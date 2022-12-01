Правительство запретило вывозить из России в некоторые страны ракеты-носители, вертолеты "Ми" и ряд других видов техники

ЦАМТО, 30 ноября. Правительство запретило вывозить из России в некоторые страны ракеты-носители, топливо для них, вертолеты "Ми" и ряд других видов техники.

Как передает "РИА Новости", это следует из постановления, размещенного на официальном портале правовой информации.

До конца 2023 года из России нельзя вывозить:

- ракеты-носители, топливо к ним и компоненты топлива;

- беспилотники, способные летать более получаса;

- грузовики повышенной проходимости с как минимум тремя осями и двигателем объемом не менее десяти литров;

- бронеавтомобили повышенной проходимости массой более пяти тонн;

- вертолеты Ми-2, Ми-8, Ми-17 и Ми-26, различные узлы и агрегаты к ним.

Кроме того, в документе прописаны различные патроны и взрывчатые вещества, приборы ночного видения, микроэлектроника, оптические прицелы, тепловизоры, дальномеры, электровакуумные приборы для военной радиотехники, средства защиты от стрелкового оружия и осколков, а также бронеэлементы к ним, отмечает агентство.

Список стран, куда нельзя вывозить эту продукцию, включает: Австралию, Албанию, Андорру, Великобританию, государства – члены Европейского союза, Исландию, Канаду, Лихтенштейн, Микронезию, Монако, Новую Зеландию, Норвегию, Южную Корею, Сан-Марино, Северную Македонию, Сингапур, США, Тайвань, Украину, Черногорию, Швейцарию и Японию.