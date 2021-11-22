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Британия поможет Польше в создании системы ПВО

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Источник изображения: Фото: Arkadiusz Stankiewicz/Agencja Wyborcz / Reuters

Производители из Британии примут участие в создании польской системы противовоздушной обороны (ПВО) Narew. Договор о намерениях подписали в ходе визита в Польшу министра обороны Британии Бена Уоллеса. Об этом сообщает UK Defence Journal.

Соглашение подразумевает участие иностранных производителей в создании польской системы ПВО. Британское подразделение международного консорциума MBDA совместно с Польской военно-промышленной группой будет работать над интеграцией модульной зенитной управляемой ракеты.

Комплекс Narew получит боеприпас на основе британской зенитной ракеты CAMM (Common Anti-Air Modular Missile). Перспективная ракета сможет развивать скорость до трех чисел Маха. Боеприпас получил активный радиочастотный искатель. Издание отмечает, что CAMM может поражать стелс-самолеты, высокоскоростные ракеты и малоразмерные цели.

Ранее Telegram-канал БЕЛТА опубликовал видео переброски польских зенитных ракетных комплексов. На записи видны комплексы «Куб» и «Оса».

В октябре издание Defence24 заявило о превосходстве польского переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) Piorun перед российской «Вербой». В публикации предположили, что дальность действия польского ПЗРК превышает 6,4 километра.


Даниил Иринин

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