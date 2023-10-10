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ЦАМТО

На верфи Naval Group спущен на воду головной фрегат FDI HN для ВМС Греции

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Источник изображения: Фото: Naval Group

ЦАМТО, 9 октября. Компания Naval Group сообщила о состоявшейся 4 октября на предприятии в Лорьяне церемонии спуска на воду головного многоцелевого фрегата FDI HN (класс Belharra), предназначенного для ВМС Греции.

В мероприятии приняли участие министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню и его греческий коллега Николаос Дендиас.

Как планируется, корабль, получивший наименование (F 601) "Кимон", будет передан ВМС Греции в 2025 году.

Как сообщал ЦАМТО, парламент Греции одобрил подписание соглашения на закупку трех французских многоцелевых фрегатов FDI HN (Fregate de Defense et Intervention Hellenic Navy) общей стоимостью 3 млрд. евро (3,4 млрд. долл.) в феврале 2022 года.

Представители Министерства обороны Греции и Naval Group подписали контракт на поставку трех фрегатов FDI HN 24 марта 2022 года. Соглашение содержит опцион на поставку еще одного фрегата и предусматривает поддержку кораблей в процессе эксплуатации. Контракты также включают поставку торпед MU90 и ложных целей CANTO.

Как планируется, поставка кораблей будет выполнена в короткие сроки: первых двух – в 2025 году, третьего – в 2026 году. Сейчас все заказанные для ВМС Греции фрегаты находятся в стадии строительства. Закладка киля "Кимон" состоялась в октябре 2022 года. Строительство второго фрегата серии, (F602) "Неархос", началось в июле 2022 года. Недавно первый блок корабля был доставлен в сухой док для закладки киля. В июле 2023 года состоялась резка первой стали для третьего фрегата, (F603) "Формион". Ходовые испытания "Кимон" планируется начать в 2024 году, а его сдача ВМС Греции должна состояться в 2025 году.

Фрегат FDI HN будет представлять собой многоцелевой боевой корабль, предназначенный для решения широкого спектра задач, включая противокорабельную, противолодочную борьбу, противовоздушную оборону, проецирование силы, поддержку операций ССО.

Длина фрегата составит 122 м, максимальная ширина – 18 м, водоизмещение – 4500 т. Корабль будет оснащен ГЭУ типа CODAD, позволяющей развивать максимальную скорость 27 узлов. Автономность составит 45 суток, экипаж – 125 человек + группа десанта в составе 28 человек.

Фрегат будет оснащен современными датчиками, в том числе многофункциональной РЛС Sea Fire компании Thales. Интегрированная мачта будет оснащена датчиками, обеспечивающими постоянное наблюдение на 360 град. FDI станет первым на рынке фрегатом, изначально защищенным от киберугроз, с двумя центрами обработки данных, где будет размещаться значительная часть корабельных приложений.

В состав комплекта вооружения фрегатов войдут 76-мм артиллерийская установка, 8 противокорабельных ракет MM40 B3C "Экзосет" разработки MBDA, 4 торпедных аппарата с противолодочными торпедами MU90 разработки Naval Group, 32 ЗУР "Астер-15/30", ракеты RAM, ПУ ложных целей CANTO. Корабли смогут одновременно применять вертолеты (класса 10 т, например NH-90) и беспилотные летательные аппараты вертикального взлета и посадки (класса до 700 кг). На борту сможет размещаться отряд ССО с двумя десантными катерами.

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