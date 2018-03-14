Россия укрепляет свои позиции в Баренцевом море



Пограничник с собаками на пограничной заставе "Нагурское", Земля Франца-Иосифа.

Источник: © Андрей Станавов Пограничник с собаками на пограничной заставе "Нагурское", Земля Франца-Иосифа.Источник: © Андрей Станавов

Президент России Владимир Путин укрепляет свои позиции в Баренцевом море. Северный флот готов разместить на военно-воздушной базе "Нагурская" и вокруг нее на Земле Франца Иосифа системы противовоздушной обороны и ракеты. После того, как системы будут полностью установлены, Россия создаст так называемый "пузырь противостояния". Это значит, что Северный флот в конфликтной ситуации сможет помешать Норвегии и НАТО действовать в некоторых частях Баренцева моря.

Одна из систем противовоздушной обороны, которую Россия в последние месяцы переместила на Землю Александры (один из островов архипелага Земля Франца Иосифа), имеет радиус действия, который включает в себя самые восточные точки вокруг Шпицбергена, сообщили военные источники корреспонденту Aldrimer.no. Однако строительная деятельность продолжается, что может говорить о том, что Северный флот хочет увеличить этот радиус действия.

С-400 в "Нагурской"

Россия активно работала в 2017 году, чтобы обеспечить себе перманентное военное присутствие на архипелаге, расположенном к востоку от Шпицбергена. Строительные работы по созданию военно-воздушной базы "Нагурская" на Земле Александры, самом западном острове архипелага, начались в 2014 году.

Российский Северный флот уже доставил базовый комплект противовоздушной системы С-400 "Триумф" на базу "Нагурская", сообщают военные источники. США и военная разведка Defense Intelligence Agency (DIA) располагают снимками, доказывающими это.

Базовый комплект С-400, как правило, состоит из восьми транспортных средств. В НАТО эту противовоздушную систему называют SA-21 Growler. Радиус действия российской противовоздушной системы составляет 400 километров в зависимости от типа используемой ракеты. Однако большое количество российских ракетных систем в кризисной ситуации могут иметь увеличенный радиус действия за счет простого обновления программного обеспечения.

Система С-400 является важным компонентом в создании российских так называемых "пузырях противостояния", которые называются A2/AD (Anti-Access/Area Denial, противодоступ/закрытие территориального доступа - прим. ред), чтобы иметь надежный буфер и эффективно пресекать операции авиачастей и военных судов НАТО.

По данным российских СМИ, Северный флот ранее уже временно разместил два полка С-400 на Новой Земле и еще одной арктической базе.

Россия считает стратегически важным лишить НАТО возможности угрожать стратегическим атомным подлодкам страны, которые, согласно российской концепции "Бастион", должны находиться за Новой Землей как важная возможность ответного удара в случае начала войны.

2,5 тысячи километров

Российское военное руководство также работает над созданием пузыря противостояния на базе "Рогачево" на Новой Земле. Размещая противовоздушные комплексы в этих двух местах, Россия усиливает свой контроль в Баренцевом море. Это показывают сделанные снимки. Кроме того, Северный флот создает и другие пузыри противостояния, которые частично перекрывают друг друга. Эта базовая структура на Кольском полуострове и, вероятно, также базы севернее, на Новой Земле, должны закрыть возможный вход в Карское море за Новой Землей.

Кроме того, во время рождественских праздников Северный флот переместил контейнерный вариант российской крылатой ракеты "Калибр", которую также называют Club-K, на север на базу "Нагурская". Эта ракетная система имеет радиус действия 2,5 тысячи километров и таким образом резко увеличивает радиус действия Северного флота для осуществления операций противостояния. Этот ракетный комплекс может угрожать наземным и морским целям не только в Исландии в Северной Атлантике, но и на большей части территории Севера Европы. Ракеты "Калибр" могут иметь как конвенциональные, так и ядерные боеголовки. Данные американской разведки показывают, что большое количество крылатых ракет могут нести ядерные заряды.

Ударные вертолеты

Кроме того, Северный флот, по-видимому, начал обустраивать "продвинутые" позиции противовоздушной обороны на острове Виктория, ближе всего расположенном к Белому морю, вероятно, чтобы иметь больший радиус действия и/или контролировать воздушное пространство к западу от Шпицбергена.

Источники в американской разведке утверждают, что Россия создала и продвинутую вертолетную базу на острове Виктория, где находятся 12 военнослужащих, составляющих экипажи ударных российских многоцелевых вертолетов Ми-24, которые также называются Hind. Предполагается, что здесь также находится склад горючего. Остров Виктория, таким образом, может быть использован как опорный пункт возможных поставок на Шпицберген, если это будет необходимо России. Однако этот пункт может быть также использован для того, чтобы увеличить радиус действия для быстрых поисков или спасательных операций.

"Кроме того, существуют планы послать новый ледокол к Земле Александры, чтобы снабжать базу "Нагурская" электричеством в случае, если произойдет поломка генераторов. Северный флот хочет построить большую военно-морскую базу на Земле Франца Иосифа", - заявил один источник.

А также и боевые самолеты

В дополнение к материально-технической базе, быстро построенной на Земле Франца Иосифа, русские установили наземную радиолокационную станцию на военно-воздушной базе "Нагурская". Северный флот уже переместил на базу "Нагурская" три морских патрульных самолета Ил-38, которые будут осуществлять полеты в течение всего года и уже патрулируют морскую территорию между Землей Франца Иосифа и Шпицбергеном. Эти самолеты могут также применяться для борьбы с подводными лодками.

Согласно плану, с базы "Нагурская" скоро также будут действовать российские боевые самолеты.

"Российские власти объявили, что эта база будет использоваться как для наступательных, так и оборонительных операций боевых самолетов с поддержкой самолетов-заправщиков. В перспективе ожидается, что взлетно-посадочная полоса будет защищена средствами противовоздушной обороны, а системы предупреждения воздушного нападения уже размещены", - сообщил руководитель разведслужбы, генерал-лейтенант Мортен Хага Люнде (Morten Haga Lunde) в докладе, который он сделал в Военном обществе Осло (Oslo Militære Samfund, OMS) в понедельник 5 марта. Он мало рассказал о том, что это означает на практике.

Во время одного из патрульных полетов военно-воздушных сил США в конце декабря прошлого или начале января нынешнего года для наблюдения за развитием на базе "Нагурская" были сделаны снимки, показавшие на базе целый ряд мест с подогревом, по-видимому, палаток. Аналитики разведки посчитали, что это может свидетельствовать о том, что Россия уже подготовила быстрое перемещение ряда самолетов к северу от Земли Александры.

Американские разведывательные источники подозревают, что самолеты, которые Северный флот планирует переместить на север - это до 12 боевых самолетов МиГ-31 или истребители-бомбардировщики Су-34, или комбинация из них.

Господство в воздухе

Когда разведка в понедельник на прошлой неделе изложила свою оценку угроз "Fokus 2018", база "Нагурская" была упомянута лишь вскользь: в тексте под фотографиями на стр. 11 вместе со снимком двух российских военнослужащих на снегоходе на фоне зимнего пейзажа. "Российские военнослужащие на охране военной базы "Нагурская" на Земле Александры, одном из островов дальнего арктического архипелага Земля Франца Иосифа", - гласил текст под снимком.

Пограничная застава "Нагурское", Земля Франца-Иосифа. Источник: РИА Новости / Андрей Станавов

Создание российской базовой структуры на севере и комплексы военно-воздушной обороны, которые в настоящее время переводят на север, могут представлять проблему для Норвегии. В конфликтной ситуации военно-воздушная база "Нагурская" вместе с плацдармом на острове, учитывая возможные вертолетные операции, значительно упростит России создание воздушного господства над Шпицбергеном и морских территориях к востоку и югу от Шпицбергена.

В случае возникновения военного конфликта из-за Шпицбергена норвежские боевые самолеты, нынешние F-16 или новые F-35, не будут иметь нужной дальности полета, чтобы создать трудности военно-воздушным силам России, если эта страна установит свой контроль над территорией вокруг Шпицбергена. У норвежских военно-воздушных сил нет собственных самолетов-заправщиков.

Создание баз

В своем докладе на заседании Военного общества Осло руководитель разведки подчеркнул, что Россия в первую очередь хочет создать военную группировку на севере, чтобы защитить свои экономические интересы в Арктике, которые рассматриваются как возможное спасительное средство для обедневшей и проблемной российской экономики. Кроме того, он указал на то, что база на Земле Франца Иосифа не является единственной арктической базой, которую Россия восстанавливает или строит в настоящее время.

"Соответствующая базовая структура уже создана на архипелаге Новая Земля путем реновации старой советской военно-воздушной базы", - сказал Мортен Хага Люнде.

Когда Aldrimer.no перед представлением "Fokus 2018" связалась со службой разведки, чтобы получить комментарии о работе России с целью создания пузыря противостояния в Баренцевом море, официальный представитель разведки не подтвердил и не опроверг некоторые подробности.

Патрульные полеты на Рождество

Начиная с Сочельника, американские патрульные самолеты военно-воздушных сил США очень часто, а иногда и ежедневно, совершали патрульные полеты в Баренцевом море, чтобы отслеживать значительную активизацию происходящих российских логистических и транспортных операций. Транспортировка шла на северные базы, в частности, на "Нагурскую".

Разведывательный самолет Lockheed U-2S "Dragon Lady" и Boeing RC-135W "Rivet Joint" американских военно-воздушных сил провели полеты в Баренцевом море. В то время как задачей RC-135W является перехват сигналов, разведывательный самолет U-2S "Dragon Lady" известен своей способностью делать уникальные и подробные снимки (так называемые IMINT) с высоты до 70 тысяч футов. Получены также разведданные из других источников, чтобы дать аналитическому сообществу возможность установить, что именно Россия собирается делать на своих новых арктических базах.

Специальный американский самолет Boeing WC-135C "Constant Phoenix" также совершал полеты в северных областях на Рождество и в рождественские дни прошлого года.

Американские спутники разведки, кроме того, отслеживают российские действия и пытаются задокументировать как можно больше.

Кроме того, морские патрульные самолеты P-8A Poseidon ВМС США совершают ежедневные челночные полеты в Атлантическом океане и Баренцевом море с базы Кефлавик в Исландии. Но эти самолеты отслеживают в основном передвижения боевых кораблей и особенно российских подлодок.

Еще две системы противовоздушной обороны

Зарубежные военные источники сообщают, что Россия, судя по всему, разместила на Земле Франца Иосифа, кроме С-400 "Триумф", также комплексы "Панцирь-СА" и "Тор-М2ДТ". Российские СМИ в декабре и январе писали, что оба комплекса размещены на российской военной базе в Арктике.

"Панцирь-СА" является специальным арктическим вариантом противовоздушного комплекса "Панцирь-С1". Комплекс установлен на шасси российского вездехода "ДТ-30ПМ" и может засечь воздушную цель на расстоянии от 1,2 до 20 километров на высоте от 5 до 15 тысяч метров, согласно данным портала Armyrecognition.com. Комплекс имеет также пушки калибра 30 мм.

Противовоздушный комплекс "Тор-М2ДТ" имеет радиус действия от 1,5 до 7 км и может захватить цель на высоте от 50 до 6 тысяч метров.

Радиоэлектронная борьба

Кроме того, Россия развернула на "Нагурской" снаряжение и системы, дающие размещенным там подразделениям значительные возможности ведения электронной радиоборьбы.

Российский Северный флот, который имеет стратегическое управление военными частями всего арктического региона, установил также радиолокационную станцию на Земле Франца Иосифа, которая позволяет определять цели и их выбор на гораздо большем расстоянии, чем это делают датчики систем противовоздушной обороны.

Не отвечает

Российское министерство обороны в Москве не ответило на обращение с просьбой прокомментировать сведения, изложенные в данной статье. В посольстве США в Осло не хотят комментировать действия США для того, чтобы отслеживать ситуацию в северных областях.

"США плотно сотрудничают с Норвегией и НАТО, чтобы проводить мониторинг ситуации, связанной с безопасностью в Арктике. В соответствии с давней практикой мы никогда не комментируем вопросы разведки", - написала в электронном послании официальный представитель посольства США Энн Макконнелл (Ann McConnell).

Оперативный штаб Вооруженных сил также не хочет отвечать на вопросы Aldrimer.no.

"Ваши вопросы касаются деятельности других стран. Оперативный штаб ВС не комментирует такие вопросы, но может сказать, что Вооруженные силы отслеживают действия, которые оказывают влияние на нас как государство на севере. Вооруженные силы имеют хороший обзор соответствующей деятельности, и мы хорошо понимаем ситуацию", - пишет официальный представитель оперативного штаба Вооруженных сил подполковник Ивар Муэн (Ivar Moen).

Кьетиль Стурмарк (Kjetil Stormark)

AldriMer.no, Норвегия