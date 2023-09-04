Белый дом: США не поощряют Украину и не помогают ей осуществлять удары вглубь России

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби отказался комментировать слова президента Украины Владимира Зеленского, который утверждал, что Киев применил дальнобойное оружие собственного производства, поразив цель на расстоянии 700 км

ВАШИНГТОН, 1 сентября. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов не оказывает помощь Вооруженным силам Украины и не поощряет их наносить удары вглубь российской территории. Об этом заявил на онлайн-брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Не было никаких изменений в том, что касается нашей политики в отношении ударов [Украины] вглубь территории России. Мы не поощряем и не поддерживаем их. Мы сосредоточены на том, чтобы Украина смогла отвоевать свою территорию, собственную землю", - сказал он.

Кирби также отказался комментировать слова президента Украины Владимира Зеленского, который утверждал, что Украина применила дальнобойное оружие собственного производства, поразив цель на расстоянии 700 км.

Как сообщили в пятницу в Минобороны РФ, российские средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы за неделю с 25 августа по 1 сентября перехватили 35 реактивных снарядов РСЗО HIMARS, 6 управляемых авиабомб JDAM, противокорабельную ракету "Нептун" и 281 беспилотный летательный аппарат ВСУ. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 466 самолетов, 247 вертолетов, 6 293 беспилотных летательных аппарата, 434 зенитных ракетных комплекса, 11 587 танков и других боевых бронированных машин, 1 147 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6 162 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 12 602 единицы специальной военной автомобильной техники.