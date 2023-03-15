Безумство в квадрате. Польша захотела стать передовиком НАТО по вооружению

Экономист Колодко: Польша должна снизить военное безумие, а не увеличивать военные расходы

Польша с гордостью заявляет о планах увеличить военные расходы до рекордного в НАТО уровня, пишет в статье для Rzeczpospolita бывший вице-премьер, экономист Гжегож Колодко. Нужно прекратить это военное безумие, иначе до добра это не доведет.

Вместо того, чтобы с гордостью заявлять о планах по увеличению военных расходов, может быть, лучше призвать к снижению накала военного безумия? Меньше людей будет страдать и умирать; в том числе на Украине, убеждает экономист.

На фоне серьезного недофинансирования элементарных потребностей населения, увеличение расходов на вооружение папа Франциск назвал безумием: "Мне стало стыдно читать, что в ответ на происходящее группа государств согласилась поднять до 2% ВВП расходы на вооружение. Это безумие (...) Реальный ответ – это не наращивание объема оружия, не очередные санкции и военно-политические альянсы, а иной способ управления миром; не путем демонстрации зубов".

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Оружейная лихорадка

Группа государств, которую имел в виду папа Римский, – это не Россия с ее немногочисленными союзниками, а НАТО. Правда, два и более процентов ВВП тратят на военные цели лишь 10 из 30 членов пакта, но в масштабе всей группы это дает более триллиона долларов в год. И Польша хочет в этой группе лидировать.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил: "В этом году мы предпримем беспрецедентные усилия и выделим 4% ВВП на польскую армию". Почему именно четыре, он не объяснил. Может, потому, что это круглая цифра или потому что это на один процент больше законодательно установленного с этого года показателя 3%? А может, это рекомендуемые НАТО 2% в квадрате? Ведь военный бюджет в размере 4% ВВП не является результатом какого-то тщательного анализа реальных потребностей в обороне, потому что, если бы такой анализ сделали независимые (есть ли еще такие?) специалисты, этот результат мог бы быть – в зависимости от принятых параметров – например, 1,87% или 2,24%, или, возможно, даже 0,98%. Но нет, подавайте нам круглое число, и чем больше, тем лучше.

Я понимаю, если хотя бы бóльшая часть дополнительных средств шла отечественным оружейным заводам, на собственные исследования и на внедрение собственных образцов, но разве это так? Этого нужно требовать громко и решительно, потому что, если уж действительно необходимо (?) расходовать столь значительные государственные средства, то пусть хотя бы в максимально возможной степени ими воспользуются отечественная экономика и наука, пусть хорошо оплачиваемые рабочие места создаются здесь, а не за рубежом.

При нынешней власти Польша стремится быть лидером в расходах на вооружение(что по этому поводу говорит оппозиция?), а правительство вместо того, чтобы активнее повышать уровень жизни своих граждан, такой "оборонной" политикой, импортируя оружие, способствует повышению уровня жизни населения богатых союзников. Не столь резво, но тоже в направлении раздувания военных бюджетов движутся и другие государства. США тратят на эти цели более 800 миллиардов долларов в год, то есть 3,5% ВВП. Амбициозна в этом отношении и Великобритания, которая намерена увеличить к 2030 году военные расходы с нынешних 2,2% до 3% ВВП. Но есть деятели, которые хотели бы достичь этого показателя намного раньше. Даже такой благоразумный политик, как президент Франции Эммануэль Макрон, объявил об увеличении финансирования армии на треть, планируя за семь лет– с 2024 по 2030 гг.– выделить на эти цели до 413 миллиардов евро. Канцлер Германии Олаф Шольц под лозунгом Zeitenwende, исторического поворотного момента, объявил о скачкообразном увеличении военных расходов на 100 миллиардов евро и с прошлогоднего показателя в 1,3 % ВВП уже в 2025 году выйти на 2%. Намерение удвоить расходы на вооружение (везде называемые оборонными) с нынешних 1% ВВП к 2027 году заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Кстати говоря, есть какая-то историческая ирония судьбы в том, что страны Оси, побежденные союзниками в жесточайшей Второй мировой войне, Германия и Япония, теперь, к радости этих самых союзников, вооружаются для того, чтобы противостоять странам, которые в то время вместе сражались с фашизмом и японским милитаризмом – России, являвшейся тогда ядром Советского Союза, и Китаю.

Суть гонки вооружений и раскручивания ее спирали заключается в том, что иногда трудно однозначно оценить, кто на самом деле эту гонку начал, но в настоящее время, без сомнения, существенным фактором эскалации этой гонки является агрессивное поведение России. И Китай, конечно же, не собирается от нее отставать. Потом – когда в этот водоворот удастся втянуть много других стран – будет уже не особо важно, кто начал; все вооружаются, глядя друг на друга. Гонка вооружений способствовала бы безопасности в том случае, если бы она привела к "балансу страха", но это вовсе не так. Мы все будем испытывать все больший страх, но его концентрация будет разной в разных странах, отчего спокойно не будет чувствовать себя никто.

Безопасность может быть обеспечена при значительно меньших военных расходах при условии соблюдения соответствующего "баланса страха". Между тем все более серьезную угрозу миру несет тенденция увеличения военных расходов крупными геополитическими игроками – НАТО во главе с США, Россией и Китаем, что вызывает цепную реакцию в мире. Свои военные бюджеты будут еще больше раздувать Индия и Пакистан, Саудовская Аравия и Иран, Тайвань и Израиль, Египет и Нигерия, Бразилия и Мексика. И десятки других государств в разных частях света, включая самые бедные, где и без того преждевременно умирает огромное количество людей – без войн и накачки военных мускулов.

Человеческий капитал

Важны не только круглые цифры показателей, но и вторые цифры после запятой. Сотая часть процента ВВП составляет в польских реалиях 2023 года более 330 миллионов злотых. Этой суммы хватит всего лишь на половину американского истребителя F-35, который вместе с учебно-логистическим пакетом стоит около 620 миллионов злотых. Или на семь танков Abrams. И все это без полезных для Польши инвестиционных обязательств, который были бы направлены в определенные отрасли промышленности. Напомню, что о такой опции мы позаботились, заключая договор о поставках многоцелевых самолетов F-16 (таких, какие сейчас хочет получить украинская армия), который я как вице-премьер и министр финансов Республики Польша подписал в 1996 году. К сожалению, следующие правительства не смогли добиться от американских партнеров выполнения предусмотренных контрактом обязательств. Сейчас об этом необходимо позаботиться.

Стоит задуматься, к чему все это ведет. Деньги из государственной казны, как пирожное – или ты его съешь, или ты им владеешь, третьего не дано. Либо расходы на национальную "оборону", либо инвестиции в человеческий капитал для улучшения качества жизни людей. Сравнение доли военных расходов и расходов на здравоохранение и образование в госбюджете поражают.

Здесь Польша является не лидером, а аутсайдером. Увеличивая долю военных расходов, она соответственно сокращает расходы на человеческий капитал, в результате чего итоговые цифры выглядят хуже. По коэффициенту корреляции совокупных затрат на здравоохранение и образование по сравнению с военными расходами мы находимся в самом конце списка, значительно уступая как европейским членам НАТО Испании и Дании, так и гораздо более богатым, чем мы, неевропейским союзникам – Японии и Корее, а также более бедным Чили и Малайзии.

Весьма показательно, что в этом рейтинге лучше всего выглядят нейтральные Швейцария и Австрия, которые тратят в поте лица заработанные доходы не на армию, а на свой человеческий капитал. Вместо того, чтобы призывать их отказаться от нейтралитета и встать на сторону натовского Запада, как это предполагает, в частности, издание The Economist, лучше бы стремиться добиться столь же достойных показателей, как швейцарцы и австрийцы.

Развернуть спираль вооружений

От Польши в мире мало что зависит, но мы могли бы время от времени давать достойные подражания примеры. Мы уже несколько раз это делали. Может быть, вместо того, чтобы с гордостью заявлять, что мы увеличим военные расходы до рекордного в НАТО уровня, призвать других прекратить военное безумие и обратить вспять движение пагубной для человечества спирали вооружения? Смертей и страданий будет меньше; в том числе на Украине. Между тем президент Анджей Дуда, выступая под стенами Королевского замка перед президентом Джо Байденом, восклицал: "Да здравствует НАТО!". Может быть, вместо того, чтобы увеличивать военные расходы, лучше сначала их заморозить, а потом – когда другие сделают то же самое – начать их сокращать? Однажды это удалось. Напомним, что после окончания предыдущей холодной войны в 1990-1996 годах мировые военные расходы сократились примерно на треть – с более чем полутора до чуть более одного триллиона долларов.

Тогда этого удалось достичь путем жестких переговоров и мудрой дипломатии, этого можно достичь и теперь, когда глобальные военные расходы стремительно приближаются к гигантской сумме в 3 триллиона долларов. Рано или поздно это должно произойти, хотя сейчас это трудно себе представить, если только режим Путина не рухнет в ближайшее время, потому что ни он, ни его бесславное всевластие не вечны. Путин – это не неизменная география, это история, которая находится в динамике. Но уже сейчас нужно не бояться трудных переговоров и поиска политических компромиссов, к чему на следующий день после восточноевропейского визита президента США призвал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Заслуживающие доверия и обладающие соответствующими политическими талантами посредники найдутся.

Но это должно произойти как можно скорее, потому что гибнут люди. Для этого необходимо эффективно противодействовать военным авантюристам и интересам военно-промышленного комплекса по обе стороны конфликта, вместе с его политической и медийной базой, необходимо отстранить от власти близоруких и безответственных политиков, которые, постоянно подогревая атмосферу холодной войны, ведут дело к войне горячей. И тогда – да, у них будут аргументы, мол, они правильно делали, что закупали оружие, а не транжирили деньги на повышение зарплат учителям, врачам, медсестрам и деятелям культуры или на стипендии учащимся. Еще не поздно остановить дальнейшую эскалацию войны и предотвратить гораздо большую катастрофу…

Если политические элиты действительно в какой-то степени представляют общество, то, как это бывает в случае индивидуальных девиаций, они теряют инстинкт самосохранения. Все выглядит так, как будто разумная часть общества не влияет на политиков, а премудрые политики – на то, что происходит. Хаос и паралич? Так бывает во многих странах. Западный издатель моей книги о войне и мире, опубликованной на английском языке, только что написал мне: "В Германии любой, предлагающий переговоры или применение мягкой силы, в публичной дискуссии немедленно маргинализируется".

В то время, когда для выживания следующих поколений требуется перераспределения финансовых ресурсов с целью борьбы с потеплением климата, они тратятся впустую на контрпродуктивное вооружение. В то время, когда процветание зависит от инвестирования в человеческий капитал, деньги отправляются в иностранные государства, торгующие дорогостоящим оружием. В то время, когда конкурентоспособность предприятий зависит от затрат на инфраструктуру и науку, все больше и больше государственных денег сжигается в топке военных расходов.

Сначала раздуваем военный бюджет, а потом думаем, на что же потратить эти огромные средства. Неудивительно, что значительная их часть просто разбазаривается. Добавим, разбазариваются средства налогоплательщика, об интересах которого, как утверждается, так заботятся как правящая коалиция, так и оппозиция, жаждущая ее поражения. У последней сейчас есть прекрасная возможность противостоять социально-вредному экономическому и военному разграблению государственной кассы. Но помимо возможностей, для этого нужно иметь еще и мужество.

Автор является преподавателем Академии Льва Козьминского, он занимал пост вице-премьера и министра финансов РП. Недавно вышла его книга "Война и мир" (научное издательство PWN).