Войти
ЦАМТО

Правительство запретило вывозить из России в некоторые страны ракеты-носители, вертолеты "Ми" и ряд других видов техники

769
0
+2
Правительство РФ
Здание Правительства РФ.
Источник изображения: ya.ru

ЦАМТО, 30 ноября. Правительство запретило вывозить из России в некоторые страны ракеты-носители, топливо для них, вертолеты "Ми" и ряд других видов техники.

Как передает "РИА Новости", это следует из постановления, размещенного на официальном портале правовой информации.

До конца 2023 года из России нельзя вывозить:

- ракеты-носители, топливо к ним и компоненты топлива;

- беспилотники, способные летать более получаса;

- грузовики повышенной проходимости с как минимум тремя осями и двигателем объемом не менее десяти литров;

- бронеавтомобили повышенной проходимости массой более пяти тонн;

- вертолеты Ми-2, Ми-8, Ми-17 и Ми-26, различные узлы и агрегаты к ним.

Кроме того, в документе прописаны различные патроны и взрывчатые вещества, приборы ночного видения, микроэлектроника, оптические прицелы, тепловизоры, дальномеры, электровакуумные приборы для военной радиотехники, средства защиты от стрелкового оружия и осколков, а также бронеэлементы к ним, отмечает агентство.

Список стран, куда нельзя вывозить эту продукцию, включает: Австралию, Албанию, Андорру, Великобританию, государства – члены Европейского союза, Исландию, Канаду, Лихтенштейн, Микронезию, Монако, Новую Зеландию, Норвегию, Южную Корею, Сан-Марино, Северную Македонию, Сингапур, США, Тайвань, Украину, Черногорию, Швейцарию и Японию.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Албания
Андорра
Великобритания
Канада
Лихтенштейн
Македония
Монако
Новая Зеландия
Норвегия
Россия
Сингапуp
США
Тайвань
Украина
Черногория
Швейцария
Южная Корея
Япония
Продукция
Ми-17
Ми-26
Ми-8
Проекты
БПЛА
Евросоюз
Похожие новости
29.08.2022
Вашингтон и Киев стремительно теряют союзников
14.07.2022
Страны БРИКС имеют подавляющее преимущество перед странами G7 на трех региональных рынках вооружений
08.03.2022
Правительство утвердило перечень недружественных государств и территорий
22.10.2021
Структура экспорта стран-поставщиков по фактическим поставкам ПВН по 10 регионам мира в 2013-2020 гг.
22.10.2021
Рейтинг 10 регионов мира по фактическому объему экспорта ПВН в 2013-2020 гг. возглавляет Северная Америка
08.09.2014
Страны Северной и Северо-Восточной Африки вышли в мировые лидеры по темпам роста военных расходов в 2006-2013 гг.
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.12 23:12
  • 39026
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.12 16:26
  • 1
В Москве под руководством главы военного ведомства прошло заседание Коллегии Минобороны России
  • 01.12 15:32
  • 1
ЕК предложила создать фонд для Киева из замороженных €319 млрд российских активов
  • 01.12 15:14
  • 1
Киев технически мог освоить производство боеприпасов 152 калибра
  • 01.12 15:06
  • 1
Производитель бомб GLSDB опубликовал эмуляцию поражения российского ЗРК С-400
  • 01.12 13:55
  • 2
Шойгу предложил применять в рамках СВО перспективные комплексы вооружения
  • 01.12 12:16
  • 1
Топливные и энергетические объекты Украины из космоса
  • 01.12 12:07
  • 2
Посол России в Ватикане передал протест по поводу высказываний понтифика о ВС РФ
  • 01.12 12:04
  • 1
В России оценили французские РСЗО на Украине
  • 01.12 10:53
  • 0
Ускоренная милитаризация Польши. Сколько польское минобороны потратило в 2022 году
  • 30.11 21:19
  • 3
Второй самолёт МС-21 с российскими двигателями перелетел из Иркутска в подмосковный Жуковский - ОАК
  • 30.11 20:33
  • 2
Украина попросила ракеты дальностью 800 км. Что ей может передать Запад
  • 30.11 17:22
  • 101
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 30.11 13:53
  • 2
ВКС РФ передали очередной ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 после ремонтных работ
  • 30.11 13:21
  • 5
Новая мобильная пусковая установка под "Циркон" сможет применять ракеты "Оникс"