Минпромторг представил коллективу ОСК нового гендиректора корпорации Андрея Пучкова

Санкт-Петербург. 26 августа. ИНТЕРФАКС - Статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов представил нового генерального директора "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Андрея Пучкова коллективу ОСК, передал корреспондент "Интерфакса" по итогам встречи, прошедшей в субботу в Петербурге.

Участие во встрече приняли руководители подразделений корпорации, верфей и конструкторских бюро.

"Возглавить ОСК - большая ответственность. Это лидер отрасли, одна из крупнейших компаний страны, в которой трудятся более 100 тысяч работников. Как сказал президент РФ Владимир Путин, ОСК - это работающая структура, набирающая темп. Он обозначил приоритетные цели, связанные с финансовым оздоровлением корпорации, и выразил надежду на эффективную работу новой управляющей команды. Буду этим руководствоваться", - приводит слова Пучкова пресс-служба ОСК.

"Задачи перед новым директором ОСК стоят глобальные, очень много стратегических вопросов. (...) Действительно, ОСК был нужен сильный стратегический партнер, поэтому президентом России было принято решение о передаче 100% акций корпорации в доверительное управление банку ВТБ. С учетом того, что сегодня российское судостроение находится в фазе роста, безусловно нужны дополнительные финансовые вливания, нужна серьезная модернизация верфей, особенно тех, что активно участвуют в выполнении заказов для ВМФ, нужны управленческие решения, новая стратегия развития корпорации, поэтому работы предстоит очень много", - сказал Евтухов по итогам встречи журналистам.

Замглавы Минпромторга РФ также отметил, что опыт работы Пучкова в банке ВТБ и управления проблемными активами позволит ОСК выйти на "новый уровень развития", стабилизирует и улучшит состояние ряда верфей.

Как сообщалось, Пучков, ранее занимавший пост первого зампреда ВТБ, был назначен генеральным директором ОСК в среду. На этом посту он сменил Алексея Рахманова, который руководил госкорпорацией с 2014 года.

Президент РФ Владимир Путин 10 августа провел встречу с главой ВТБ Андреем Костиным, на которой сообщил, что поддерживает передачу банку ОСК. ВТБ получит 100% акций АО "Объединенная судостроительная корпорация" в доверительное управление сроком на 5 лет, соответствующие документы планируется подготовить и согласовать в ближайшее время, сообщал вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.