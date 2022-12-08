Зеленский объяснил, почему удобно быть американской марионеткой

AT: Зеленский назвал лидеру Тайваня Цай Инвэнь преимущества жизни американской марионетки

Проамериканская правящая партия Тайваня потерпела крупное поражение на выборах. По этому поводу в Asia Times появилась сатира на телефонный разговор Цай Инвэнь с Владимиром Зеленским. В нем украинский лидер дает "наставления" тайваньскому президенту и рассказывает, что делать дальше.

Джон Уолш (John Walsh)

На недавних выборах на Тайване сепаратистская партия президента Цай Инвэнь, союзницы США, потерпела крупное поражение. В наше распоряжение попала запись ее телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским сразу после этого события.

Владимир Зеленский: Цай, как дела? Давно не общались. Извини, что тогда не перезвонил. Мы были на очередной фотосессии для Vogue.

Цай Инвэнь: (рыдает в трубку.) Привет, Володя.

Зеленский: Держи себя в руках, Цай. Чего нос повесила? В прошлый раз это я плакал из-за отказа НАТО принять нас. Так вот он все еще в силе, а мы сидим на чемоданах.

Цай: (всхлипывая) 26 ноября у нас на острове прошли местные выборы. Моя Демократическая прогрессивная партия, оплот проамериканского сепаратистского движения, потерпела поражение. А победил дружественный материку Гоминьдан, причем подавляющим большинством. Это была катастрофа — и для меня лично, и для ДПП.

Зеленский: Цай, да не убивайся ты так. Подумаешь, делов-то.

Цай: Володя, это полный кошмар. Ключевых муниципалитетов у нас шесть. Мы потеряли четыре, в том числе столицу Тайбэй и Таоюань, оба на густонаселенном севере. А всего из 21 муниципалитетов мы взяли только пять!

Зеленский: Впервые слышу. Хотя исправно слежу за американской прессой, даже каждый день листаю эту унылую The New York Times.

Цай: (немного приободрившись) Что ж, внимание западной прессы, а точнее полное его отсутствие — нам очень на руку. Знаешь, как в поговорке: если в лесу рухнет дерево, а рядом никого не будет — ну и так далее. Даже не представляю, как это западные правительства так ловко держат свои СМИ в узде.

Западная пресса посвятила нашему разгрому один-единственный репортаж на последней полосе, для меня это большое облегчение. Большинство изданий вообще промолчали. В New York Times, которую я тоже читаю каждый день, об этом не было ни слова. Что удивительно, ведь вообще-то мы на передовой американских попыток подорвать Китай.

Зеленский: Да, быть американской марионеткой удобно: про тебя только хорошее, ни единого дурного слова. Я буквально диктую западным СМИ, что писать об Украине.

Но послушай, Цай, это же всего лишь местные выборы. А не референдум насчет ваших благородных попыток отделиться. Как по мне, тут и сравнивать нечего.

Цай: Не совсем, Володя. Я же агитировала за однопартийцев как раз на сепаратистской платформе. Можно сказать, я сама же и превратила выборы в референдум о политике партии! Гляди, что пишет South China Morning Post: "Ван Гун-И, глава Тайваньского международного общества стратегических исследований из Тайбэя, считает, что избиратели наказали администрацию Цай. „На последних этапах избирательная кампания вылилась в соревнование в патриотизме после того, как Цай усмотрела в этом возможность противостоять Пекину и отстоять Тайвань“".

Зеленский: Цай, зачем же ты на это пошла? Я-то думал, подавляющее большинство тайваньцев хочет сохранить статус-кво, принцип одного Китая — "стратегическую двусмысленность", если языком американских экспертов. Причем уже давно.

Цай: Знаешь, Володя, я не упускаю ни одного случая подразнить панду. Благодаря этому доллары и оружие текут рекой.

Но ты, конечно, прав. По последним опросам, сторонников статус-кво на острове целых 82,1%, причем это большинство стойко держится уже несколько десятилетий. Кроме того, тебе будет любопытно узнать, что с началом конфликта на Украине их количество не изменилось. Так что от его освещения в прессе у тайваньцев всяко не возникло желания стать второй Украиной.

Кроме того, моя партия недавно обсуждала всеобщую воинскую повинность. Не надо объяснять, что молодежь от этой идеи не в восторге, а ведь именно на нее моя партия и опирается. Но куда деваться? Ее же пропихивают американские "неоконы" (неоконсерваторы, прим. перев.)!

Вообще-то я и сама за всяческую милитаризацию — ты же понимаешь, ее всегда мало. Но тут я подумала, что сейчас не самое подходящее время. А с оперативниками ЦРУ не поспоришь. Знаешь, американцы же всегда делают предложения, от которых нельзя отказаться.

Зеленский: Еще бы. Я же сам выдвигался как кандидат за мир, но потом мне "настоятельно рекомендовали" сменить курс. Еще одно такое "предложение" мне сделал Борис Джонсон в апреле, когда мы почти было договорились с Россией. Хотя и он был лишь мальчиком на побегушках у США. Это не наш курс, нам его навязали.

Тот саботаж переговоров дорого нам обошелся — в десятки тысяч убитых. Точную цифру я назвать не могу — сама понимаешь, военная тайна. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в недавней речи обмолвилась про 100 000 убитых, и то ролик тут же отредактировали. 100 000, Цай, прикинь!

А вообще народ недоволен. Тяжело гнать войска в самое пекло артиллерийского огня. Это плохо для моей карьеры. И если твои граждане такое увидят, наверняка им расхочется воевать за Америку. Я не удивлен, что ролик моментально удалили. Будущим марионеткам это едва ли понравится.

Цай: Не к добру ты Бориса Джонсона помянул. После разгромного поражения мне пришлось подать в отставку с поста главы партии. Невероятное унижение. Президентское кресло по-прежнему за мной, но реальной власти у меня нет — как и у Бориса за несколько недель до окончательного краха.

А в 2024 году я баллотироваться уже не смогу — сроки вышли. Америке я теперь не нужна, и это страшнее всего. Я ведь помню, что сталось с президентом Вьетнама Нго Динь Зьемом, как только американцы сочли его обузой (голос дрожит от страха).

Зеленский: Ну, перефразируя Генри Киссинджера, быть союзником США опасно, и европейцы это уже поняли. А американкой марионеткой еще опаснее. Зато быть знаменитостью на деньгах вообще отпад! Еще одно предложение, от которого нельзя отказаться. Щедрость американского ВПК не знает границ. Ума не приложу, как они это впаривают своим налогоплательщикам.

И я приветствую ваш благородный сепаратизм. Разумеется, это не то же самое, что Донецк и Луганск. Ничего общего!

Ладно, Цай, мне пора. Вызывает "советник" из ЦРУ. А еще надо пролистать брошюры с недвижимостью в Монако.

Цай: До свидания, Володя. А мне еще надо покаяться за фиаско перед некоторыми людьми. И пора уже присматривать синекуру в Гарварде или Стэнфорде. Надеюсь, выберусь отсюда до готовящейся провокации, которую потом повесят на Пекин. Если повезет, тоже закачу парочку фотосессий.

Примечание для буквоедов: всё вышеизложенное — сатира