Путин поддержал передачу Объединённой судостроительной корпорации в управление ВТБ

Как сообщило 10 августа 2023 года информационное агентство РБК в материале "Путин поддержал передачу судостроительной корпорации ОСК в управление ВТБ", Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) передается под управление Банка ВТБ. ОСК передадут в доверительное управление ВТБ на пять лет. Год назад Путин критиковал главу Объединенной судостроительной корпорации Алексея Рахманова за убыточные контракты. В колонке для РБК глава ВТБ Костин писал, что ОСК не справляется с вызовами.

Встреча президента - председателя правления Банка ВТБ Андрея Костина и Президента Российской Федерации Владимира Путина, 10.08.2023 (с) пресс-служба Президента Российской Федерации

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) передается под управление банка ВТБ. О таком решении президент России Владимир Путин заявил на встрече с главой банка Андреем Костиным в четверг, 10 августа. По словам Путина, с соответствующей инициативой вышло правительство, предложившее передать в управление ВТБ акции ОСК (100% принадлежит государству).

"Президент поддержал предложение Минпромторга передать 100% акций АО "ОСК" в доверительное управление ПАО "Банк ВТБ" сроком на пять лет", - сообщил журналистам после встречи Путина и Костина вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров. При этом доверительное управление акциями не меняет форму собственности и обязательства по действующим контрактам, в том числе по исполнению гособоронзаказа и строительству гражданских проектов, сказал РБК представитель ОСК. Корпоративные изменения ни в коем случае не должны повлиять на обязательства корпорации перед заказчиками, кооперацией, сотрудниками, соглашается представитель ВТБ. "Непрерывность хозяйственной деятельности судостроительного холдинга - безусловный приоритет", - подчеркнул он.

Почему ОСК передадут под управление банка

Власти создали ОСК в целях концентрации интеллектуальных, производственных и финансовых ресурсов при реализации проектов строительства кораблей и подводных лодок для ВМФ, а также развития гражданского судостроения, освоения континентального шельфа и мирового рынка морских перевозок.

Девять лет назад, в июне 2014 года, представляя Алексея Рахманова на должность главы ОСК руководителям управляющей компании и предприятий группы, Мантуров говорил, что обновленному менеджменту "предстоит много работы в части упорядочения корпоративной структуры, модернизации и создания новых верфей, внедрения инновационных подходов в организации технологического процесса и систем управления стоимостью, развития научного и инжинирингового потенциала корпорации".

По словам Путина, сейчас ОСК - "это работающая структура, набирающая темп", но "проблем и вопросов много". В августе 2022 года президент раскритиковал Рахманова за заключенные убыточные контракты, указав, что нарушение финансовой дисциплины не соответствует интересам страны. "Алексей Львович, чего контрактов-то убыточных назаключали?" - спросил Путин, обращаясь к главе ОСК в ходе совещания по судостроению. Оно состоялось на фоне введения против России международных санкций из-за проведения специальной военной операции на Украине.

"В последнее время у российских судостроительных компаний возникли известные трудности с поставками иностранного оборудования и комплектующих для гражданских судов", - отметил Путин. При этом замещение иностранной техники и комплектующих в производстве рыболовных и других гражданских судов может повлиять на параметры уже запущенных проектов. "Имею в виду сроки и затраты на перепроектирование, что крайне важно для заказчиков судов, для бизнеса. Коллеги с мест уже докладывают о переносах заявленных сроков постройки судов и изменении ряда других показателей", - говорил год назад президент.

Сегодня Путин рассчитывает, что с проблемами и задачами ОСК справится ВТБ. "Есть вопросы, требующие особого внимания, в том числе и со стороны специалистов банка. Это связано с расчетами, с финансовым оздоровлением компании", - указал Путин, пообещав поддержку со стороны правительства. "Спасибо за доверие. Команда готова, будем работать", - ответил Костин. Глава ВТБ сказал, что банк сотрудничает с судостроительной корпорацией с самого момента ее создания и знает все ее проблемы.

В апреле 2023 года в колонке для РБК глава ВТБ Андрей Костин отмечал, что в условиях перестройки логистики нефтегазового экспорта на фоне международных санкций России предстоит в разы нарастить мощности промышленного судостроения - построить сотни новых нефтеналивных танкеров, газовозов, судов для освоения шельфа, контейнеровозов, других специализированных гражданских судов. "Способна ли находящаяся в федеральной собственности ОСК (контролирует 80% потенциала отрасли) оперативно и эффективно справиться с этими вызовами?! Мне представляется, что нет", - рассуждал Костин.

ОСК - давний корпоративный клиент ВТБ. Еще в 2016 году корпорация открыла в банке две кредитные линии на общую сумму €435 млн. Кроме того, ОСК выступала поручителем перед ВТБ по ссудам своим дочерним предприятиям, следует из отчета корпорации за 2020 год. Согласно информации на сайте ВТБ, сотрудники ОСК могут рассчитывать на более выгодные условия обслуживания в банке как зарплатные клиенты. "ВТБ активно финансировал судостроительные проекты (в том числе посредством лизинга): при поддержке [банка] строились рыбопромысловые суда, атомные ледоколы, суда для работы на шельфе, то есть заказы, которые выполняются на верфях ОСК" - напоминает руководитель отдела аналитики отраслевого агентства PortNews Виталий Чернов.

По словам Мантурова, Минпромторг совместно с заинтересованными ведомствами "в ближайшее время" согласует необходимую нормативную документацию - постановление правительства о внесении на рассмотрение президента проекта указа.

Сейчас дополнительные комментарии преждевременны, отметил представитель банка. "Любые действия со стороны ВТБ будут возможны после того, как правительством будет согласован порядок и реализована процедура передачи принадлежащих государству акций ОСК в доверительное управление ВТБ", - указал он.

Как решение отразится на ОСК

По итогам 2022 года консолидированная выручка ОСК по МСФО составила порядка 350 млрд руб. "Это несколько ниже, чем в 2021 году, на 8,7%, но в основном снижение связано с тем, что часть заказов была перенесена, а часть судов была передана с опозданием. Это произошло из-за срыва поставок комплектующего оборудования", - говорил Рахманов в минувшем июне в интервью "Интерфаксу". При этом ОСК получила убыток "порядка двух десятков миллиардов рублей, или примерно 6% от выручки". "Это неприятная для нас ситуация, но мы много обсуждали вопрос о том, что происходило, например, с рыболовецкими судами и в чем была причина возникновения таких убытков", - сказал Рахманов. Судостроение сейчас находится в фазе роста, что требует обеспечения финансовой стабильности и инвестиций в модернизацию производственных мощностей ОСК, где консолидирована большая часть отечественного судостроительного комплекса, добавляет представитель корпорации. При этом ОСК показывает постоянный рост своих показателей, включая объемы налоговых отчислений, а также работает над сокращением издержек, сэкономив за шесть лет более 110 млрд руб., утверждает он.

Решение о передаче акций ОСК в управление ВТБ будет способствовать долгосрочной стабилизации финансового состояния крупнейшего государственного судостроительного холдинга и положительно отразится как на внутригрупповом взаимодействии, так и на работе с заказчиками и контрагентами, считает Мантуров. Кроме того, таким образом планируется привлечь внебюджетное финансирование для дальнейшего развития корпорации. "Мы ожидаем, что доверительный управляющий, с учетом его многолетнего опыта, обеспечит эффективное управление федеральным имуществом, бесперебойное и своевременное выполнение ОСК как гособоронзаказа, так и гражданских заказов. При этом выведет в прибыль корпорацию, сохранит и разовьет производственные компетенции входящих в нее предприятий", - сказал чиновник.

Сейчас в портфеле ОСК более 100 проектов военной и гражданской техники. В 2022 году на фоне изменений в логистике российских предприятий несколько десятков судов у ОСК для своих СПГ-проектов заказал НОВАТЭК, к продукции российского судостроения проявляет интерес транспортно-логистическая группа FESCO и др.

В сложившейся макроэкономической ситуации, вызванной в том числе санкционным давлением, у многих производственных компаний удлинился производственный цикл из-за изменения структуры поставщиков, логистики поставок комплектующих и т.д., говорит старший директор по корпоративным рейтингам "Эксперт РА" Дмитрий Сергиенко. Также в машиностроении прослеживается тренд на увеличение инвестиций в локализацию в стране производства части комплектующих элементов. "Все эти изменения требуют значительного объема дополнительного финансирования. ВТБ является одним из крупнейших финансовых институтов в стране, обладающим колоссальным объемом ресурсов и способным оперативно закрывать потребности в финансировании", - говорит Сергиенко. Соответственно ОСК получает в виде ВТБ сильного финансового партнера, чьи финансовые ресурсы должны позитивно сказаться на производственном и финансовом потенциале ОСК, считает эксперт. Передача ВТБ акций ОСК позволит судостроительной корпорации более оперативно получать финансирование от банка на приемлемых для обеих сторон условиях, при этом оставляя существенные средства, получаемые по гособоронзаказу, внутри группы, добавляет партнер консалтинговой компании НЭО Владимир Фомченко.

Зачем ВТБ управление непрофильным бизнесом

У ВТБ также есть опыт работы с непрофильными активами. Например, банк в 2018 году за долги получил зерновой бизнес группы "Сумма" братьев Магомедовых, позднее дополнил его, приобретя доли в смежных предприятиях, и создал "Деметра Холдинг". Окончательно из "Деметра Холдинга" ВТБ вышел в июле 2023 года, продав 45% акций компании. "Цена объективная, маржа приличная", - комментировал сделку Костин.

Финансовые показатели ВТБ сильно улучшились (чистая прибыль за полугодие стала рекордной - почти 290 млрд руб.), поэтому у банка расширились возможности для финансирования проектов в реальном секторе экономики, считает гендиректор компании "INFOLine-Аналитика" Михаил Бурмистров. "Судостроение сейчас остро нуждается в дополнительном финансировании. У ОСК высокий уровень загрузки мощностей, есть потенциал [для развития], разработан ряд проектов по расширению и модернизации производственных мощностей", - говорит эксперт.

Поскольку акции ОСК переходят ВТБ в доверительное управление, а не в собственность, актив с бухгалтерской точки будет отражаться за балансом группы, отмечает независимый аналитик Андрей Бархота. Это означает, что передача пакета напрямую не отразится на капитале банка.

"После внесения ВТБ в список SDN (Specially Designated Nationals list - список лиц и компаний под блокирующими санкциями Минфина США. - РБК) значительный удар пришелся на дивизион "ВТБ Капитал". Последний мог бы провести комплексный анализ и предложить новую стратегию для ОСК. Таким образом, ресурсы у группы уже есть в наличии", - полагает Бархота. Он допускает, что менеджеры ВТБ могли бы провести "реинжиниринг бизнес-модели" судостроительной корпорации, стабилизировать ее финансовое положение и, возможно, подготовить актив к дальнейшей приватизации. "Это может принести группе ВТБ комиссионный доход за оказание услуг инвестиционного консультирования", - объясняет Бархота. Не исключено, что параллельно актив могут начать готовить к частичной приватизации в среднесрочной перспективе, соглашается Фомченко. "Обозначаемые [для доверительного управления] пять лет как раз являются хорошим сроком для такой подготовки с точки зрения повышения финансовой привлекательности актива", - замечает он.

Влияние нового актива на операционные расходы ВТБ, по мнению Бархоты, будет несущественным. "Корпоративно-инвестиционный блок группы уже обладает необходимыми ресурсами. В ходе проекта ВТБ будет реализовывать оптимизацию расходов самой ОСК", - поясняет он.

Что известно про ОСК

ОСК - крупнейшая судостроительная компания России, созданная по указу президента Путина в марте 2007 года.

Сейчас в состав ОСК входит более 50 проектно-конструкторских бюро, судостроительных, судоремонтных и машиностроительных заводов, специализированных научно-исследовательских центров и предприятий в 15 регионах.

Численность работников предприятий ОСК превышает 105 тыс. человек. Средняя зарплата достигла 85,4 тыс. руб. (рост к 2014 году на 60%). В ближайшие пять лет прогнозируется рост численности еще на 12%, сообщили в пресс-службе корпорации.

Верфи ОСК строят подводные лодки, боевые и патрульные корабли, ледоколы, транспортные, промысловые и пассажирские суда. В среднем ОСК каждый год сдавала 19-20 гражданских судов, но в 2023-м корпорация планирует передать заказчикам до 30 судов.

С момента создания ОСК предприятиями корпорации было построено и отремонтировано суммарно более 320 единиц кораблей и судов.

С июня 2014 года корпорацией руководит Алексей Рахманов, до этого работавший замглавы Минпромторга (курировал в ведомстве судостроение).