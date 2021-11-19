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Переброска польских зенитных ракетных комплексов попала на видео

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Военнослужащие ВС Польши
Военнослужащие ВС Польши.
Источник изображения: РИА Новости

Переброска польской военной техники в сторону границы с Белоруссией попала на видео. Запись, демонстрирующую передвижение колонны с зенитными ракетными системами, опубликовал Telegram-канал БЕЛТА.



В сообщении предположили, что на видео попала техника 8-го полка ПВО 12-й механизированной дивизии Вооруженных сил Польши.

На ролике видна колонна с тягачами, которые перевозят военную технику. В состав колонны вошли зенитные ракетные комплексы «Куб» и «Оса», а также специальная техника. Запись сделали в польском городе Непорент, который расположен в 100 километрах от границы с Белоруссией.

Ранее в Израиле отработали борьбу с зенитными комплексами российского и советского производства. Учения Blue Flag 21 прошли в пустыне Негев. Летчики имитировали противодействие системам С-75, С-125, «Куб», «Оса» и «Панцирь-С1». Работу зенитных систем условного противника имитировал комплекс Scorpius-T.

В октябре издание Defence24 сообщило о превосходстве польского переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) Piorun над российской «Вербой». Издание отмечает, что дальность действия польской разработки превышает 6,4 километра.


Даниил Иринин

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Белоруссия
Израиль
Польша
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
ORKAN
КУБ
С-125
С-75
Проекты
Военные учения
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