут быть легко блокировны.

Тем не менее ранее сообщалось, что танковую роту немецких «Леопардов» Киеву готовы предоставить польские власти. В начале января президент Польши Анджей Дуда во время визита во Львов заявил, что «будет передана рота танков Leopard в рамках международной коалиции».

Финляндия также сообщила, что передаст танки из своих запасов, если Берлин выдаст лицензии на их поставки. Передачу немецких танков нельзя осуществить без разрешения Германии, которая их производит.

Колесные боевые танки, которые классифицируются скорее как тяжелые бронеавтомобили, пообещал поставить Париж. Елисейский дворец подтвердил, что французский лидер Эмманюэль Макрон готов предоставить Киеву колесные танки AMX-10 RX. Об основных боевых французских танках AMX-56 Leclerc речь пока не идет.

Зато Великобритания намерена передать Киеву тяжелые танки Challenger 2. Правда, в скромном количестве – около десятка.

ПУШКИ ВМЕСТО МИРА

Во время своей избирательной компании Владимир Зеленский заверял, что в Донецкой и Луганской областях будет прекращено кровопролитие. Поэтому большинство украинцев отдали ему свои голоса, и он пришел к власти.

Продолжая военные действия, президент Украины не только нарушает предвыборные обязательства, но и помогает превращать страну в полигон НАТО. Конфликт на Украине может стать промежуточным этапом в достижении более амбициозных геополитических целей Запада. А постоянные требования Киева о новых поставках вооружения и планы по наступлению на российскую территорию еще более обостряют и без того крайне напряженную обстановку в международных отношениях. И делают все более реальной угрозу начала ядерного конфликта.

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»