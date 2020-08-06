Разведка с севера: МиГ-31 вылетал на перехват норвежского самолета

МиГ-31 вылетал на перехват норвежского самолета над Баренцевым морем

Самолет радиоэлектронной борьбы Falcon 20 ВВС Норвегии приближался к границам РФ в районе Баренцева моря, но был засечен российской радиолокационной станцией. Для перехвата норвежского самолета в воздух был поднят истребитель МиГ-31 дежурных сил ПВО Северного флота России, в результате чего Falcon сменил курс на противоположный. В Минобороны РФ подчеркнули, что маневр проводился с учетом всех международных правил полетов.

Истребитель МиГ-31 дежурных сил ПВО Северного флота России вылетал на перехват над нейтральными водами Баренцева моря самолета радиоэлектронной борьбы Falcon 20 ВВС Норвегии.

Российские военные подняли самолет после того, как радиолокационная станция засекла приближение к границам РФ норвежского объекта, приводит РИА «Новости» сообщение Национального центра управления обороной России.

После этого норвежский экипаж развернул самолет в другую сторону от российской границы, а МиГ-31 возвратился на аэродром базирования. В Минобороны РФ подчеркнули, что маневр проводился с учетом всех международных правил полетов.

Неделей ранее Финляндия обвинила российские истребители Су-27 в нарушении своего воздушного пространства над Финским заливом. Пограничная служба Финляндия расследует это дело.

В ответ на это Минобороны России указало, что плановый полет четырех Су-27 морской авиации ВМФ прошел по заранее согласованному маршруту.

Истребители перелетели из Карелии на аэродром в Калининградской области, сообщили в Минобороны. Экипажи самолетов находились на постоянной связи с пунктами управления воздушным движением.

«Полет осуществлен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля», - пояснили в российском военном ведомстве.

В середине прошлого месяца в Национальном центре управления обороной России сообщили, что над Черным морем были замечены самолеты-разведчики Р-8А Poseidon, RС-135 и беспилотник MQ-9А Reaper ВВС Соединенных Штатов.

Помимо них, в районе Баренцева моря также засекли самолет-разведчик Р-3С Orion ВВС Норвегии.

Чтобы сопроводить их, в воздух поднялись три российских самолета из состава дежурных сил противовоздушной обороны Северного флота и Южного военного округа.

Российские истребители сопровождали самолеты-разведчики и беспилотник на безопасном расстоянии и вскоре вернулись на базу. Как утверждают в НЦУО, полеты проходили в соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства. Иностранные самолеты не нарушали госграницы России.

За день до этого российские военные засекли над Баренцевым и Черным морями самолеты разведчики стран НАТО. Они направлялись в сторону российской границы.

По данным Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ, воздушные цели были идентифицированы как самолет-разведчик Р-3С Orion ВВС Норвегии и самолеты-разведчики Р-8А Poseidon, RС-135, а также беспилотник MQ-9А Reaper ВВС США.

Первый самолет был зафиксирован над Баренцевом морем, остальные - над Черным. На перехват целей были направлены российские истребители.

Также в июле нынешнего года российские истребители Су-35С и МиГ-31БМ в небе над Японским морем вылетали на перехват американского самолета-разведчика, передавал ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

В ведомстве отметили, что средства контроля воздушного пространства обнаружили над нейтральными водами Японского моря цель, которая направлялась к российской границе.

«Для идентификации и перехвата цели в воздух были подняты истребители Су-35С и МиГ-31БМ из состава дежурных по ПВО сил Восточного военного округа, которые после сближения с целью идентифицировали ее как самолет-разведчик ВВС США RC-135», - сообщили в министерстве.

Минобороны также выложило в сеть видео, на котором показан американский самолет. На кадрах можно различить характерную символику: флаг США на обшивке самолета и бортовой номер судна.

Сопровождение проводилось на безопасном расстоянии от цели. Российские летчики соблюли все международные нормы использования воздушного пространства над нейтральными водами. Это видно на кадрах, опубликованных Минобороны РФ.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, поясняя происходящее, говорил, что такие полеты иностранных самолетов предусмотрены нормами международного права.

«Это все в нормах международного авиационного права. Их сопровождают наши истребители-перехватчики, которые готовы в любой момент пресечь полет, если возникает реальная необходимость», - отмечал сенатор в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Парламентарий подчеркивал, что в данном случае имеет в виду не уничтожение иностранных самолетов, а предупреждение зарубежных летчиков, что «они нарушают воздушное пространство РФ».

Джабаров также обращал внимание, что подобные меры будут предприняты и в отношении российских самолетов, если те направятся в нейтральные воды, но вблизи какой-либо страны.

Минобороны России неоднократно утверждало, что американские разведчики проявляют активность у российских границ. На это Вашингтон отвечал, что не собирается отказываться от своих операций.

Рафаэль Фахрутдинов