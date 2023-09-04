В ФРГ заявили, что при поставках Украине Taurus следует учитывать свою обороноспособность

Министр финансов Германии Кристиан Линднер отметил, что поставки не должны привести к тому, что "ФРГ сама станет участником войны"

БЕРЛИН, 3 сентября. /ТАСС/. Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что в вопросе возможных поставок Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus необходимо учитывать влияние, которое эти поставки окажут на обороноспособность самой ФРГ и НАТО. Свою точку зрения он высказал в интервью телеканалу ARD.

"Я благосклонно настроен по поводу поставок этого оружия большой дальности, однако у нас есть четкие договоренности с нашими союзниками по этому поводу", - сказал Линднер. "Мы должны посмотреть, какое влияние эти поставки окажут на нашу способность защитить страну и альянс, и, наконец, что не менее важно, всегда должно быть исключено, что ФРГ сама станет участником войны", - констатировал глава Минфина ФРГ.

Власти Германии пока не приняли решение о поставках Киеву Taurus. Канцлер ФРГ Олаф Шольц неоднократно говорил, что все шаги по вопросам поставок оружия согласовываются с партнерами, в том числе за океаном. Он отмечал, что приоритетом ФРГ по-прежнему является обеспечение Украины средствами противовоздушной обороны и артиллерийскими боеприпасами.

Ранее журнал Der Spiegel писал, что правительство Германии изучает способы поставки Украине ракет Taurus из запасов Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ) в ближайшие месяцы и что якобы в настоящее время ведутся тщательно засекреченные переговоры с представителями оборонной промышленности. По его информации, Шольц посредством технических модификаций Taurus хочет полностью исключить возможность нанесения Украиной ударов по российской территории с помощью дальнобойного оружия. В последние несколько недель Министерство обороны ФРГ, как писало издание, обратилось к производителю Taurus с просьбой включить соответствующее ограничение на целевое программирование в крылатые ракеты.

10 лет назад для Бундесвера было закуплено около 600 Taurus. Эти ракеты считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже поставлены Украине. Однако дальность германо-шведских ракет немного больше, она составляет до 500 км. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не изменят ситуацию на поле боя.