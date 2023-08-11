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ЦАМТО

Владимир Путин поддержал передачу ВТБ государственного пакета акций ОСК

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Владимир Путин
Владимир Путин на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ Капитал Россия зовет!. 24 октября 2017.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

ЦАМТО, 10 августа. Президент России Владимир Путин поддержал предложение Кабмина передать ВТБ государственный пакет акций Объединенной судостроительной корпорации, говорится в сообщении, размещенном на сайте Кремля.

"Правительство Российской Федерации проработало вопрос и вышло с предложением передать ВТБ государственный пакет акций Объединенной судостроительной корпорации. Я поддерживаю это предложение", – сказал В.Путин в ходе встречи с главой ВТБ Андреем Костиным.

А.Костин в ответ отметил, что ВТБ знает проблемы корпорации, "особенно в том, что касается организации финансирования". По его словам, перед банком будет стоять много задач, "особенно в нынешних условиях", но он считает их "решаемыми".

В.Путин согласился с тем, что "проблем много и вопросов много", но отметил, что ОСК – это "работающая структура и в целом набирающая темп в этой работе". Он заявил, что надеется на "эффективную работу" со стороны ВТБ. "Ответственность понимаем, но команда готова, будем работать", – ответил А.Костин.

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, 100% акций ОСК перейдут в доверительное управление ВТБ в полном объеме на пять лет, сообщает РБК.

"Министерство совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти в ближайшее время согласует необходимую нормативную документацию: постановление правительства о внесении на рассмотрение президента проекта соответствующего указа", – сказал он журналистам.

ОСК после передачи акций ВТБ не изменит форму собственности и обязательства по контрактам, в том числе по исполнению гособоронзаказа и строительству гражданских проектов.

"Объединенная судостроительная корпорация" была создана в 2007 году, а 100% акций компании на данный момент находится в федеральной собственности.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
ОСК
Персоны
Костин Андрей
Мантуров Денис
Путин Владимир
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