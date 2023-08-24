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Интерфакс-АВН

Бывший первый замглавы ВТБ Пучков сменил Рахманова на посту гендиректора ОСК

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Андрей Пучков
Андрей Пучков.
Источник изображения: Пресс-служба ВТБ

Москва. 23 августа. ИНТЕРФАКС - Бывший первый зампред ВТБ Андрей Пучков назначен генеральным директором "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК), сообщила пресс-служба Минпромторга РФ.

На этом посту Пучков сменил Алексея Рахманова, который руководил ОСК с 2014 года.

Согласно сообщению Минпромторга, распоряжения об утверждении нового генерального директора АО "ОСК" и нового состава совета директоров корпорации подписаны Росимуществом.

"Мною были утверждены директивы Росимуществу об избрании генеральным директором АО "ОСК" Андрея Сергеевича Пучкова и состава совета директоров", - заявил вице-премьер - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, слова которого приводятся в сообщении. Мантуров поблагодарил Рахманова "за долгую плодотворную работу в ОСК".

Пучков в среду покинул свой пост в ВТБ в связи с переходом на другую работу. Ранее во вторник правительство выдвинуло кандидатуры главы ВТБ Андрея Костина и Пучкова в совет директоров ОСК. В список не были включены входившие в совет Рахманов и экс-губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко (возглавлял совет).

Рахманов возглавлял ОСК с 2014 года, до назначения в ОСК он был заместителем министра промышленности и торговли РФ, в ведомстве отвечал за судостроение, а также курировал автопром, сельхозмашиностроение, транспортное машиностроение и ряд других направлений.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин 10 августа провел встречу с главой ВТБ Андреем Костиным, на которой сообщил, что поддерживает передачу банку ОСК. ВТБ получит 100% акций АО "Объединенная судостроительная корпорация" в доверительное управление сроком на 5 лет, соответствующие документы планируется подготовить и согласовать в ближайшее время, сообщал Мантуров.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
ОСК
Росимущество
Персоны
Костин Андрей
Мантуров Денис
Путин Владимир
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