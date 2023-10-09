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ТАСС

МиГ-31 не допустил нарушения границы Р-8А Poseidon ВМС США над Норвежским морем

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Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС, архив

В Минобороны РФ сообщили, что при приближении российского истребителя иностранный военный самолет развернулся

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Российский истребитель МиГ-31 не допустил нарушения государственной границы России Р-8А Poseidon Военно-морских сил (ВМС) США над Норвежским морем. Об этом сообщили в Минобороны России.

"6 октября 2023 года российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Норвежского моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для опoзнавания вoздушной цели и недoпущения нарушeния государственнoй границы РФ в вoздух был пoднят истребитель МиГ-31 из сoстава дежурных по прoтивовоздушной оборoне сил Северного флота. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США", - сказали в ведомстве. В Минобороны РФ отметили, что американский военный самолет выполнил разворот при приближении российского МиГ-31. "Нарушения госграницы РФ не допущено", - сказали в ведомстве.

Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушным судном иностранного государства, отметили в Минобороны РФ. 

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