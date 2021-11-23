Польша выбрала британскую систему ПВО

Польша определилась с системой ПВО малой дальности. Вчера, 21 ноября, пресс-служба Минобороны Великобритании объявила о подписании соглашения о сотрудничестве в разработке польской программы NAREW.

Соглашение было подписано министром обороны Великоритании Беном Уоллесом и министром обороны Польши Мариушем Блащаком. Стороны договорились о том, что в 2023 году будет подписан совместный контракт по программе NAREW, а с 2026 года новый ракетный комплекс начнёт поступать на вооружение.

Демонстрация работы британского ЗРК Land Ceptor

Польский NAREW будет строиться на базе британских ракет Common Anti-air Modular Missile (CAMM) разработки MBDA UK. Эти ракеты используются в наземном и корабельном ЗРК Land Ceptor и Sea Ceptor. При этом сам боеприпас является усовершенствованной версией ракеты типа «воздух-воздух» ASRAAM.

По словам Уоллеса, Великобритания готова оказать всю необходимую поддержку для создания польской системы ПВО, в том числе передачу всех исходных кодов программного обеспечения. Потребность ВС Польши в ЗРК малой дальности оценивается в 23 комплекса, общая стоимость которых может достичь $8 млрд.