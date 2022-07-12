После украинского конфликта сформируется новая карта мира

Что будет после Украины?

Независимо от исхода боев на Украине, глобальная архитектура безопасности поменяется, убежден автор "Правды". Пока Запад занят пропагандой и утопает в экономических проблемах, другая часть мира институализирует новые формы сотрудничества, продолжает рост и строит планы по развитию.

Общим местом в политическом дискурсе уже стала мысль о том, что после кризиса и боев на Украине все в международных отношениях изменится и не будет таким, как прежде. Это верно, но остается вопрос, а что же будет?

Прежде всего, независимо от исхода боев на Украине, совершенно ясно, что меняется архитектура безопасности в Европе. Европейский союз, организация, которая провозгласила себя носителем этой архитектуры, больше не пользуется никаким авторитетом и в ходе украинского кризиса на самом деле совершила политическое и экономическое самоубийство… НАТО, который давал гарантии безопасности Европе, больше не имеет достаточно возможностей и превратился в инструмент грабежа стран-членов и политических манипуляций.

На этих руинах снова поднимается Россия как неотъемлемый фактор в структуре безопасности Европы. Конечно, еще неизвестно, как все будет выглядеть в итоге, но предпосылки уже есть.

Вместе с тем продолжается процесс создания некоторых других организаций и союзов, которые полностью устраняют западное мировое влияние и доминирование западной социальной модели. Формируются новые социальные модели с другой экономикой и финансовыми системами, такие как, прежде всего, новые объединения в Евразии, Африке и Южной Америке.

Что сулят эти процессы Республике Сербской и всему сербскому сообществу?

Главное, что в таких обстоятельствах возможностей для защиты национальных и государственных интересов куда больше и они намного шире, чем раньше. В этой связи очень важно, чтобы создание новых международных союзов не ограничивалось только географической близостью, ведь тогда откроются новые перспективы сотрудничества между государствами.

Официально вооруженный конфликт на Украине не мировой, но по сути своей таковой является. На Украине сражается весь коллективный Запад против России, и не только против нее. На стороне коллективного Запада 38 государств, если считать таковыми Монако, Сан-Марино, Андорру и Лихтенштейн, а весь остальной мир так или иначе стоит на стороне России. В любом случае, это самый масштабный и интенсивный конфликт за последнее время. А в любом крупном конфликте меняется геополитическая карта: что-то пропадает, а что-то появляется.

Украина на самом деле — симптом, а не причина мирового кризиса.

Кроме Украины и ее жителей, главная жертва — Европа, а точнее Европейский союз. На самом деле это третье самоубийство Европы. Первое было в 1914 году во время Первой мировой, второе — в 1939 году во время Второй мировой войны, а третье началось в 2014 году.

При первом развалились империи: Австро-Венгерская, Германская и Российская. Во время второй развалились Британская и Французская империи, и Европа попала в американскую оккупацию. Во время третьего самоубийства распадется Европейский союз как единственная империя из оставшихся. И это произойдет независимо от того, что в итоге будет на Украине.

Соединенные Штаты как лидер Запада хорошо осознавали свои цели на Украине в течение 30, а особенно восьми последних лет. Однако их расчет оказался ошибочным. Теперь, когда кризис дорос до боевых действий, ясно, что у Запада нет практически никакой стратегии дальнейших действий и никакого видения конечных целей, как о том заявил бывший начальник Генштаба вооруженных сил Великобритании лорд Ричардс.

По его словам, Запад полагается на принцип "Посмотрим, что будет".

Несмотря на явный хаос, понятно, что США сейчас достигли двух своих главных целей. Они снова оккупировали Европу в лице Европейского союза и вовлекли Россию в вооруженный конфликт. Правда, неизвестно, как ситуация будет развиваться дальше.

Одна интересная иллюстрация. Группа западных стран и Япония, собравшись в Большой семерке, пообещали гарантировать Украине безопасность после завершения боевых действий. Каким образом? Когда журналисты спросили немецкого канцлера Олафа Шольца, о каких гарантиях идет речь, он только улыбнулся. Таким был его ответ.

Также ясно, что на Украине разворачивается по сути своей не только политический и вооруженный конфликт между Россией и Западом, а точнее Америкой, но и конфликт цивилизационный вокруг облика мира в будущем.

Также уже понятно, кто останется в проигравших. Помимо Украины, это Германия и, конечно, вся Европа.

Ирония заключается в том, что в новой оккупации в значительной мере и заключается цель европейской или евросоюзной, если хотите, элиты. Бизнес- и интеллектуальная элита предала Европу. ЕС уже давно пребывает в кризисе, и теперь элиты верят, что, только прислуживая Соединенным Штатам и ненавидя Россию, можно сохранить хотя бы видимость Евросоюза. Большую проблему представляет собой евро. Считается, что евро можно сохранить только дальнейшей привязкой к доллару или даже к так называемому евродоллару. Элита на самом деле убеждена, что только так можно сохранить евро и свои богатства. Ведь без евро элита их потеряет, а что на самом деле это означает самоубийство Европы и Европейского Союза, эту элиту совершенно не волнует.

Этот феномен, который наблюдался и во времена Гитлера, называют "единством элит".

Помимо европейских элит, главный интересант тут еще и НАТО. Поскольку блок утратил значение и всякий реальный смысл, его бюрократия ищет причины для существования. В итоге альянс может постигнуть судьба того тигра, которого жители Травника кормили сахаром, и в итоге он потерял все зубы и окончил свои дни, как обычная кошка, которую дети таскали за хвост.

Такое впечатление, что все это понимают, а поэтому саммиты НАТО больше похожи на поминки, чем на собрание сильных мира сего.

Интересно, что Америка, а не НАТО пообещала расширенное и постоянное военное присутствие в Польше. Это может означать, что все-таки рассматриваются требования России о том, чтобы в новой архитектуре безопасности НАТО всё вернулось к состоянию до 1997 года.

Разумеется, новые члены НАТО формально остались бы внутри альянса, но без военных контингентов. Однако некоторые страны, такие как Польша, могут в двустороннем порядке вместе с другими странами, в данном случае с Америкой, разворачивать оборонное присутствие. Но это уже будет не НАТО.

Слабость НАТО и ЕС пытаются прикрыть кампанией по милитаризации стран Европы. Лидирует в этом Германия, которая обещает 100 миллиардов евро на развитие своих вооруженных сил, и почти каждый день там, кроме воинственных кличей, слышны призывы к "немецкому лидерству". Все это под предлогом опасности и обороны от России.

По той же модели нацистский режим вооружался и получал помощь от других западных стран. Правда, стоит напомнить, что Гитлер все же первым напал и поработил Европу. По-видимому, американцы это понимают, и поэтому создают новые базы в Польше, а Россия — только предлог.

Коллективный Запад, разумеется, осознает, что теряет на Украине, хотя постоянно твердит о поражении России. Поэтому периодически вбрасывается идея о мирных переговорах, которые помогли бы Западу избежать неминуемого поражения. Украине дают понять, что ей придется смириться с утратой части территории. И действительно, если Россия реализует свои военные и политические планы на Украине, коллективный Запад потерпит еще одно поражение.

Коллективный Запад — одна из сторон в этом противостоянии. Но переговоры пока не вариант.

Россия очень хорошо понимает западные намерения и пагубность перемирия, которым впоследствии все равно злоупотребят. Россия уяснила это еще в конце Первой мировой войны и потом, скажем, в Боснии и Герцеговине и в Косово. Когда боевые действия подойдут к концу, Россия, как она уже объявила, проведет переговоры только с Украиной, что бы это ни значило, а не с Западом или Вашингтоном.

С Западом переговоры могут начаться только после Украины, и речь там пойдет о новой архитектуре безопасности Европы. Это будет очень сложный процесс. Почему?

Победа России, которая, судя по положению дел сейчас, вполне предсказуема, будет означать, что в этих неизбежных переговорах о европейской безопасности Россия будет играть доминирующую роль. Ведь она победитель.

Сколько продержится Европейский союз? Его лидеров явно не интересует судьба собственного народа, и ЕС они будут сохранять до последнего. Трудно предугадать точное время, но вообще факт в том, что ЕС просто не может сохраниться. Поэтому от России зависит не только безопасность Европы, но и ее общее экономическое развитие.

Что касается, например, нефти, то заменить российскую нефть Urals практически невозможно, поскольку почти все европейские НПЗ технологически приспособлены к ней. Нефть Urals — главная составляющая их нефтепродуктов.

Замена российской нефти будет сопряжена не только с ростом цен, но и с необходимостью заменить технологии, а это требует денег и времени. С газом дела обстоят еще хуже. Во-первых, СПГ мало, а во-вторых, нужно построить терминалы и станции для передачи СПГ. Это потребует от Европейского Союза как минимум пять триллионов евро и займет от трех до пяти лет.

Простые люди надеются на завершение конфликта на Украине и на перемены и выживание после него. Что будет с ЕС, уже неважно. Однако изменения в мире маловероятны.

Остается вопрос, когда же бои на Украине прекратятся?

Но ответить на него никто не может. Во-первых, невозможно точно предугадать, когда закончится вообще какой бы то ни было вооруженный конфликт. Во-вторых, а это, вероятно, еще важнее, почти никто, кроме самого узкого высшего круга в руководстве России, не знает, в чем заключаются подлинные цели операции. А Россия не остановится, пока не достигнет их.

Несмотря на заявления Запада, что он заинтересован в продолжении конфликта, это неправда. Он отчаянно ищет примирения. С другой стороны, Россия не торопится, и ее вообще не интересует, что говорит Запад, прежде всего Европа. На самом деле в ее интересах, чтобы операция продолжалась, поскольку чем дольше она будет, тем быстрее разрушится американо-западный проект. Россия же сможет устоять.

В конфликте, стоит отметить, побеждает тот, кто может устоять.

Конечно, когда-нибудь операция все же закончится. Тогда подойдет момент, чтобы приступить к важному делу — созданию нового мирового порядка и, прежде всего, новой архитектуры безопасности Европы. В этом процессе, так или иначе, определяющую роль будет играть победитель в противостоянии на Украине. А это будет, судя по ситуации сейчас, Россия.

Однако нельзя упускать из виду и широкую общемировую картину.

Пока Запад занят пропагандой и собственным нарративом, другая часть мира институализирует новые формы сотрудничества и союзничества. Лидером этого другого мира являются страны, переживающие экономический и политический подъем. Этот "другой мир" уже существует, а теперь лишь обретает институциональную форму. В первую очередь, речь идет о Евразии и новой форме сотрудничества, которая не завязана на географической близости союзников. Пока коллективный Запад утопает в экономических проблемах, а точнее погружается в безвыходный экономический коллапс, этот "другой мир" продолжает экономический рост и строит планы по развитию.

В обстановке столь противоположных процессов, протекающих на фоне конфликта на Украине, живут и Республика Сербская и Сербия. Эти новые обстоятельства вынуждают их на решения с далеко идущими последствиями.

Запад уже давно предпринимает завоевательные походы на сербские земли. Босния и Герцеговина считаются колонией, да и Сербия — тоже колония, только немного другая. Или по крайней мере ее пытаются такой сделать. Для них важны, прежде всего, два явления: новая форма союзов, которая не предопределена географией, и новая архитектура безопасности Европы и Азии.

Хотя по определению они относятся к одному, сербскому, миру, положение Сербии и Республики Сербской в свете украинского кризиса достаточно разное и не только потому, что Республика Сербская — часть Боснии и Герцеговины. Различаются их политические цели, по крайней мере на данном этапе.

Основная разница в том, что Запад не может одинаково их шантажировать в связи с нынешним кризисом на Украине и отношениями с Россией.

Сербия постоянно повторяет, что выбрала так называемый европейский путь, и что ее стратегическая цель — Европейский союз. И это несмотря на все текущие изменения и неопределенность судьбы Европейского союза. Кроме того, европейский путь по определению антисербский, и вся его политико-экономическая модель вредна для Сербии и сербов. Это подтверждалось множество раз.

Европейская интеграция — давно изжившая себя модель, и теперь она лишь инструмент разрушения не только Европы, но и тех, кто хотел бы стать ее частью. Так называемый европейский путь — это в принципе один большой обман.

Но Запад и Америка глубоко укоренились в Сербии, проникли в разные структуры намного больше, чем можно себе представить. Речь не только о неправительственных организациях и лоббистах, но и о более серьезных проектах.

Например, у Сербии есть договор с Всемирным экономическим форумом в Давосе, этим всеми признанным рассадником зла, о генетических исследованиях. Также при мнимой западной помощи проводится цифровизация архивов в Сербии, что в переводе означает кражу и перекраивание истории. Более того, важные компьютерные базы данных находятся и контролируются другими государствами, членами Европейского союза и НАТО.

Тем не менее общественность засыпают рассказами о санкциях против России, которые Сербия не ввела. Хотя на самом деле этой медиа-кампанией преуменьшают значение отношений с Россией. Отношения с Россией — это не только газ и нефть. Эти отношения куда сложнее и значительнее, так как Россия — политический защитник и Сербии, и сербского народа в целом.

На страну оказывается сильнейшее давление, общественным мнением манипулируют СМИ, и тем не менее вряд ли люди, которые руководят Сербией, не осознают этого. Но Белград в этом смысле столкнулся с серьезной проблемой, попав в своеобразную ловушку. Дело в том, что Сербия перегружена долгами и зависит от получения новых кредитов. Даже тень сомнения в европейском пути на официальном уровне может привести к снижению ее кредитного рейтинга, и все долги тогда подорожают.

В принципе это обман. Запад вообще затормозил кредиты по двум причинам. Во-первых, сложилась крайне неопределенная экономическая ситуация, и банки стараются освободиться даже от старых кредитов. Во-вторых, грядет время резкого повышения процентных ставок. Все ждут и не хотят рисковать.

Это на самом деле ловушка, а также один из ключевых инструментов брюссельского шантажа. Сербия действительно оказалась в очень щекотливом положении.

Часто говорят о военно-политическом нейтралитете как важной детерминанте положения сербского национального корпуса. Но в чем заключается эта военно-политическая нейтральность?

Сербия заявляет о своем военном нейтралитете. Формально так и есть, а в реальности — ничего подобного. В Министерстве обороны работает офис НАТО. Большинство учений проводятся с силами НАТО, а с остальными странами, например с Россией, маневров устраивают намного меньше. Также Вооруженные силы Сербии участвуют во многих миссиях НАТО в мире. Кроме того, Сербия подписала с альянсом множество соглашений.

К примеру, значительная часть оружия, которое Запад отправляет на Украину, пересекает Сербию на составах с маркировкой НАТО, так как Сербия обязалась пропускать их, давным-давно подписав соответствующие договоры.

Это никакой не военный нейтралитет.

С другой стороны, звучат публичные признания в том, что Сербия не придерживается политического нейтралитета, так как хочет стать членом Европейского союза и уже является кандидатом на вступление. Иными словами, балансировать вот так невозможно, а убеждение общественности в обратном — просто обман.

Кстати, такое впечатление, что Запад официально признает военный нейтралитет Сербии, а вот Республике Сербской отказывает в этом. Почему? Потому что Сербия на самом деле не обладает военным нейтралитетом, и признание ее так называемой военной нейтральности — только отговорка, обман общественности, антинатовская позиция которой хорошо известна. Республика Сербская, в свою очередь, действительно придерживается военного нейтралитета, и в этом основная проблема.

По отношению к Республике Сербской у Запада намного меньше шантажистских инструментов. Они, конечно, есть, но их меньше. Дело не только в меньшем долге, но и более спокойном отношении к "европейскому пути". В этом одна из проблем, поскольку, как об этом чаще всего говорят лидеры Германии, от Сербии с ее европейскими амбициями требуют влиять на Баня-Луку.

В политическом и стратегическом смысле Республика Сербская ясно и недвусмысленно выбрала сотрудничество с Россией. Следует отметить, что объясняется это не только русофильством (это дело каждого) или эмоциональным отпором Западу. Причина — в оценке глобальных изменений, создании так называемого нового мирового порядка и месте в этом процессе России, а также Китая и остальных стран. Именно они – носители того видения мира и политических взглядов, которые определят политическое и экономическое будущее планеты в ближайшие десятилетия.

Поэтому недавний визит сербского члена Президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика в Россию и его встречи с президентом Владимиром Путиным и главой МИДа Сергеем Лавровым на самом деле имеют историческое значение.

Происходит подлинное формирование нового порядка и новой кары мира, и малым странам и народам может помочь только своевременное осознание этого исторического процесса.