"Это как ядерное оружие". Что Украина выпросила у Пентагона

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости, Андрей Коц. Вашингтон одобрил очередной пакет военной помощи Киеву на сумму около 1,8 миллиарда долларов. Украина получит много вооружений, в том числе и новые образцы. Однако Зеленскому, как пишут СМИ, так и не удалось выпросить желаемое.

Где взять снаряды

Новый пакет состоит из двух частей. По "Президентской программе передачи вооружений" (PDA) Украине отправят одну батарею ЗРК Patriot с боекомплектом, боеприпасы к РСЗО HIMARS, 500 единиц 155-миллиметровых высокоточных снарядов, 30 минометов различных калибров, 120 легких бронеавтомобилей HMMWV и 37 тяжелых Cougar, шесть грузовиков, противорадиолокационные ракеты HARM, комплекты высокоточных управляемых бомб JDAM, а также гранатометы, стрелковое оружие, мины, приборы ночного видения, бронежилеты и прочую "мелочевку".

По "Инициативе содействия безопасности Украины" (USAI) Киеву отдадут в основном артиллерийские и танковые боеприпасы советских калибров.

Все это, за исключением ЗРК Patriot и комплектов JDAM, присылали и ранее. Примечательно крайне малое количество 155-миллиметровых боеприпасов, применяемых артиллерией натовского образца — гаубицами M777, Caesar, PzH 2000 и другими. В первую очередь это говорит о том, что страны Запада сами испытывают "снарядный голод". Того, что выделили Украине, по оценкам аналитиков, хватит максимум на полдня.

Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777 Источник изображения: © AP Photo / Evgeniy Maloletka

Кроме того, неясно, откуда Пентагон возьмет 115 тысяч снарядов калибра 122 и 152 миллиметра, а также 100 тысяч 125-миллиметровых танковых боеприпасов. Восточноевропейские союзники уже опустошили советские запасы в надежде на западное вооружение.

Не хватает самолетов

Главная новинка — ЗРК Patriot. Разработанный в 1970-х, этот комплекс по тактико-техническим характеристикам близок к С-300, который у Киева имеется.

Как показал опыт применения в Саудовской Аравии, "Пэтриоты" не лучшим образом противостоят малоразмерным БПЛА. К тому же одной батареей большую территорию от ударов с воздуха не прикроешь.

Испытательные стрельбы из ЗРК Patriot Источник изображения: © Фото : U.S. Army

"В лучшем случае поставят образцы из собственного арсенала с дальностью 150 километров, — считает военный эксперт Константин Сивков. — Экспортный же вариант бьет только на 80. И это будет очень ценный подарок для российских войск, которые изучат все режимы работы и создадут эффективные средства противодействия".

Не особо помогут, полагает он, и комплекты JDAM, превращающие свободнопадающую бомбу в высокоточную и управляемую. У ВСУ осталось мало самолетов, способных на бомбометание. А использовать для этого вертолеты и штурмовики нецелесообразно — тут же собьют.

Ключевое звено

Куда интереснее новость о скорой отправке десяти тысяч терминалов спутникового интернета Starlink. На днях газета The Washington Post рассказала, как именно аппаратура Илона Маска помогает ВСУ. Starlink — низовое звено современной системы управления боем от американской компании Palantir. Эффективность разработчики без ложной скромности сравнивают с тактическим ядерным оружием.

Разведывательно-ударный контур позволяет максимально быстро реализовать цепочку действий: получение, отбор и интеграция данных. Затем — автоматизированное выделение и выбор целей, средств поражения, удар. И контроль результата камерой беспилотника. Информацию с поля боя система получает из десятков источников. В результате войска располагают подробными сведениями о ситуации за линией фронта, передвижениях противника и местах дислокации.

"Старлинк" играет важнейшую роль. Через терминалы высокоскоростного спутникового интернета первичные данные попадают в общий банк данных, а обратно получают тактическую информацию и расчеты для стрельбы. Все максимально автоматизировано.

Украинский солдат выбрасывает гильзы из бронетранспортера под Артемовском Источник изображения: © AP Photo / Libkos

С одной стороны, эта система управления боем значительно повысила тактические возможности ВСУ, но с другой — обнажила уязвимости. Если российским войскам удастся лишить украинскую армию доступа к Starlink, это обернется для Киева катастрофой.

Кроме того, ориентированная на высокоскоростной интернет система применяется в основном в кадровых профессиональных частях. Мобилизованные и тероборона, по словам военнослужащих ДНР, таким хай-теком не избалованы.

Запросы Зеленского

Американская система управления боем бесполезна, если у оператора не хватает сил и средств на земле. Не секрет, что ВСУ понесли тяжелейшие потери в бронетехнике и артиллерии. Советские запасы во многом исчерпаны, как и склады восточноевропейских союзников Украины. Главком ВСУ Валерий Залужный заявлял в интервью изданию The Economist, что украинской армии для победы необходимо 300 танков, 600-700 боевых машин пехоты и 500 гаубиц.

Однако страны НАТО не торопятся давать все, что требует киевский режим. Запросы командования превышают наличный парк бронетехники многих европейских союзников Вашингтона. И они крайне неохотно расстаются даже с устаревшими образцами.

Так, Германия под различными предлогами с лета оттягивает передачу Киеву танков Leopard 1, принятых на вооружение еще в 1966-м. О гораздо более современных Leopard 2 и речи нет: у самого бундесвера меньше 300 единиц.

Немецкий основной боевой танк Leopard 2 Источник изображения: © Фото : U.S. Army / Markus Rauchenberger

Да и в США не желают ослаблять собственную армию ради Украины. Например, по информации издания Politico, Зеленский во время визита в Белый дом выпрашивал у Байдена разведывательно-ударные БПЛА Grey Eagle и оперативно-тактические ракеты ATACMS дальностью 300 километров. И то и другое позволит наносить удары вглубь российской территории. "Игл" улетает на 350-400 километров. Запущенный из Харькова дрон может дотянуть до Воронежа и Липецка.

Но Зеленский это не получил. Как и американские истребители. В Вашингтоне все же опасаются реакции Москвы. Готовность Белого дома повышать ставки напрямую зависит от ситуации на фронте. Если российская армия добьется прогресса в зимнюю кампанию, масштабы военной поддержки киевского режима могут снизиться.