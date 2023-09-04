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РИА Новости

Источник: в зоне СВО начали применять новые зенитные ракеты

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Запуск зенитной управляемой ракеты 9М333 для зенитного ракетного комплекса "Стрела-10М"
Запуск зенитной управляемой ракеты 9М333 для зенитного ракетного комплекса "Стрела-10М".
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба концерна "Калашников"

ВС России начали применять в зоне СВО ракеты 9М333, обходящие тепловые ловушки

МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Российские подразделения применяют в зоне спецоперации новые зенитные управляемые ракеты 9М333, которые не реагируют на тепловые ловушки, выбрасываемые самолетами и вертолетами Украины, сообщил РИА Новости информированный источник.

Зенитная управляемая ракета 9М333 входит в состав зенитного ракетного комплекса "Стрела-10М3" и имеет мультиспектральную головку самонаведения, позволяющую отличать истинную цель от ложной тепловой.

"Опыт применения 9М333 в зоне СВО показывает, что ракета очень хорошо отстраивается от помех, в частности, от тепловых ловушек, обходя их и поражая цель. В восьми случаях из десяти ракета попадает в цель при постановке летательными аппаратами противником тепловых ловушек, то есть в 80% случаев. Это отличный показатель эффективности", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что с помощью 9М333 в зоне спецоперации к настоящему моменту "успешно поражались вертолеты и самолеты украинских войск, в частности штурмовики Су-25". Также ракета успешно сбивает БПЛА с габаритами 1-1,5 метра.

Постановка ложных тепловых целей – стандартный для боевых самолетов и вертолетов мира способ защититься от зенитных ракет с инфракрасной головкой самонаведения. Тепловые ловушки представляют собой патроны с пиротехническим зарядом, которые выбрасываются летательным аппаратом в воздух и создают сильный источник теплового излучения, превышающий излучение от двигателей. В результате, на эти ловушки перенацеливаются, к примеру, ракеты ПЗРК.

Ракета 9М333, выпускаемая концерном "Калашников", предназначена для поражения в любое время года низколетящих самолетов и вертолетов, а также дистанционно пилотируемых летательных аппаратов и крылатых ракет в условиях применения сбрасываемых, парашютируемых и модулированных организованных оптических помех.

Ракета имеет три режима работы головки самонаведения: фотоконтрастный, инфракрасный и помеховый, что является ее преимуществом над другими ракетами подобного класса. 9М333 способна поражать цели на расстоянии до 5 тысяч километров, при этом скорость целей может достигать 680 метров в секунду, а высота полета - от 10 до 3,5 тысяч метров.

Первая публичная демонстрация ракеты 9М333 прошла в 2020 году в рамках форума "Армия". В декабре 2020 года ЗУР 9М333 успешно прошла квалификационные и летные испытания, в октябре 2021 года были проведены периодические летные испытания ракеты с положительным результатом.

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