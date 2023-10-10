МО РФ продолжает анализ военно-биологической деятельности США на территории Украины и других стран

ЦАМТО, 9 октября. Минобороны РФ продолжает анализ военно-биологической деятельности США на территории Украины и других стран, заявил начальник войск РХБ защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Ниже приведены материалы брифинга начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова по анализу документов, касающихся военно-биологической деятельности США, в изложении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Мы уже отмечали, что под прикрытием оказания помощи в развитии национальных систем здравоохранения, противодействия угрозам биотерроризма и распространения биологического оружия в сферу военных интересов США попали многие государства в различных регионах мира. При этом в биопрограммах на территории зарубежных стран активное участие принимает Госдепартамент США.

Были представлены документы, подтверждающие непосредственное участие Госдепа в так называемой "Программе повышения биобезопасности", инициированной бывшим президентом США Обамой. В качестве приоритетных направлений реализации программы определены государства Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки, а также Украина.

Для сокрытия заказчиков и целей проводимых исследований Вашингтон задействует сторонних исполнителей. Это подрядные и посреднические организации (Метабиота, Си-Эйч-Ту-Эм-Хилл, Эко-Хелс-Альянс, всего – более 20 компаний).

Для "прикрытия" действий Госдепартамента активно используются некоммерческие и неправительственные организации. В соответствии с полученными документами, только в течение одного года на их финансирование были потрачены суммы, позволяющие обеспечить участие не менее 80 подрядчиков.

Обнародованные Министерством обороны России материалы получили широкое распространение в зарубежных средствах массовой информации.

Ряд изданий обратил внимание на ключевую роль, которая отводится Украине в военно-биологической программе Пентагона. Так, в публикации греческого издания "Банкинг-Ньюс" отмечено, что "…Украина занимает центральное положение и представляет собой территорию особого географического интереса в биопрограмме Госдепартамента США…".

О причастности Барака Обамы к продвижению американских военно-биологических программ за рубежом заявил румынский информационный ресурс "Флакс-24". Изданием было отмечено, что "…президент США оказывал содействие программе военной биологии на этапе подключения к этой деятельности Государственного департамента…".

Целый ряд СМИ ближневосточного региона (Ливан, Йемен, Сирия) опубликовали материалы о необоснованном расширении сети американских биологических лабораторий за рубежом. При этом ливанское издание "Ан-Нахар" отметило, что географическими приоритетами США на Ближнем Востоке являются Ирак, Йемен и Иордания, обратив внимание на скрытный характер военно-биологической деятельности Соединенных Штатов.

Китайские эксперты, комментируя материалы брифинга об обнаружении подпольной биолаборатории в г. Ридли (Калифорния) отметили, что "…Соединенным Штатам не хватает должного контроля за результатами своих исследований и разработок двойного назначения…".

Хотел бы отметить, что после опубликования Российской Федерацией данных о незаконных биологических экспериментах в Калифорнийской лаборатории, американской администрацией была инициирована процедура расследования. Сразу три комитета Конгресса США занялись изучением деятельности компании "Престиж Биотех", которая арендовала помещения, где проводились запрещенные федеральным законодательством исследования.

Местная администрация попыталась возложить ответственность за организацию деятельности биолаборатории на Китай, однако никаких убедительных доказательств этому представлено не было.

По имеющейся у нас информации, компания "Престиж Биотех" зарегистрирована в штате Невада, а по "случайному" стечению обстоятельств биолаборатория, ставшая предметом расследования, расположена в непосредственной близости от базы американских военно-морских сил в округе Кингс.

Ранее мы приводили схему организации военно-биологической деятельности в США, в которой военно-морские силы играют роль одного из основных заказчиков и координаторов исследований.

В соответствии с имеющимися документами, компанией "Престиж Биотех" для незаявленных целей были приобретены более 20 наименований патогенных микроорганизмов, лабораторное оборудование и животные. Это подтверждается материалами независимого расследования, проведенного американской правозащитной организацией "Джудишиал Вотч".

Документы, полученные указанной НПО, доказывают наличие на объекте опасных биоматериалов и их ненадлежащее хранение, а также грубое нарушение санитарных норм при обращении с лабораторными животными.

О закрытом характере работ говорит тот факт, что ФБР и Министерство здравоохранения США отказались предоставлять имеющуюся у них информацию о деятельности лаборатории, а представители этих ведомств были вызваны в американский Конгресс для предоставления конфиденциальной информации.

Мы неоднократно подчеркивали вовлеченность силовых ведомств США, таких как ФБР и ЦРУ, в исследования двойного назначения, а также стремление Вашингтона скрыть результаты этих работ.

Обратите внимание на документ о создании библиотеки закрытых публикаций по химической и биологической защите, подготовленный сотрудником управления по снижению угрозы минобороны США (ДИТРА) Морганом Миньярдом.

Представитель Пентагона предлагает создать редакционный комитет, который будет "подчищать" для публикации научные труды, представляющие интерес для американского разведывательного сообщества, а также засекречивать работы "двойного назначения", которые "…могут нанести непоправимый урон национальной безопасности…" и аккумулировать их в отдельном хранилище с ограниченным доступом.

В качестве примеров исследований, которые будут заноситься в базу данных, приведены эксперименты по повышению летальности вируса оспы мышей и определение генетической последовательности, кодирующей новый тип токсина ботулизма.

Отмечается, что использование библиотеки с закрытой информацией позволит правительству Соединенных Штатов "…максимально развернуто изучать результаты химических и биологических исследований, а также взаимодействовать с определенными исполнителями и партнерами…".

Подобное цензурирование публикаций свидетельствует о желании Вашингтона избежать публичной огласки результатов, которые идут вразрез с международными обязательствами США в области химического и биологического оружия.

Министерство обороны России располагает информацией о создании в США секретной Стратегии противодействия оружию массового поражения.

Открытая (несекретная) часть документа была опубликована 27 сентября 2023 года. Она конкретизирует положения Стратегии национальной обороны в сфере реагирования на угрозы национальной безопасности, связанные с применением ОМП.

По оценкам Пентагона, Российская Федерация, Китай, Иран и КНДР рассматривают оружие массового поражения в качестве средства ограничения возможностей США по достижению стратегических целей в ходе войн и военных конфликтов.

В соответствии со Стратегией, Россия охарактеризована как источник "острой угрозы" американской безопасности в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Китайская Народная Республика определена в качестве "нарастающего вызова". Подчеркивается, что Пекин за последнее время добился существенного прогресса в модернизации стратегических ядерных сил. КНДР и Иран определены в качестве постоянных угроз.

По замыслу разработчиков, приоритетными направлениями деятельности Минобороны США являются:

- обеспечение защиты национальной территории от внешней агрессии с применением ОМП;

- безоговорочное сдерживание потенциальных противников от его использования против США и их союзников;

- создание сводных подразделений, способных эффективно вести боевые действия и побеждать в условиях РХБ-заражения.

Одновременно в Стратегии ставится задача координации и наращивания усилий по созданию средств защиты от новых химических и биологических угроз.

Таким образом, отказываясь от работы над протоколом проверки в рамках КБТО, Соединенные Штаты создают административные и технические структуры, которые могут быть задействованы в исследованиях двойного назначения, в том числе в наступательных целях.

Хотел бы отметить, что российские усилия по обнародованию незаконной военно-биологической деятельности США и ухудшение эпидемической обстановки в местах размещения биообъектов в европейском регионе вынудили американскую администрацию выводить исследования двойного назначения в страны Африки.

Имеющиеся в нашем распоряжении документы подтверждают деятельность ключевых подрядчиков Пентагона на африканском континенте – в Демократической Республике Конго, Сьерра-Леоне, Камеруне, Уганде и ЮАР. Заказчиками со стороны американского правительства являются ДИТРА, Агентство национальной безопасности и Госдепартамент США.

Ранее мы говорили о несанкционированном отборе проб сотрудниками компании "Метабиота" – ключевого подрядчика Пентагона – в ходе вспышки лихорадки Эбола в Западной Африке в 2014 году. Непрозрачные методы работы компании сразу же вызвали вопросы со стороны Всемирной организации здравоохранения. В результате незаконного вывоза проб живые образцы вируса Эбола оказались в НИИ инфекционных болезней сухопутных войск США.

Закономерное ухудшение ситуации с заболеваемостью в районах размещения американских биообъектов заставляет правительства многих африканских государств по-другому взглянуть на необходимость и целесообразность сотрудничества с Соединенными Штатами. Так, в 2022 году деятельность "Метабиоты" в Африке была прекращена, так как противоправные методы работы компании стали вызывать слишком много вопросов на уровне национальных правительств.

Деятельность США по установлению глобального биологического контроля сопровождается подменой положений КБТО и других норм международного законодательства собственными правилами, которые разработаны в американских интересах, поддержаны коллективным Западом и навязаны для выполнения третьим странам.

Это прослеживается в работе на профильных международных площадках, когда западные делегации продавливали принятие решений лишь по интересующей их проблематике, не считаясь с приоритетами других государств. При этом внимание преднамеренно смещается на рассмотрение второстепенных вопросов, не связанных напрямую с проблемами нераспространения биологического оружия, например, таких, как создание всевозможных баз данных, обеспечение гендерного равенства, участия в мероприятиях КБТО молодежных организаций и т.д.

Напомню, что Российской Федерацией был предложен ряд практических инициатив по укреплению режима нераспространения биологического оружия и совершенствованию мер доверия в рамках Конвенции.

Прежде всего, это возобновление переговоров по разработке юридически обязывающего протокола к КБТО с эффективным механизмом проверки, который включал бы списки патогенных микроорганизмов, токсинов, специализированного оборудования, и носил бы всеобъемлющий характер.

Второе – это расширение формата мер укрепления доверия за счет предоставления информации об исследованиях и разработках в области биологической защиты, осуществляемых за пределами национальной территории.

Третье – создание Научно-консультативного комитета для оценки достижении в областях науки и технологии, который имел бы широкую географическую представленность и равные права участников.

Четвертое – использование в рамках КБТО мобильных медико-биологических отрядов.

Практическая реализация наших предложений будет способствовать повышению прозрачности национальных биологических программ и соблюдению требований Конвенции всеми без исключения государствами-участниками, включая США.

Минобороны России уже приводило имена участников американских военно-биологических программ. В их числе – должностные лица Министерства обороны, биотехнологических корпораций и подрядных организаций Пентагона.

Сегодня мы хотели бы дополнить этот список представителями государственных органов и частных компаний США и Украины, задействованных в реализации исследований двойного назначения.

Томас Вол – вице-президент и официальный представитель "Блэк энд Витч" на Украине, курировал вопросы внедрения электронной системы ПАКС для управления и контроля за биологическими агентами и материалами.

Кэвин Оливал – вице-президент по исследованиям подрядной организации Эко-Хелс-Альянс, принимал непосредственное участие в реализации проектов Минобороны США по изучению зоонозных заболеваний, передаваемых летучими мышами.

Михаил Усатый – заместитель начальника санитарно-эпидемиологического управления ВСУ, с 2018 года курировал организацию работ в рамках проектов ДИТРА на территории Украины.

Татьяна Кирьязова – исполнительный директор Украинского института политики общественного здравоохранения. Курировала совместные с США исследования патогенов на базе украинского научно-исследовательского противочумного института им. Мечникова в Одессе.

Представленная информация об организаторах и участниках военно-биологических деятельности будет передана в Следственный комитет Российской Федерации.

Таким образом, вопросы к военно-биологической деятельности США и Украины по-прежнему остаются, и их становится больше. С момента созыва российской стороной консультативного совещания по статье 5 КБТО на них так и не были получены ответы, которые могли бы урегулировать ситуацию.

Мы продолжим анализ поступающих документов и будем вас информировать".