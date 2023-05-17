GT: усиление поддержки Украины предвещает обострение конфликта Запада и России

Недавно западные страны объявили о расширении финансовой и военной помощи Украине. Это значит лишь одно: конфликт набирает обороты вопреки все более частым призывам к миру, пишет редакция GT. США не собираются заканчивать свою прокси-войну — и сподвигают европейских союзников накалять обстановку.

Эксперт: Вашингтон "похитил" Европу и затянул ее в конфликт в попытке ослабить Россию

Пока Запад во главе с Соединенными Штатами наращивает военную помощь Украине, китайские эксперты призвали США прекратить раздувать пламя конфликта и не оказывать давление на европейские страны, чтобы те помогли им сдержать Россию. Аналитики обратились к вовлеченным сторонам с просьбой сесть за стол переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье после встреч с папой Франциском в Ватикане и премьер-министром Италии Джорджией Мелони в Риме объявил, что прибыл в Берлин с официальным визитом. По сообщениям СМИ, эта поездка рассматривается как часть усилий украинского лидера по наращиванию западной поддержки перед запланированным контрнаступлением.

"Уже в Берлине. Оружие. Мощный пакет. ПВО. Реконструкция. ЕС. НАТО. Безопасность", — написал Зеленский в своем Твиттере.

В субботу правительство Германии объявило, что готовит пакет вооружений для Украины на сумму 2,7 миллиарда евро (2,93 миллиарда долларов). Как передают СМИ, ожидается, что в него войдут 30 танков Leopard 1, бронемашины, беспилотники, системы ПВО, ракеты и боеприпасы.

Финансовые руководители "Большой семерки" в субботу после переговоров в Японии также решили предоставить дополнительную помощь Киеву. "Вместе с международным сообществом мы увеличили наши обязательства по бюджетной и экономической поддержке Украины на 2023 год и начало 2024 года до 44 миллиардов долларов", — говорится в заявлении.

Сун Чжунпин, китайский военный эксперт, заявил, что сейчас появляются заметные признаки того, что конфликт спустя почти год после начала начинает набирать обороты, несмотря на постоянные призывы к прекращению огня.

США продолжают усиливать военную поддержку Украины. Европейские страны также "похитили", и они находятся под влиянием Вашингтона и наращивают поставки оружия Киеву. Это служит интересам Америки, цель которой — использовать Европу и украинский кризис, чтобы подавить и ослабить Россию, утверждает господин Сун. Он также призвал Соединенные Штаты прекратить раздувать пламя конфликта и добиваться скорейшего начала мирных переговоров.

"Любой мирный план по прекращению военных действий России на Украине должен быть „украинским“", заявил Зеленский в субботу после частной встречи с Папой Франциском в Ватикане. Некоторые медиа предполагают, что это высказывание говорит о существовании некоторого понимания между двумя лидерами о том, как разрешить конфликт.

Но китайские аналитики отмечают, что на самом деле за потенциальным мирным предложением стоят США.

Суть содействия мирным переговорам заключается в том, чтобы убедить обе стороны или даже несколько сторон, вовлеченных в конфликт, начать договариваться между собой. Но суть украинского конфликта заключается в гибридной войне между США и Россией, и уговаривать только одного участника бессмысленно и не принесет плодов, считают аналитики. Они также отмечают, что пока цель Америки по подавлению России не достигнута, Вашингтон, вероятно, в ближайшее время не захочет мира.

Контраст провокациям США составляет Китай, который объявил, что его специальный представитель по евразийским делам Ли Хуэй в понедельник начнет визиты в Украину, Польшу, Францию, Германию и Россию, чтобы обсудить со всеми сторонами политическое урегулирование украинского кризиса.

Среди пяти государств, которые он планирует посетить, Украина и Россия являются сторонами, непосредственно вовлеченными в конфликт, а остальные три — это основные акторы, имеющие отношение к вопросу. Подобная инициатива демонстрирует усилия Поднебесной по политическому урегулированию украинского кризиса и показывает объективную и беспристрастную позицию КНР как ответственной державы.