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Российская ЗУР «Стрела» точно попала в цель

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Испытания зенитной управляемой ракеты 9М333 для зенитного ракетного комплекса "Стрела-10М" на Донгузском полигоне в Оренбургской области. Кадр видео
Испытания зенитной управляемой ракеты 9М333 для зенитного ракетного комплекса "Стрела-10М" на Донгузском полигоне в Оренбургской области. Кадр видео.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба концерна "Калашников"

На Донгузском полигоне в Оренбургской области завершились испытания ракеты «Стрела 9М333», в ходе которых последняя попала «точно в цель». Соответствующее видео на YouTube опубликовал концерн «Калашников».

«Начато серийное производство изделия в интересах Министерства обороны Российской Федерации», — говорится в подписи к ролику.



Там же отмечается, что зенитная управляемая ракета (ЗУР) «Стрела 9М333» имеет головку самонаведения, способную работать в фотоконтрастном, инфракрасном или помеховом режимах. Изделие предназначено для уничтожения низколетящих самолетов и вертолетов, а также беспилотников и крылатых ракет.

В сентябре «Ростех» сообщил, что продал «Калашникову» 60 процентов акций Научно-производственного объединения (НПО) «Молния», которое принимало участие в создании советского орбитального космического корабля «Буран».

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Страны
Россия
Продукция
Буран ОК
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
Ростех
Проекты
БПЛА
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