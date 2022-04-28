Великобритания помогает Польше разработать новую систему ПВО

Польша ускоряет разработку новой системы ПВО малой дальности. Вчера, 26 апреля, Минобороны Великобритании объявило о подписании контракта с поляками на совместную работу над перспективной ракетной системой Narew.

Генеральный директор Польской группы вооружений Себастьян Хвалек и директор по продажам компании MBDA в Польше Адриан Монкс подписали вчера в Варшаве промежуточный контракт. Этот документ является первым из двух этапов, необходимых для поставки в Польшу Common Anti Air Modular Missile (CAMM), британских ракет класса «земля-воздух».

Британский ракетный комплекс с ракетами CAMM Источник изображения: mbda-systems.com

Изначально планировалось, что контракт на создание перспективной ракетной системы будет подписан в 2023 году. Но из-за ситуации в Восточной Европе Минобороны Польши существенно ускорило разработку Narew.

Польский Narew будет строиться на базе британских ракет Common Anti-air Modular Missile (CAMM) разработки MBDA UK. Эти ракеты используются в наземном и корабельном зенитных ракетных комплексах (ЗРК) Land Ceptor и Sea Ceptor. При этом сам боеприпас является усовершенствованной версией ракеты типа «воздух-воздух» ASRAAM.

По словам Уоллеса, Великобритания готова оказать всю необходимую поддержку для создания польской системы ПВО, в том числе передачу всех исходных кодов программного обеспечения. Потребность ВС Польши в ЗРК малой дальности оценивается в 23 комплекса, общая стоимость которых может достичь $8 млрд.