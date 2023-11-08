Минобороны Польши заключило контракт на поставку 100 ЗРК малой дальности и 1 тыс. зенитных ракет к ним

Минск. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - Польское Минобороны заключило контракт на поставку 100 зенитно-ракетных комплексов малой дальности и 1 тыс. зенитных ракет к ним в дополнение к ранее достигнутым соглашениям, вооружение будет производиться польским военпромом, сообщил во вторник министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

"Сегодня PGZ (Polska Grupa Zbrojeniowa, государственный оборонный концерн Польши - ИФ) и MBDA (международная компания, ведущий европейский разработчик и производитель ракетных систем - ИФ) заключили еще одно промышленное соглашение в рамках программы Narew, в результате которого польская оборонная промышленность предоставит вооруженным силам Польши более 1000 ракет CAMM ER и более 100 пусковых установок", - написал глава польского Минобороны в своем официальном твиттер-аккаунте.

Сообщается, что стоимость контракта составляет около 16 млрд злотых (около 3,6 млрд евро), он также "предусматривает обширную передачу технологий, обеспечивающую производство ракет и пусковых установок в Польше".

Как сообщалось, ранее Польша заключила контракт с Великобританией на поставку более тысячи ракет CAMM-ER британского производства, и 138 пусковых установок, адаптированных для работы с системой управления IBCS.

Польская программа Narew представляет собой систему ПВО ближнего радиуса действия.

CAMM (Common Anti-Air Modular Missile, модульные зенитные ракеты общего назначения) - семейство зенитных ракет, разработанное британской компанией MBDA UK. Это ракеты для точечной и локальной обороны, предназначенная для реагирования на сложные ракетные и авиационные атаки. Имеет максимальную рабочую дальность более 25 км, в модификации CAMM-ER (CAMM Extended Range, "CAMM увеличенной дальности") оснащается ракетным двигателем Avio, увеличивающим дальность действия до 45 км.