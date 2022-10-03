США обсудили с союзниками воздействие на элиты РФ путем конфискации активов

Также власти страны затронули тему мер, направленных на то, чтобы вынудить Москву "выплатить репарации"

ВАШИНГТОН, 1 октября. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов обсудили в пятницу с союзниками усилия по оказанию воздействия на российские элиты путем конфискации активов, а также меры, направленные на то, чтобы вынудить РФ "выплатить репарации". Об этом говорится в заявлении, опубликованном американским министерством финансов.

Как следует из документа, первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо и заместитель министра юстиции - генерального прокурора Лиза Монако приняли участие в совещании международной целевой группы REPO (Russian Elites, Proxies and Oligarchs, многосторонний орган Запада, занимающийся поиском и изъятием связанной с Россией на основании санкций собственности). Представители Австралии, Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции, Японии, а также Еврокомиссии "обсудили осуществляемые инициативы по совершенствованию уже эффективных механизмов по конфискации и по максимальному увеличению воздействия <...> совместной работы на российские элиты <...>" в свете проведения РФ военной операции на Украине.

Участники встречи "отметили законодательные усилия, включая предложения администрации [США] по ускоренной конфискации активов олигархов". Как следует из заявления, Вашингтон и его союзники, в частности, рассчитывают путем введения санкций, заморозки российских активов и принятия иных мер вынудить Москву выполнить якобы имеющиеся "обязательства выплатить репарации". Подробности относительно этого не приводятся.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении военной операции на Украине в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение РФ начал поэтапно вводить против нее масштабные санкции и приступил к поставкам оружия Киеву. Несколько западных политических деятелей признал, что речь идет, по сути, об экономической войне против России. Как констатировал 16 марта Путин, политика, направленная на сдерживание РФ, имеет все признаки агрессии и является долгосрочной стратегией Запада.