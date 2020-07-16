Границы не нарушены: Минобороны показало перехват самолета США

Минобороны показало видео перехвата разведывательного самолета США

Российские самолеты сил ПВО перехватили разведывательный самолет RС-135 ВВС США над Черным морем. Видео перехвата обнародовало Минобороны России. Кроме американского самолета, в районе Баренцева моря накануне также засекли самолет-разведчик Р-3С Orion ВВС Норвегии. Подобные инциденты в последний месяц происходили довольно часто.

Минобороны России обнародовало видео перехвата разведывательного самолета RС-135 ВВС США над Черным морем. Ролик разместили на YouTube-канале ведомства. На кадрах виден американский самолет.

В Национальном центре управления обороной России (НЦУО) ранее сообщили, что 14 июля над Черным морем были замечены самолеты-разведчики Р-8А Poseidon, RС-135 и беспилотник MQ-9А Reaper ВВС Соединенных Штатов. Помимо них, в районе Баренцева моря также засекли самолет-разведчик Р-3С Orion ВВС Норвегии.

Чтобы сопроводить их, в воздух поднялись три российских самолета из состава дежурных сил противовоздушной обороны Северного флота и Южного военного округа.

Российские истребители сопровождали самолеты-разведчики и беспилотник на безопасном расстоянии и вскоре вернулись на базу. Как утверждают в НЦУО, полеты проходили в соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства. Иностранные самолеты не нарушали госграницы России.

До этого, 11 июля, РИА «Новости» со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России сообщило, что истребители Су-35с и МиГ-31бм ВС РФ перехватили самолет-разведчик RC-135 американских ВВС над Японским морем. По информации ведомства, самолет обнаружили средства ПВО. Затем российские истребители из состава дежурных по ПВО сил Восточного военного округа поднялись на перехват. Иностранный самолет сопровождали на безопасном расстоянии. Когда RC-135 развернулся от российской границы, истребители, вылетевшие на его перехват, вернулись на место базирования.

Днем ранее газета Вооруженных сил России «Красная звезда» опубликовала инфографику, согласно которой за неделю для проведения разведывательной деятельности к российским границам приблизились 30 иностранных самолетов-разведчиков. Разведку вели два беспилотника.

Как указано в материале, за прошедшую неделю российские истребители дежурных сил ПВО восемь раз поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушение государственной границы страны. За неделю не было ни одного случая нарушения воздушного пространства.

В начале текущего месяца в отделе информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа заявили, что российские Су-27 морской авиации Черноморского флота сопроводили самолет-разведчик ВВС США над Черным морем. Инцидент имел место 1 июля.

«На значительном удалении от границы РФ приближающаяся воздушная цель непрерывно сопровождалась российскими радиолокационными средствами контроля", - указано в сообщении пресс-службы.

Приблизившись к воздушной цели, российские Су-27 идентифицировали ее как самолет-разведчик RC-135W Rivet Joint ВВС США.

После этого американское судно взяло курс на удаление от государственной границы РФ. Нарушения границы допущено не было.

В пресс-службе ЮВО подчеркнули, что полеты российских самолетов выполнялись в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

В конце прошлого месяца в Минобороны России заявили, что система ПВО Южного военного округа обнаружила американские самолеты-разведчики над нейтральными водами Черного моря.

Иностранные самолеты сопроводили российские истребители, говорится в сообщении ведомства.

По информации Минобороны, на перехват целей в воздух подняли истребитель Су-30 морской авиации Черноморского флота из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа.

"Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам, идентифицировал их как патрульный самолет Р-8А Poseidon ВМС США, стратегический самолет-разведчик RC-135 и самолет-заправщик КС-135 ВВС США, которые сразу же изменили направление полета от государственной границы Российской Федерации", - указали в комментарии военного ведомства.

Помимо этого, как уточняется, на значительном удалении от государственной границы России американские самолеты непрерывно вели российские радиолокационные средства контроля.

Лидия Мисник