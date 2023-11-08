США заявили, что Запад изучает возможные способы компенсаций Украине за счет активов РФ

В американском Минфине сообщили, что в 2023 году планируют провести заседание REPO на министерском уровне

ВАШИНГТОН, 7 ноября. /ТАСС/. Коллективный Запад рассматривает все возможные способы выплаты компенсаций Украине за счет активов России. Об этом говорится в письменном заявлении пресс-службы Министерства финансов США, которое было распространено в связи с очередным заседанием западной рабочей группы REPO (Russian Elites, Proxies and Oligarchs) - многостороннего органа, занимающегося поиском и изъятием связанной с Россией на основании санкций собственности.

В документе поясняется, что в понедельник состоялось совещание группы на уровне заместителей министров. Его организовала американская сторона в лице первого замминистра финансов Уолли Адейемо и первого замминистра юстиции Лизы Монако. Во вторник совещание продолжилось на рабочем уровне, отметил Минфин США. "В сегодняшней встрече рабочей группы приняли участие эксперты [из профильных ведомств] правительства США и международного сообщества, чтобы изучить все возможные способы оказания помощи Украине, соответствующие юридическим системам этих стран и международному праву, а также гарантировать, что Украине будут компенсированы потери <...> и урон", - утверждается в заявлении.

"Члены REPO сохраняют единство по вопросу о том, что в соответствии с их юридическими системами суверенные активы России, находящиеся в юрисдикции REPO, будут оставаться иммобилизованными, пока Россия не заплатит за ущерб, нанесенный Украине", - отмечается в документе.

В нем также отмечается, что позднее в этом году заседание REPO планируется провести на министерском уровне.

В начале сентября Минфин США сообщил по итогам предыдущего заседания REPO, что эта группа заблокировала суверенные активы России на сумму примерно $280 млрд. Большая часть из них находится в юрисдикции ЕС, уточнило финансовое ведомство США.