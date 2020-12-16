Холодный «Кинжал»: Северный флот получит стратегическое оружие

Принято принципиальное решение вооружить морскую авиацию Северного флота гиперзвуковым комплексом «Кинжал». Подготовка персонала и инфраструктуры для обслуживания и эксплуатации гиперзвукового оружия начнётся уже в следующем году, рассказали «Известиям» источники в оборонном ведомстве. Сколько времени она займет, военные уточнить отказались. Эксперты отмечают, что новинка станет средством стратегического сдерживания и инструментом демонстрации силы России в арктическом регионе.

Принято принципиальное решение вооружить морскую авиацию Северного флота гиперзвуковым комплексом «Кинжал». Подготовка персонала и инфраструктуры для обслуживания и эксплуатации гиперзвукового оружия начнётся уже в следующем году, рассказали «Известиям» источники в оборонном ведомстве. Сколько времени она займет, военные уточнить отказались. Эксперты отмечают, что новинка станет средством стратегического сдерживания и инструментом демонстрации силы России в арктическом регионе.

Расширение географии

В роли носителей гиперзвуковых ракет «Кинжал» используют истребители МиГ-31. Такими машинами в составе 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота (СФ) сейчас укомплектована эскадрилья 98-го смешанного авиаполка, расположенного в Мончегорске на Кольском полуострове. Комплекс может поступить на вооружение новой авиационной части, о планах создания которой ранее сообщали «Известия».

Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов ранее рассказывал о том, что испытания ракет успешно прошли на полигонах с различными климатическими условиями, включая арктические. Он также сообщил о развитии аэродромной сети для расширения географии использования «Кинжала».

В начале этого года командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин заявил о планах к 2024 году оснастить гиперзвуковыми комплексами 712-й истребительный авиаполк в Канске. «Известия» уже писали о том, что имеются планы создания эскадрилий с такими ракетами и в других частях, оснащённых МиГ-31.

С началом 2021 года СФ сам станет самостоятельным военным округом, пятым по счёту. В зону ответственности нового образования войдёт Заполярье, арктическое побережье России и Северный морской путь (СМП). В сферу деятельности его кораблей включён также Атлантический океан. «Кинжал» способен наносить удары по целям на дальности до 2 тыс. км. В его радиус попадут Скандинавия, страны Балтии и большая часть СМП. При этом ракета не только имеет гиперзвуковую скорость, но и маневрирует в полёте. Военные заявляют, что это делает её неуязвимой для существующих и перспективных средств ПВО и ПРО.

— Северный флот всегда был оперативно-стратегическим объединением, которое обеспечивает безопасность страны не только в Северном Ледовитом океане, но и на Атлантическом театре военных действий, — рассказал «Известиям» бывший командир подводной лодки, Герой России контр-адмирал Всеволод Хмыров. — В зоне его ответственности находится Норвежское море и всё, что к югу от него в Атлантике. Традиционно СФ также обеспечивает безопасность Северного морского пути, самого короткого между Европой и Дальним Востоком. Его силы должны быть готовы не только к использованию вблизи собственных берегов, но и на значительном удалении от них. Поэтому при строительстве флота государство должно придерживаться принципа сбалансированности систем вооружений. Речь о комбинации надводных, подводных, наземных, воздушных и космических сил.

В последнее время возросла активность НАТО в Арктическом регионе и Россия, соответственно, также наращивает свои силы на северных рубежах, добавил эксперт.

— Для любого морского государства флот — мощнейшее орудие даже в мирное время. К его функциям в том числе относятся и операции по демонстрации силы, — пояснил контр-адмирал.

Оружие сдерживания

Ракеты «Кинжал» авиационного базирования — один из новейших видов стратегических вооружений. Президент Владимир Путин говорил о них в послании Федеральному Собранию в 2018 году.

В журнале Министерства обороны «Военная Мысль» гиперзвуковой «Кинжал» назван оружием, предназначенным для выполнения стратегических задач в доядерной фазе крупномасштабных конфликтов. Он предназначен для поражения критически важных объектов противника, включая военную инфраструктуру, а также узлов государственного управления. Само его наличие на вооружении названо фактором стратегического неядерного сдерживания, способным останавливать, или предотвращать враждебные действия противников в отношении России.

— Такое изделие на любом направлении будет кстати, — рассказал «Известиям» экс-командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко. — Это сильнейшее оружие, у других стран такого нет. С аэродромов СФ гиперзвуковые комплексы будут охватывать и северные, и северо-западные территории. Сегодня средств ПВО, которые могли бы перехватывать «Кинжал», просто не существует. Поэтому эти ракеты при необходимости смогут эффективно выполнить поставленные задачи.

Эскадрилья из десяти самолётов с новыми боеприпасами имеется пока только в Южном военном округе. На опытное боевое дежурство она заступила в декабре 2017-го.

За первый год эксплуатации военные отчитались о более чем 380 выполненных полётах, связанных с патрулированием над Чёрным и Каспийским морями. Впоследствии оборонное ведомство сообщало о нескольких пусках «Кинжалов» в ходе крупных учений. Самолёты с этими ракетами действовали совместно с Су-57 и дальними бомбардировщиками стратегической авиации.

По сообщениям оборонного ведомства, МиГ-31К способен взаимодействовать и с другой техникой. Так, прошедшие модернизацию самолёты радиоэлектронной разведки Ил-20М могут по защищённому каналу связи выдавать целеуказание непосредственно на «Кинжал».

Совместно с гиперзвуковыми комплексами в 2018 году были анонсированы пять других видов стратегических вооружений. Среди них крылатые ракеты «Буревестник» с ядерной силовой установкой и неограниченной дальностью. Для ослепления разведывательных спутников противника разработаны лазеры «Пересвет».

Поставлены на вооружение и первые комплексы «Авангарды» с гиперзвуковыми планирующими блоками. Ведутся предварительные испытания тяжёлых жидкостных межконтинентальных ракет «Сармат», способных доставить в любую точку земли множество ядерных боевых блоков и ложных целей.

Подводные силы флота получат глубоководные беспилотные аппараты «Посейдон» с ядерной энергетической установкой и боеголовкой. Все эта техника разрабатывается в качестве инструментов стратегического сдерживания в ответ на выход США из договора по ПРО и других соглашений об ограничении вооружений.