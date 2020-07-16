Два моря: где ПВО России обнаружили самолеты НАТО

Российские истребители вылетали перехват нескольких самолетов НАТО

Российские ПВО зафиксировали воздушные цели, которые приближались к госгранице, в небе над нейтральными водами двух морей: Баренцева и Черного. Над первым был самолет-разведчик Норвегии, на южном направлении были обнаружены самолеты США. На перехват воздушных судов были направлены истребители Северного флота и Южного военного округа.

Над Баренцевым и Черным морями были обнаружены самолеты разведчики стран НАТО. Они направлялись в сторону российской границы. По данным Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ, воздушные цели были идентифицированы как самолет-разведчик Р-3С Orion ВВС Норвегии и самолеты-разведчики Р-8А Poseidon, RС-135, а также беспилотник MQ-9А Reaper ВВС США.

Первый самолет был зафиксирован над Баренцевом морем, остальные - над Черным, передает ТАСС. На перехват целей были направлены российские истребители.

"Для идентификации и перехвата целей в воздух были подняты истребители из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота и Южного военного округа", - добавили в НЦУО.

Российские военные выполнили сопровождение иностранных самолетов на безопасном расстоянии в соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, уточнили в Центре управления обороной.

"После того, как разведывательные воздушные суда иностранных государств удались от государственной границы РФ, российские истребители вернулись на аэродромы базирования", - заключили в центре, заверив, что иностранные военные не нарушили российской границы.

Разведывательные полеты самолетов других стран регулярно проходят у границ России. Чаще всего российские военные обнаруживают американские военные самолеты, которые пролетают над нейтральными водами Черного моря. Но такие самолеты встречаются и в других частях света. Так, тремя днями ранее Минобороны сообщило, что в небе над Японским морем была зафиксирована воздушная цель, приближавшаяся к границе России.

Для перехвата цели в воздух были подняты российские истребители Су-35С и МиГ-31БМ. Эти самолеты находятся в составе «дежурных по ПВО сил Восточного военного округа». После того, как им удалось приблизиться к цели, удалось установить, что их цель - это «самолет-разведчик ВВС США RC-135».

Ведомство также опубликовало видео. На кадрах видно американское воздушное судно. Его было достаточно легко распознать по символике: флаг США на обшивке самолета и бортовой номер судна.

Сопровождение проводилось на безопасном расстоянии от цели в соответствии с международными правилами и нормами. Это, в частности, зафиксировано на кадрах, опубликованных Минобороны РФ.

Истребители вернулись на базу сразу после того, как американский самолет сменил курс и отошел от российских границ.

По данным газеты Вооруженных сил России «Красная звезда», к российским границам за несколько дней приблизились 30 иностранных самолетов-разведчиков, а истребителям дежурных сил ПВО пришлось подниматься в небо для перехвата целей восемь раз.

Основная задача наших летчиков не допустить нарушение государственной границы страны. по данным СМИ, таких инцидентов не было.

Ранее первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров говорил о том, что такие полеты иностранных самолетов предусмотрены нормами международного права. «Это все в нормах международного авиационного права. Их сопровождают наши истребители-перехватчики, которые готовы в любой момент пресечь полет, если возникает реальная необходимость», - отметил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Сенатор подчеркнул, что в данном случае имеет в виду не уничтожение иностранных самолетов, а предупреждение зарубежных летчиков, что «они нарушают воздушное пространство РФ». Джабаров обратил внимание, что подобные меры будут предприняты и в отношении российских самолетов, если те направятся в нейтральные воды, но вблизи какой-либо страны.

Минобороны России неоднократно утверждало, что американские разведчики проявляют активность у российских границ. На это Вашингтон отвечал, что не собирается отказываться от своих операций.

Ангелина Мильченко