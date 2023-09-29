Naval Group 4 октября планирует спустить на воду головной фрегат FDI HN, предназначенный для ВМС Греции

ЦАМТО, 28 сентября. Согласно опубликованной греческим изданием Ekathimerini информации, 4 октября на верфи в Лорьяне (Франция) планируется спуск на воду головного многоцелевого фрегата FDI HN (класс Belharra), предназначенного для ВМС Греции.

Как ожидается, в церемонии примут участие министры обороны Греции и Франции, а также, с большой долей вероятности, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и президент Франции Эммануэль Макрон.

Как сообщал ЦАМТО, парламент Греции одобрил подписание соглашения на закупку трех французских многоцелевых фрегатов FDI HN (Fregate de Defense et Intervention Hellenic Navy) общей стоимостью 3 млрд. евро (3,4 млрд. долл.) в феврале 2022 года. Контракт был подписан 24 марта 2022 года. Соглашение содержало опцион на поставку еще одного фрегата и предусматривало поддержку кораблей в процессе эксплуатации.

Закладка головного корабля "Кимон" в сухом доке предприятия Naval Group в Лорьяне состоялась 21 октября 2022 года. Сейчас в стадии строительства находятся два фрегата. Как планируется, поставка построенных на верфи в Лорьяне кораблей будет выполнена в сжатые сроки: первые два – в 2025 году, третий – в 2026 году.

Фрегат FDI HN будет представлять собой многоцелевой боевой корабль, предназначенный для решения широкого спектра задач, включая противокорабельную, противолодочную борьбу, противовоздушную оборону, поддержку операций ССО.

Длина фрегата составит 122 м, максимальная ширина – 18 м, водоизмещение – 4500 т. Корабль будет оснащен ГЭУ типа CODAD, расчетная максимальная скорость – 27 узлов. Автономность составит 45 суток, экипаж – 125 человек + группа десанта в составе 28 человек.

Фрегат будет оснащен современными датчиками, в том числе многофункциональной РЛС Sea Fire компании Thales. Интегрированная мачта будет оснащена датчиками, обеспечивающими постоянное наблюдение на 360 град. FDI станет первым на рынке фрегатом, изначально защищенным от киберугроз, с двумя центрами обработки данных, где будет размещаться значительная часть корабельных приложений.

В состав комплекта вооружения фрегатов войдут 76-мм артиллерийская установка, 8 противокорабельных ракет MM40 B3C "Экзосет" разработки MBDA, 4 торпедных аппарата с противолодочными торпедами MU90, 32 ЗУР "Астер-15/30", ракеты RAM, ПУ ложных целей CANTO. Корабли смогут одновременно применять вертолеты (класса 10 т, например NH-90) и беспилотные летательные аппараты вертикального взлета и посадки (класса до 700 кг). На борту предусмотрены места для размещения отряда ССО с двумя десантными катерами.