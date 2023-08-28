Глава ВТБ Костин стал председателем совета директоров ОСК

Москва. 25 августа. ИНТЕРФАКС - Президент - председатель правления банка ВТБ Андрей Костин возглавил совет директоров Объединенной судостроительной компании (ОСК), сообщила пресс-служба компании.

Совет единогласно избрал Костина председателем на заседании в пятницу. Глава ВТБ сменил на должности бывшего губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, возглавлявшего орган с конца 2018 года.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин 10 августа провел с Костиным встречу, на которой сообщил, что поддерживает передачу ОСК банку. Планируется, что ВТБ получит 100% акций компании в доверительное управление сроком на 5 лет.

Гендиректором ОСК в конце августа был назначен бывший первый зампред ВТБ Андрей Пучков, который сменил на посту Алексея Рахманова, руководившего ОСК с 2014 года.