Правительство утвердило перечень недружественных государств и территорий

В перечень вошли Австралия, Албания, Андорра, Британия, включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова и Гибралтар.

Также в списке значатся государства — члены Европейского союза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария и Япония.

Это распоряжение было подготовлено в рамках указа президента «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами», пишет RT.

Россияне и российские компании, а также само государство, у которых имеются валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из этого перечня, смогут расплатиться по ним в рублях.