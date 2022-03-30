Шведская подложка, израильская начинка

Британский ЗРК Sky Sabre отправляется в Польшу

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес объявил, что система ПВО Sky Sabre будет развернута в Польше. Она включает в себя также ЗУР CAMM. Аналогичные ракеты рассматриваются в польской программе «Нарев». Уоллес объявил о развертывании системы Sky Sabre в Польше во время совместной пресс-конференции с главой Министерства обороны Польши Мариушем Блащаком. Вместе с Sky Sabre в Польшу отправятся около 100 солдат (персонал ЗРК и взвод охраны).

Sky Sabre – это зенитная ракетная система, которая недавно была представлена британской армии для замены старого комплекта Rapier. Его основным вооружением являются ракеты CAMM. CAMM ( Common Anti-Air Modular Missile) – модульные зенитные ракеты общего назначения – семейство зенитных ракет, разработанных компанией MBDA для Англии. ЗУР CAMM имеет некоторые общие компоненты с американской ракетой «воздух-воздух» ASRAAM. Под названием Sea Ceptor ЗУР CAMM с 2018 года заменила ракеты Sea Wolf на фрегатах Type 23 Королевских ВМС, а с 2021 года под наименованием Land Ceptor заменит сухопутный ЗРК Rapier на вооружении британской армии. Система также вносит свой вклад в обновление ASRAAM MBDA, находящегося на вооружении Королевских ВВС.

Ракеты семейства CAMM берут свое начало в Программе демонстрации технологий (Technology Demonstration Programme – TDP), финансируемой совместно MBDA и Министерством обороны Великобритании как части будущей локальной системы ПВО Англии (FLAADS). FLAADS является частью более широкой британской программы «Командное комплексное оружие» (Team Complex Weapons) по поставке разнообразного оружия и поддержанию суверенитета Великобритании в этой области. FLAADS предназначен для создания общей оружейной платформы – Common Anti-Air Modular Missile (CAMM) для оснащения войск в воздухе, на суше и на море.

“Поддержка натовской Польше в области наземной ПВО оказывалась только армией США за счет развертывания батарей Patriot”

На Фазе 1 TDP разрабатывались технологии мягкого вертикального пуска, недорогая активная радиолокационная ГСН, двухдиапазонный двусторонний канал передачи данных и программируемая архитектура открытых систем. Фаза 2 разработки началась в 2008 году и охватывала производство планера ракеты, системы наведения. Мягкий вертикальный пуск был подтвержден серией испытаний, кульминацией которых стал успешный запуск с тягача в мае 2011 года.

В январе 2012-го Министерство обороны заключило с MBDA контракт на сумму 483 миллиона фунтов на разработку морской подсистемы FLAADS для замены ракет Sea Wolf на фрегатах Type 23. ЗУР CAMM имеет минимальную дальность пуска менее километра при максимальной более 25 километров, хотя справочник Jane сообщает, что на испытаниях продемонстирована возможность стрельбы на расстояние до 60 километров. Это значительно больше, чем 1–10 километров дальности пуска ракет Sea Wolf и других систем, которые будут заменены на CAMM. Стартовый вес ракеты – 99 килограммов, длина – 3,2 метра при диаметре 166 миллиметров, скорость достигает 3 Маха (1000 м/с).

Огневая часть Sky Sabre состоит из трех пусковых установок, а также шведской РЛС Saab Giraffe (используется для обнаружения и сопровождения целей) и системы боевого управления, элементы которой были предоставлены израильской группой Rafael. Система способна одновременно бороться с 24 целями.

Британская армия имеет ограниченное количество комплектов этого типа. Sky Sabre станет первой системой подобного класса неамериканского производства, которая будет развернута в Восточной Европе. До сих пор поддержка в области наземной ПВО оказывалась только армией США за счет развертывания батарей Patriot (с гораздо большей дальностью и возможностью противодействия баллистическим ракетам, но с секторными радарами), а также Avenger – зенитные комплексы и поддерживающие их радары Sentinel, а также боевые системы борьбы с дронами Coyote. Патрульные полеты истребителей ВВС союзников являются большой поддержкой ПВО Польши, в том числе США, Германии, Великобритании, Франции и Нидерландов при поддержке машин ДРЛО и самолетов – заправщиков в воздухе.

Министерство национальной обороны заявило, что ракеты CAMM «первыми» учтут в программе ПВО малой дальности «Нарев» (радары, элементы связи и обеспечения) и с системой управления ПВО IBCS в конфигурации, адаптированной к национальным требованиям, потому что программа «Нарев» также будет использовать компетенции, полученные в разрабатываемом поляками ЗРК «Висла» (IBCS/Patriot), в рамках единой системы управления.

Сергей Кетонов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 11 (924) за 29 марта 2022 года