Минобороны получило партию новейших зенитных управляемых ракет "Стрела-9М333"

Испытания зенитной управляемой ракеты 9М333 для зенитного ракетного комплекса "Стрела-10М" на Донгузском полигоне в Оренбургской области. Кадр видео.

МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Российское военное ведомство получило от группы компаний "Калашников" партию новейших зенитных управляемых ракет (ЗУР) "Стрела-9М333", способных эффективно уничтожать крылатые ракеты и боевые дроны, сообщили журналистам в среду в пресс-службе компании.

"Группа компаний "Калашников" успешно завершила изготовление и поставку в министерство обороны Российской Федерации зенитных управляемых ракет 9М333 в рамках государственного оборонного заказа", - сказали в "Калашникове".

Как отметил индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев, "зенитные управляемые ракеты 9М333, первые массовые поставки которых для Минобороны РФ только что завершил концерн "Калашников", позволят повысить эффективность борьбы с низколетящими самолетами и вертолетами за счет существенно выросшей "цепкости" системы наведения и большего боевого могущества".

"Такой боеприпас позволяет вести огонь по принципу "выстрелил и забыл", то есть после запуска ракеты сразу сменить местоположение зенитно-ракетного комплекса", - добавил Оздоев.

В группе копаний уточнили, что в декабре 2020 года ракета 9М333 прошла квалификационные и летные испытания, подтвердившие ее соответствие требованиям заказчика. В октябре этого года состоялись успешные периодические испытания ЗУР.

Ракеты 9М333 применяется в боевых машинах 9А34М3 и 9А35М3 зенитного ракетного комплекса "Стрела-10М3". Головка самонаведения ракет получила три режима работы: фотоконтрастный, инфракрасный и помеховый.​ Новые боеприпасы предназначены для поражения в любое время года низколетящих самолетов и вертолетов при постановке противником организованных оптических помех, а также способны эффективно бороться с крылатыми ракетами и различными беспилотниками.

Дальность поражения целей "Стрелой-9М333" достигает 5 000 м, при этом скорость целей может составлять до 679 м/с, а высота полета – от 10 до 3500 м.

Ракета выпускается АО "Концерн "Калашников". Впервые она была представлена широкой публике летом 2020 года на международном военно-техническом форуме "Армия-2020".