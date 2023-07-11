Войти
ТАСС

В ФРГ заявили об отсутствии намерений поставлять Украине крылатые ракеты Taurus

195
0
0
Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/Alf van Beem

По словам источника в правительстве Германии, тем не менее в Вильнюсе будет заявлено об "очень существенном" пакете поставок оружия Киеву

БЕРЛИН, 10 июля. /ТАСС/. Германия намерена объявить на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе о новых поставках оружия Киеву, но речь о передаче дальнобойных крылатых ракет Taurus не идет.

"Что касается Taurus, то тут нечего сообщить нового", - сказал в понедельник журналистам источник в правительстве ФРГ. В то же время, по его словам, в Вильнюсе будет заявлено об "очень существенном" пакете поставок оружия Украине. Детали не приводятся.

Киев в конце мая запросил у Берлина крылатые ракеты Taurus дальностью действия до 500 км. Источники газеты Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung отмечали, что президент Украины Владимир Зеленский обсуждал вопрос передачи Taurus с канцлером Олафом Шольцем во время визита в Берлин 14 мая. По их информации, Киев "хотел бы их срочно получить".

10 лет назад для Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ) было закуплено около 600 ракет Taurus, из которых готовы для эксплуатации около 150. Taurus считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже были поставлены Украине. Однако радиус действия у германо-шведских ракет немного больше.

Канцлер Олаф Шольц в интервью телеканалу ARD 2 июля, отвечая на вопрос, почему Германия не поставляет крылатые ракеты Taurus, заявил, что правительство ФРГ не хочет, чтобы Киев использовал поставляемое ВС Украины оружие дальнего радиуса действия для ударов по территории России. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Украина
Продукция
SCALP
Проекты
NATO
Похожие новости
29.05.2023
Украина запросила у Германии крылатые ракеты Taurus
22.05.2023
Патрушев назвал поставку Киеву ракет Storm Shadow противоречащей международным нормам
17.05.2023
США боятся испортить на Украине имидж F-16
17.05.2023
"Война — это мир": Зеленский съездил в Европу за премией и оружием - Мнения ТАСС
27.02.2023
В украинском конфликте время работает на Москву. И Киев этому помогает
07.07.2014
5 используемых НАТО видов оружия, которых России стоит бояться
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.07 23:15
  • 52671
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.07 22:55
  • 475
Претензии к администрации сайта
  • 10.07 21:07
  • 13
Песков сообщил, что глава группы "Вагнер" "уйдет" в Белоруссию
  • 10.07 18:49
  • 78
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 10.07 16:08
  • 0
НАТО бряцает оружием в преддверии вильнюсского саммита НАТО
  • 10.07 15:12
  • 12
Армия США впервые запустила ракету Tomahawk с наземной установки
  • 10.07 10:46
  • 2
Источник сообщил о закрытии программы стелс-корветов проекта 20386 для ВМФ России
  • 09.07 15:57
  • 2
«Эпоха коротких войн закончилась»: индийский отставной генерал на примере СВО призывает страну готовиться к затяжному конфликту
  • 08.07 19:55
  • 10
Первый модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М приступил к госиспытаниям
  • 08.07 18:13
  • 1
Американцы собрали демонстратор «тихого» сверхзвукового самолета
  • 08.07 17:08
  • 25
С помощью специального оперения и навигационной системы в планирующие авиабомбы российская промышленность теперь превращает и ФАБ-250
  • 07.07 23:23
  • 17
«Кинжал» для ПАК-ФА: Т-50 ударит новой ракетой с любой дистанции
  • 07.07 16:42
  • 1
Вторичная волна: потери ВФУ ставят под сомнение их возможное наступление
  • 07.07 16:41
  • 2573
Как насчёт юмористического раздела?
  • 07.07 14:47
  • 0
Литва и Польша с нетерпением ждут саммита НАТО в Вильнюсе