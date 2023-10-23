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ТАСС

В ВСУ заявили, что украинские летчики скоро пересядут с тренажеров на F-16

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Истребитель F-16
Истребитель F-16.
Источник изображения: Ezra Acayan/ Getty Images

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат пояснил, что самостоятельное пилотирование станет возможным после прохождения этапа полетов с инструктором

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Украинские военные летчики, которые переучиваются для пилотирования американских истребителей F-16, вскоре пересядут с тренажеров на самолеты. Об этом заявил представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат.

"Мы ожидаем, что первая группа пилотов, которые сегодня уже обучаются на тренажерах, <...> пересядут в настоящий учебно-боевой самолет с инструктором. Это должно произойти в ближайшее время, о чем сказали наши партнеры", - сказал он в эфире телеканала "Рада".

Игнат пояснил, что самостоятельное пилотирование станет возможно после прохождения этапа полетов с инструктором. При этом он не уточнил, о какой именно группе летчиков идет речь и в какой стране они проходят подготовку.

Ранее Игнат сообщал, что украинские военные летчики, которые отправились в Данию, будут учиться управлять истребителями 4-6 месяцев, в то врем как в Великобритании срок подготовки займет 1-2 года. По его словам, это связано с разницей в изначальной подготовке: в Данию поехали опытные летчики, а в Великобританию - выпускники летного училища.

В свою очередь в Пентагоне отмечали, что их программа переучивания украинских военных летчиков займет 6-9 месяцев. По данным газеты Politico, группа вскоре начнет подготовку к полетам на американской военно-воздушной базе в Аризоне.

Украина давно просит партнеров передать ей F-16. Однако на Западе подчеркивают невозможность поставок Киеву таких самолетов без должной предварительной подготовки пилотов и персонала наземных служб. О готовности участвовать в программах по переучиванию украинских пилотов заявили уже несколько стран. В конце сентября в Пентагоне сообщали, что обучение группы в Дании уже началось.

Министр обороны США Ллойд Остин отметил, что F-16 могут передать Украине не раньше весны следующего года. В Киеве при этом выражают надежду, что Украина получит от партнеров эти истребители в первой половине 2024 года.

Как подчеркнул президент России Владимир Путин, поставки Украине новых вооружений, в том числе кассетных боеприпасов, боеприпасов с обедненным ураном и истребителей F-16, не изменят ситуацию на фронте, однако приводит к затягиванию ситуации. Он также отмечал, что эти истребители в случае их появления у ВСУ будут гореть так же, как немецкие танки Leopard. 

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Страны
Великобритания
Дания
Россия
США
Украина
Продукция
F-16
Персоны
Путин Владимир
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