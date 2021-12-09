Британская армия начала получать зенитный ракетный комплекс Sky Sabre

Как сообщило 6 декабря 2021 года министерство обороны Великобритании, 16-й полк Королевской артиллерии (16 Regiment Royal Artillery) британской армии, дислоцированный в Бейкер на острове Торни (Чичестер, Западный Сассекс) получил первый серийный подвижный наземный зенитный ракетный комплекс малой дальности Sky Sabre производства британского отделения европейского ракетного объединения MBDA (MBDA UK).

Элементы нового британского подвижного наземного зенитного ракетного комплекса малой дальности MBDA Sky Sabre - восьмиконтейнерная самоходная пусковая установка (слева) и трехкоординатная РЛС обнаружения Saab Giraffe Agile AMD (справа) (с) министерство обороны Великобритании

Тем самым начат процесс фактического поступления на вооружение сухопутных войск Великобритании нового наземного ЗРК малой дальности Sky Sabre, призванного окончательно заменить состоящий на вооружении с 1971 года полностью устаревший ЗРК Rapier. К настоящему времени 16-й полк Королевской артиллерии (зенитный ракетный полк, организационно входит в состав 7-й группы ПВО 3-й дивизии) является единственной частью британской армии, оснащенной ЗРК Rapier, имея в своем составе четыре батареи ЗРК Rapier FCS. Теперь должна быть осуществлена полная замена ЗРК Rapier во всех четырех батареях 16-го полка на комплекс Sky Sabre (суммарно 24 пусковые установки).

ЗРК Sky Sabre использует зенитные управляемые ракеты CAMM (Common Anti-air Modular Missile), которые были созданы MBDA в ходе реализации выданного министерством обороны Великобритании в декабре 2011 года MBDA UK контракта стоимостью 483 млн фунтов стерлингов на полномасштабную разработку этой ракеты и на создание комплексов наземного и корабельного базирования с ее использованием. Сама ракета САММ представляет собой фактически вариант авиационной ракеты AIM-132 ASRAAM класса "воздух-воздух" малой дальности, но с заменой инфракрасной головки самонаведения на активную радиолокационную и с внедрением радиокоррекции по двухканальному даталинку. Ракета САММ имеет массу 99 кг, длину 3,2 м и диаметр корпуса 166 мм. Максимальная дальность стрельбы ЗУР САММ составляет до 25 км (официально объявленная дальность ЗРК Sky Sabre составляет 15 км), маршевая скорость около М=3.

Корабельный ЗРК с использованием ЗУР САММ, получивший британское название Sea Ceptor, был заказан министерством обороны Великобритании по контракту 2013 года для замены ЗРК Seawolf Mk 2 на британских фрегатах типа 23 (устанавливается на них в ходе модернизации с 2016 года), а также для вооружения перспективных британских фрегатов типов 26 и 31. К настоящему времени корабельный ЗРК Sea Ceptor также заказан ВМС Новой Зеландии и Чили и выбран для закупок Канадой и Бразилией.

В январе 2014 года MBDA UK получило контракт британского министерства обороны на 36 млн фунтов на полномасштабную разработку наземного зенитного ракетного комплекса малой дальности нового поколения Future Local Area Air Defence System (FLAADS) c зенитными управляемыми ракетами САММ, а в декабре 2014 года министерство обороны Великобритании выдало MBDA UK контракт стоимостью около 228 млн фунтов на окончательную отработку и серийную поставку британским сухопутным войскам ЗРК FLAADS, позднее получившего официальное название Sky Sabre. По условиям контракта, поставка ЗРК FLAADS должна былa быть начата в 2020 году. Количество заказанных комплексов не раскрывалось, но, по последним сообщениям, оно составляло четыре ЗРК (то есть четыре батарейных комплекта). Полигонные испытания комплектного ЗРК FLAADS/Sky Sabre были начаты в мае 2018 года.

В состав комплекса (батареи) ЗРК Sky Sabre входят шесть восьмиконтейнерных самоходных пусковых установок вертикального пуска, трехкоординатная РЛС обнаружения Saab Giraffe Agile AMD на подъемной мачте, и пункт боевого управления Surface-to-Air Missile Operations Center (SAMOC), разработанный израильской компанией Rafael. Каждая пусковая установка оснащена также электронно-оптической станцией на подъемной мачте для обнаружения воздушных целей в автономном или пассивном режимах. Все элементы комплекса смонтированы на шасси автомобилей MAN HX (8x8). Заявлено, что комплекс способен одновременно осуществлять наведение 24 ракет на 24 воздушные цели и особенно оптимизирован для поражения низколетящих и малозаметных целей - как утверждается, "способен поразить объект размером с теннисный мяч, движущийся со скоростью звука". Используемая в ПБУ SAMOC аппаратура передачи данных Link 16 позволяет комплексу получать внешнее целеуказание от широкого круга наземных, авиационных и морских платформ.

На экспорт MBDA начало маркетинг варианта этого комплекса под обозначением Enhanced Modular Air Defence Solutions (EMADS).

18 ноября 2021 года министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак во время совместной пресс-конференции со своим британским коллегой Беном Уоллесом сообщил, что Инспекторат по вооружению министерства национальной обороны Польши рекомендовал комплекс на основе зенитных управляемых ракет MBDA CAMM (то есть фактически вариант комплекса Sky Sabre) для дальнейших переговоров в рамках польской программы Narew закупки перспективного ЗРК малой и средней дальности. Польский и британский министры подписали соответствующее заявление о намерениях относительно САММ. Тем не менее, как сообщали польские специализированные СМИ, это вовсе не означает окончательного выбора САММ (Sky Sabre) в польском тендере по программе Narew, и "другие варианты остаются на столе" (комплекс NASAMS и израильские предложения). Подписание контрактов по программе Narew ожидается в 2023 году. Всего по 2035 год Польша планирует приобрести 23 батареи перспективного ЗРК по этой программе, стоимость программы оценивается от 30 до 60 млрд злотых (от 7,5 до 15 млрд долл).

Элементы нового британского подвижного наземного зенитного ракетного комплекса малой дальности MBDA Sky Sabre в походном положении: спереди восьмиконтейнерная самоходная пусковая установка, за ней пункт боевого управления Surface-to-Air Missile Operations Center (SAMOC), и сзади трехкоординатная РЛС обнаружения Saab Giraffe Agile AMD (на первом снимке РЛС в развернутом положении) (с) министерство обороны Великобритании

Вариант зенитного ракетного комплекса малой дальности MBDA САММ (Sky Sabre) для польской программы Narew, с исполнением восьмиконтейнернрй самоходной пусковой установки на шасси польского автомобиля Jelcz (8x8) (c) MBDA

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