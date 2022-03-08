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Военно-промышленный курьер

Правительство утвердило перечень недружественных государств и территорий

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Источник изображения: vpk-news.ru

В перечень вошли Австралия, Албания, Андорра, Британия, включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова и Гибралтар.

Также в списке значатся государства — члены Европейского союза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария и Япония.

Это распоряжение было подготовлено в рамках указа президента «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами», пишет RT.

Россияне и российские компании, а также само государство, у которых имеются валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из этого перечня, смогут расплатиться по ним в рублях.

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Кредитование
Страны
Австpалия
Албания
Андорра
Великобритания
Канада
Лихтенштейн
Македония
Монако
Новая Зеландия
Норвегия
Россия
Сингапуp
США
Тайвань
Украина
Черногория
Швейцария
Южная Корея
Япония
Проекты
Евросоюз
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