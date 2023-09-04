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Стало известно о появлении у российских войск в зоне СВО новых зенитных ракет

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Боевая машина 9А35М3 зенитного ракетного комплекса 9К35М3 "Стрела-10М3" сил ДНР
Боевая машина 9А35М3 зенитного ракетного комплекса 9К35М3 "Стрела-10М3" сил ДНР.
Источник изображения: ДАН

Российские подразделения применяют в зоне спецоперации (СВО) новые зенитные управляемые ракеты 9М333, которые игнорируют тепловые ловушки. Об этом РИА Новости рассказал осведомленный источник.

По его словам, речь идет о боеприпасе 9М333 зенитного ракетного комплекса «Стрела-10М3». Этот снаряд имеет мультиспектральную головку самонаведения, которая работает в фотоконтрастном, инфракрасном или помеховом режимах и способна отличить истинную цель от ложной тепловой. «Опыт применения 9М333 в зоне СВО показывает, что ракета очень хорошо отстраивается от помех, в частности, от тепловых ловушек, обходя их и поражая цель. В восьми случаях из десяти ракета попадает в цель», — сказал собеседник агентства.

Помимо самолетов и вертолетов, выпускаемая концерном «Калашников» 9М333 также способна поражать беспилотники с габаритами от одного метра и крылатые ракеты.

Испытания ракеты 9М333 завершились в декабре 2020 года. Тогда на Донгузском полигоне в Оренбургской области изделие успешно поразило мишень. После этого было принято решение начать серийное производство в интересах Министерства обороны Российской Федерации.

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Россия
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Стрела 10М3
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Проекты
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