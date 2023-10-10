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Интерфакс-АВН

Путин подписал указ о передаче ВТБ 100% акций "Объединенной судостроительной корпорации"

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Стенд Объединенной судостроительной корпорации
Стенд Объединенной судостроительной корпорации.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

Москва. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче в доверительное управление ВТБ (MOEX: VTBR) находящихся в федеральной собственности 100% акций АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) сроком на пять лет, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с указом, правительство РФ в 6-месячный срок должно заключить соответствующий договор доверительного управления акциями ОСК, в котором будут определены ключевые показатели эффективности управления, обязательства по их выполнению и условия досрочного прекращения доверительного управления.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

О решении передать банку 100% акций ОСК в доверительное управление президент РФ сообщил в августе на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным. В конце августа Костин возглавил совет директоров "Объединенной судостроительной компании", бывший первый зампред ВТБ Андрей Пучков был назначен генеральным директором ОСК.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОСК
Персоны
Костин Андрей
Путин Владимир
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