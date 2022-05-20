Небо останется нашим

Настоящее и будущее российских комплексов ПВО

В специальной военной операции на Украине, несмотря на завоеванное нашей авиацией господство в воздухе, участвуют российские расчеты зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) различной модификации.

Как они проявили себя в условиях военного конфликта? Что у Российской армии есть для защиты от ударов с воздуха? Какие новые комплексы ПВО поступили в части и соединения? Подготовил ли новые разработки оборонный комплекс?

ТРИ ПОКОЛЕНИЯ «ТОРОВ»

Чаще других в сводках с полей спецоперации упоминается «Тор». Полувековой возраст не мешает комплексу сбивать самолеты, вертолеты и беспилотные летательные аппараты (БЛА).

Модернизированный комплекс получил автономность, способность решать боевые задачи, не опираясь на дополнительные РЛС и пункты выдачи целеуказаний. Для обеспечения работы всех систем комплекса применена ЭВМ с логическими блоками и элементами искусственного интеллекта. Десять наиболее опасных целей попадают в приоритетный ряд, с них начинается выдача целеуказаний.

Время от обнаружения цели до пуска по ней зенитной управляемой ракеты (ЗУР) у «Тора» – от 3,5 до 10 секунд. Это лучший показатель среди мировых ЗРК. Причина – фазированная антенная решетка поисковой РЛС. Она позволяет проводить мгновенный допоиск цели, ее автоматический захват и сопровождение без участия оператора.

Пороховой заряд выбрасывает ракету на высоту около 20 м, затем включается система склонения на азимут полета цели, далее вступает маршевый двигатель ракеты. Перезарядка ЗРК занимает около 20 минут.

«Тор» успешно борется с малоразмерным высокоточным вооружением. Его противорадиолокационные ракеты поражают цели на дистанции 6–8 км, авиацию на дальности до 12 км и на высотах от 6 км.

У «Тор-М1» уже два целевых канала: он может обстреливать одновременно две цели. В составе зенитной ракетной батареи появился автоматизированный батарейный командный пункт «Ранжир». Он автоматически исключил возможность обстрела двумя боевыми машинами одной цели. Такое не реализовано сегодня ни на одном зарубежном ЗРК подобного класса. Новшеством стала и «обойма» из четырех ракет 9М331 в одном транспортно-пусковом контейнере.

Третья итерация комплекса – «Тор-М2». Он начал выпускаться в 2020 году. Канальность комплекса удвоилась – он обстреливает до четырех целей одновременно благодаря доработке антенны и ряда бортовых систем, увеличению сектора поиска и сопровождения, замене ЭВМ на более производительную.

«Тор-М2» может поражать в своем диапазоне высот и дальности практически все типы летательных аппаратов (исключая сверхмалые дроны). Но главная особенность этого ЗРК – способность уничтожать цели с хода, в колонне техники. Ожидается оснащение комплексов ракетами 9М338 с инфракрасными головками самонаведения. Дальность действия комплекса возрастет до 15–20 км – этого достаточно для прикрытия мотострелковых и танковых частей от бригады и выше.

ИСПЫТАННЫЙ В БОЯХ

«Тор» действует вместе с комплексами непосредственного прикрытия войск – обновленной «Тунгуской» и «Панцирем-1С». После боев в Сирии комплекс доработали для перехвата небольших скоростных целей. Применение «Тора» в военных конфликтах от Югославии до Украины показывает: комплекс успешно выполняет все задачи по перехвату и уничтожению целей в своем диапазоне действия. И не только при защите мотострелковых и танковых дивизий. Он вполне может быть средством защиты особо важных объектов, в том числе и от высокоточного оружия.

В начале 2022 года ЗРК «Тор-М2» поступили на вооружение вновь сформированной 20-й гвардейской Прикарпатско-Берлинской мотострелковой дивизии в Волгограде и области. Дивизия входит в состав 8-й общевойсковой армии ЮВО, которая при необходимости сможет действовать против южного фланга НАТО.

На закупку для ВС РФ «Тор-М2» до 2027 года выделено около 100 млрд руб. В Черное море постоянно заходили корабли НАТО, имеющие на борту дальнобойные крылатые ракеты; в Румынии установлены американские пусковые установки ПРО. Не исключались и провокации украинских военных.

«Тор-М2» может отслеживать одновременно 48 воздушных целей и обстреливать четыре из них как с места, так и в движении. По многим характеристикам «Тор-М2» превосходит западные аналоги. Он может устанавливаться на гусеничном или колесном шасси, перевозиться в прицепе, вести огонь на скорости до 45 км/ч. Это позволяет прикрывать колонны военной техники.

«Торы» вместе с другими комплексами ПВО охраняют в Сирии российские базы Хмеймим и Тартус. Больше всего сбитых беспилотников именно на счету «Торов». Боекомплект «Тор-М2» вырос с 12 до 16 ракет, боеприпасы стали более маневренными, их сложнее обмануть помехами и ложными целями. Боевая машина может передавать информацию о цели менее дальнобойным средствам ПВО. Обнаруженные радаром «Тора» малые БПЛА можно уничтожать переносными ЗРК.

«Тор-М2» начнут использовать совместно с дальнобойными системами С-400.

ЗАМЕТИТ И РАСПОЗНАЕТ

Унифицированное шасси ЗРК «Бук» – ГМ-355 Минского тракторного завода – отличают проходимость и грузоподъемность. На шасси разместились станции обнаружения целей, сопровождения ракет, оптико-электронные средства сопровождения цели, восемь зенитных управляемых одноступенчатых твердотопливных ракет 9М330, автоматика запуска, средства управления и аппаратура связи, топопривязки и навигации.

Комплекс войсковой ПВО «Бук-М2» круглосуточно защищает войска от нападения самолетов, вертолетов, крылатых и баллистических ракет, БПЛА, барражирующих боеприпасов. В итоге подойти к позициям наших войск незамеченным ближе чем на 30 км невозможно. Чтобы понять, свой объект или чужой, достаточно одной секунды. Оператор командного пункта ЗРК может одновременно отслеживать до 900 целей.

Дальность обнаружения цели «Бук-М2» – до 100 км. Аппаратура автоматически распознает противника и посылает команду огневым средствам. За время спецоперации подразделения войсковой ПВО уничтожили больше полусотни целей.

Участники спецоперации рассказали: неоднократно по позициям работали минометы, расчеты быстро меняли расположение. Беспилотники, эти воздушные диверсанты, часто отвлекают специалистов ПВО от более серьезных целей. Противник использует их не только для разведки и ударов с воздуха, но и для скрытых обманных маневров. Но благодаря разведке и РЛС все цели были уничтожены на подлете. Так накапливается боевой опыт.

ЗВЕЗДЫ НА БОРТУ

В спецоперации на Украине применяются самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-С1». Эта машина может работать на месте и в движении. Станция обнаружения может находить до 30 целей. «Панцирь-С1» способен уничтожать ракеты «Точка-У» и все виды беспилотников противника. Расчеты ЗРК работают лишь после подтверждения информации об отсутствии в воздухе нашей авиации. На борту одного из «Панцирей», задействованных на Украине, можно увидеть восемь нарисованных звезд. Это уничтоженные цели – семь самолетов и один беспилотник.

В 2022 году завершится работа над новой версией пушечно-ракетного комплекса ПВО – «Панцирь-СМ СВ» – для Сухопутных войск и ВДВ. Комплекс, по словам командующего войсковой ПВО генерал-лейтенанта Александра Леонова, будет иметь гусеничное шасси и увеличенную зону поражения, сможет использовать два типа зенитных ракет.

«САДОВНИЦА» И «ПТИЦЕЛОВ»

В 2022 году завершится разработка новой зенитной системы для Сухопутных войск. Это ЗРК «Птицелов» с двумя типами ракет. Одна будет наводиться по лазерному лучу, другая – по тепловому излучению цели.

В качестве боевого модуля для «Птицелова» используется перспективный ЗРК «Сосна». Это глубокая модернизация ЗРК «Стрела-10М3». У «Сосны» солидный боекомплект из 12 зенитных управляемых ракет, способных поражать воздушные цели на удалении до 10 км и на высотах до 5 км.

Платформа для «Птицелова» – боевая машина десанта БМД-4М «Садовница». Ее масса 13,6 т, скорость на шоссе до 70 км/ч, на плаву – 10 км/ч. Боевая масса комплекса подходит для имеющихся парашютных систем, способных безопасно «приземлить» до 18 т груза.

Подразделения ПВО ВДВ – высокомобильное средство для прикрытия подразделений этого рода войск. Скоро ВДВ получат собственную систему ПВО для рейдов по тылам противника. «Птицеловами» планируется оснастить батареи зенитных ракетных полков воздушно-десантных и десантно-штурмовых дивизий.

Появление «Птицелова» в ПВО ВДВ вызвано увеличением средств воздушного поражения и повышением их боевой эффективности. Радиолокационная станция новейшего ЗРК отслеживает ситуацию в радиусе 16 км. «Птицелов» может поражать БПЛА, вертолеты, самолеты, крылатые ракеты, снаряды реактивных систем залпового огня.

«Птицелов» будет взаимодействовать с перносным зенитно-ракетным комплексом «Верба» при отражении ударов с воздуха по подразделениям десанта, действующим в тылу противника. По плану «Птицелов» поступит на вооружение ВДВ в 2024 году. Комплекс предназначен для действий непосредственно на переднем крае.

«МЕТКА» ДЛЯ ПРОТИВНИКА

Боевую машину для отделения зенитчиков «Тайфун-ПВО» вооружат не только существующими ПЗРК «Игла», «Игла-С» и «Верба», но и новыми под названием «Метка». Ракета оснащена не имеющей аналогов в мире оптико-электронной ГСН. Она поразит цели, несмотря на оптические помехи.

Впервые поступят в войска взводные комплекты мобильного ЗРК ПВО сверхмалой дальности «Гибка-С». Боевые машины оснащены средствами разведки, автоматизированной системой управления. Это позволит им вести круглосуточное боевое дежурство и управлять огнем в режиме реального времени.

ЗРК «Гибка-С» способен противостоять самолетам, вертолетам, БЛА, крылатым ракетам и системам высокоточного оружия, летящим на малых и предельно малых высотах в условиях ограниченной видимости. Комплекс оснащен четырьмя ракетами «Игла», «Игла-С» или «Верба» и установлен на шасси бронеавтомобиля «Тигр-М».

ЖАЛЯЩИЙ РОЙ

В 2022 году по плану должна завершиться работа по созданию перспективных средств вооружения для войсковой ПВО. На замену зенитной самоходной установке «Шилка» и спаренным зенитным установкам ЗУ-23 разрабатывается перспективный мобильный зенитный артиллерийский комплекс «Деривация-ПВО». У него 57-мм автоматическая пушка высокой баллистики и многофункциональный снаряд с дистанционным подрывом возле цели.

«Деривация-ПВО» сможет также поражать противника, укрывшегося в траншее, окопе или за бруствером. Возможно это за счет применения снарядов с управляемым подрывом и новейшей системы управления огнем. Система управления ЗАК рассчитывает время подрыва каждого снаряда. Снаряды взорвутся цепью в воздухе ровно над траншеей противника, накрыв его пехоту сверху осколками. Живая сила, укрытая за толщей земли, будет уничтожена.

Эта функция важна и для поражения малых БПЛА – группа снарядов может взрываться в определенных точках траектории, чтобы максимально эффективно накрыть дрон полем осколков. При этом накрываются осколками и зоны возможного маневра беспилотника. Рассчитанное системой время подрыва вводится с помощью программатора, установленного на стволе зенитного артиллерийского комплекса рядом с дульным тормозом.

Система управления рассчитывает направление полета снаряда, его баллистику и точку взрыва за счет установки таймера на каждый снаряд. В итоге боеприпас взрывается на траектории полета летательного аппарата, над окопом, за углом здания и так далее.

ПРОВОРНЫЙ «АБАКАН» – УКРАИНСКАЯ «ШИЛКА»

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» создал уникальный зенитный ракетный комплекс нестратегической противоракетной обороны (НПРО) «Абакан» 98Р6Е. Этот ЗРК создан для поражения современных и перспективных нестратегических баллистических ракет.

«Абакан» сочетает ракеты от «Антея-4000» и РЛС от перспективных систем ПВО и ПРО. За счет этого удалось добиться уникальных характеристик. «Абакан» рассчитан на поражение одноступенчатых ракет со скоростью до 3 км/с и дальностью пуска до 3 тыс. км. Дальность поражения цели 45 км, максимальная высота – 25 км. ЗРК может интегрироваться в любую систему ПВО–ПРО и обеспечить выполнение боевых задач как автономно, так и в составе зенитных комплексов средней и большой дальности в качестве дополнительного модуля. «Абакан» приводится в боевую готовность менее чем за три минуты. Американской ЗРК Patriot при смене позиций требуется 30 минут.

Еще до начала российской военной спецоперации украинская армия получила капитально отремонтированные зенитные самоходные установки «Шилка». Работы велись на Балаклейском ремонтном заводе в Харьковской области. О количестве поставленной техники не сообщалось. Часть работ была выполнена за счет оборотных средств предприятия.

К началу действий ВСУ в Донбассе «Шилки» на вооружении сухопутных войск Украины не было – их вывели на базы хранения. Было около 70 зенитных ракетно-пушечных «Тунгусок». Но летом 2014 года из-за потерь и для формирования новых общевойсковых бригад Киев вынужден был вернуть «Шилки» в строй.

Поначалу собирались заменить прицельное электронное оборудование и дополнительно установить ракеты «земля-воздух». Но из-за дефицита бюджета пришлось лишь восстанавливать старую советскую технику.

Николай Поросков

Николай Николаевич Поросков – военный журналист.