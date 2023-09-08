Спецоперация приоткрыла тайну ракеты 9М333

Изделия нового выпуска повысили возможности зенитной системы «Стрела-10М3»

Обнародованное в 2018 году решение Министерства обороны Российской Федерации (МО РФ) и корпорации Ростех о возобновлении серийного выпуска ракеты 9М333 на недавно возведенном в городе Ковров заводе вызвало недоумение специалистов. Дело в том, что изделие было разработано и прошло огневые в конце прошлого века, после чего в течение считаных лет поставлялось в войска для использования в зенитной ракетной системе (ЗРС) типа «Стрела-10М3» из состава ПВО Сухопутных войск («Стрела» новой мощности», 17.02.22). Зачем спустя четверть века вновь ставить на поток успевшее устареть изделие? Тем более, когда его разработчик к тому времени завершил испытания значительно более продвинутой ракеты «Сосна-Р» для существенно обновленной боевой машины того же комплекса в модификации «Стрела-10МЛ»? Также известная под названиями «Сосна», «Багульник», «Птицелов» и «Пальма» (варианты исполнения по сути того же комплекса для различных видов Вооруженных сил), новая система тогда тоже поступала в производство («Всеядный птицелов», НВО от 24.02.22). На экспорт во Вьетнам поставлялись корветы класса «Гепард», собранные на верфи в Зеленодольске в комплектации с морским вариантом «Пальмы» стреляющим ракетами «Сосна-Р». Ростех был вынужден дать пояснение, что, мол, 9М333 тоже нужна – чтобы пополнить поредевшие арсеналы средств поражения к выпущенным в советские годы боевым машинам «Стрела-10М» старых модификаций. Начиная с 2020 года изделия с маркировкой «9М333» регулярно демонстрировались на международных военно-технических форумах «Армия». Это дало специалистам возможность оценить, насколько отличаются изделия старого и нового выпусков. Судя по внешнему виду, компоновке и размерам, продукция выглядела практически идентично.

Ракета 9М333 в павильоне концерна «Калашников» в подмосковной Кубинке. Фото Владимира Карнозова

Развеять подобное представление помогло сообщение РИА Новости от 2 сентября. В нем утверждается, что Российская армия в зоне проведения специальной военной операции (СВО) применяет «новые зенитные управляемые ракеты 9М333, которые не реагируют на тепловые ловушки, используемые Военно-воздушными силами Украины (ВВСУ)». Неназванный собеседник агентства пояснил (цитата): «Опыт применения 9М333 в зоне СВО показывает, что ракета очень хорошо отстраивается от помех, в частности от тепловых ловушек, обходя их и поражая цель. В восьми случаях из десяти ракета попадает в цель при постановке летательными аппаратами противником тепловых ловушек, то есть в 80% случаев. Это отличный показатель эффективности». Если приведенная информация соответствует действительности, то реальная боевая эффективность системы «Стрела-10М» (а она ранее успела повоевать в десятках вооруженных конфликтов) существенно возросла. По словам источника, не названного по имени, ракеты нового выпуска имеют мультиспектральную головку самонаведения, позволяющую отличать истинную цель от ложной тепловой. Благодаря этому российские «стрелы» успешно борются с авиацией противника. Отмечаются случаи поражения штурмовиков Су-25, вертолетов Ми-8 и Ми-24, а также беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с габаритами от одного до полутора метров. Заметим, что выпускавшиеся в советские времена ракеты 9М37 и 9М37М, шедшие в комплекте с ЗРС «Стрела-10» ранних модификаций, столь компактных дронов попросту не замечали, безмятежно пролетая мимо них без подрыва боевой части – словом, «шли в молоко». Ситуация несколько улучшилась (хотя и полностью не разрешилась) с появлением 9М333 первоначального облика. А полностью была решена только с выходом изделий производства завода в Коврове.

Как пояснили специалисты концерна «Калашников», изделие 9М333 предназначено для поражения в любое время года низколетящих самолетов и вертолетов, а также БПЛА и крылатых ракет в условиях применения сбрасываемых, парашютируемых и модулированных организованных оптических помех.

Известно, постановка помех и выпуск ложных целей с тепловым полем, как у настоящего самолета, – стандартный для боевых самолетов и вертолетов способ защититься от зенитных ракет с инфракрасной головкой самонаведения. Помимо прочего, в ходу – тепловые ловушки, представляющие собой патроны с пиротехническим зарядом, выстреливаемые из специальных пусковых установок, размещенных на самолетах и вертолетах. Они создают источник теплового излучения, по мощности превышающего соответствующий параметр аппарата-носителя. При правильной постановке подобные ловушки отвлекают на себя зенитные ракеты и таким образом спасают свой самолет или вертолет от поражения.

Благодаря сообщению РИА Новости от 2 сентября выяснилось, что ракета 9М333 неподвластна такому обману. Избежать увода на ловушку помогает головка самонаведения (ГСН) с тремя режимами работы: фотоконтрастный, инфракрасный и помеховый. В этом состоит основное преимущество 9М333 перед более старыми изделиями подобного рода. Теперь система «Стрела-10М3» даже безо всякой модификации боевой машины способна надежно поражать вышеназванные цели, летящие на скорости до 680 м/сек и высотах от 10 до 3500 м. Еще более смертоносной «Стрела-10М» становится после модернизации в вариант с дополнительным суффиксом «Н» («ночная») путем введения тепловизора в состав оборудования обнаружения воздушных целей.