Закрытое небо: украинские воздушные силы теряют авиацию в Донбассе

Российские летчики и зенитчики сбили истребитель Су-27 и три вертолета

Вооруженные силы РФ в воскресенье, 25 декабря, нанесли существенный урон украинской авиации. Истребителями ВКС России были сбиты самолет Су-27, вертолеты Ми-24 и Ми-8, а средства ПВО уничтожили еще одну милевскую «восьмерку». Эксперты отмечают, что борьба с украинской авиацией важна в первую очередь из-за того, что она является носителем высокоточного оружия. В выходные дни российская армия также вела наступательные действия на донецком направлении, а на других наносила мощные огневые удары по позициям противника.

ВКС в бою

25 декабря воздушные силы Украины понесли существенные потери в небе Донецкой Народной Республики. Истребительной авиацией ВКС России недалеко от Камышевки был сбит самолет Су-27 воздушных сил противника. Также российские летчики уничтожили украинские вертолеты Ми-24 и Ми-8 в районах населенных пунктов Селидово и Грузское, сообщили в Минобороны РФ.

В этот же день войска ПВО РФ сбили вертолет Ми-8 противника в районе населенного пункта Кирово в ДНР. Кроме того, за выходные российские зенитчики уничтожили 20 беспилотных летательных аппаратов.

Всего же, по данным Минобороны РФ, с начала специальной военной операции противник потерял 352 самолета, 192 вертолета, 2724 беспилотных летательных аппарата.

Борьба с украинской авиацией важна прежде всего из-за перспективы применения ею высокоточного оружия, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

Истребитель МиГ-29 ВСУ применяет противорадиолокационную ракету HARM Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/Mil.gov.ua

— Несмотря на попытки применения самолетов и вертолетов, продолжающихся до сих пор, начиная с лета украинская авиация со своим неуправляемым оружием не добилась ничего для изменения хода боев непосредственно на передовой, — отметил эксперт. — Линию фронта они пересекать боятся. Но после адаптации на МиГ-29 ВСУ противорадиолокационных ракет HARM они регулярно «держат в тонусе» наши зенитные ракетные комплексы, пытаясь их атаковать.

Эксперт также напомнил, что в новом пакете помощи США впервые указаны комплекты JDAM, которые позволят использовать обычные бомбы в качестве высокоточного оружия.

— Возможно, их также будут адаптировать для использования советскими самолетами, — отметил он. — Тогда украинские ВВС получат новое мощное оружие. Конечно, их применение будет еще более рискованным, чем HARM, потому что авиации придется подходить к передовой ближе, но успокаиваться этим нельзя. Сейчас надо уничтожить как можно больше украинских самолетов в воздухе и на земле, чтобы подвешивать западное оружие было просто не на что.

Польский «Краб»

Вооруженные силы России 24 и 25 декабря продолжали вести бои с украинскими вооруженными формированиями.

— На купянском направлении в результате огневого поражения опорных пунктов противника в районах населенных пунктов Кисловка, Табаевка и Берестовое Харьковской области уничтожено более 30 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и три автомобиля, — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ Источник изображения: iz.ru

В субботу на этом направлении была поражена живая сила и военная техника подразделений 14-й механизированной бригады ВФУ и 92-й механизированной бригады. Уничтожено до 50 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и два пикапа.

В воскресенье на краснолиманском направлении нанесено поражение двум ротным тактическим группам ВФУ, а также уничтожены две разведгруппы ВФУ, действовавшие в направлении населенного пункта Червоная Диброва в ЛНР. Потери украинских формирований на данном направлении составили до 60 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины и три пикапа. Днем ранее на данном тактическом направлении в результате ударов по позициям подразделений 111-й бригады теробороны и 25-й воздушно-десантной бригады ВФУ уничтожено более 40 военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

За двое суток на донецком направлении в ходе ведения наступательных действий российскими войсками уничтожена сводная тактическая группа иностранных наемников и нанесено поражение подразделениям 10-й горно-штурмовой бригады ВФУ. Потери украинских формирований за двое суток составили около 140 военнослужащих и наемников, два танка, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, четыре бронетранспортера и три пикапа.

В воскресенье на южно-донецком направлении нанесено поражение двум ротным тактическим группам 72-й механизированной и 68-й пехотно-егерской бригад ВФУ, пытавшимся контратаковать позиции российских войск. Днем ранее были нанесены удары по сосредоточению подразделений 92-й механизированной бригады ВФУ. Потери противника на данном направлении за двое суток составили более 90 военнослужащих, один танк, семь боевых бронированных машин и шесть автомобилей.

За двое суток ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления 65-й механизированной бригады ВФУ, склад ракетно-артиллерийского вооружения, пункт временной дислокации подразделения иностранных наемников, 111 артиллерийских подразделений ВФУ на огневых позициях и 178 районов сосредоточения войск.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский Источник изображения: iz.ru

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены две украинские боевые машины реактивной системы залпового огня «Ураган», две установки реактивной системы залпового огня «Град», польская самоходная артиллерийская установка «Краб» и три артиллерийские системы М777 производства США.

Кроме Ми-8 и беспилотников, войска ПВО РФ за двое суток сбили шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и один реактивный снаряд «Ураган» в районах населенных пунктов Житловка и Краснореченское в ЛНР, Куйбышево в ДНР и Мирное Запорожской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 352 самолета, 192 вертолета, 2724 беспилотных летательных аппарата, 399 зенитных ракетных комплексов, 7240 танков и других боевых бронированных машин, 940 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3708 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7747 единиц специальной военной автомобильной техники, перечислил Игорь Конашенков.

Гвардии лейтенант Полина

В Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность. Ефрейтор Александр Перелыгин оборудовал позиции российских войск на танкоопасном направлении. В это время украинские формирования, стремясь захватить утраченные территории, предприняли попытку наступления. Вступив в бой, подразделение Александра уничтожило два танка, БМП и более 20 националистов. Александр лично огнем из РПГ и стрелкового оружия уничтожил танк и пять боевиков. Смелость и самоотверженные действия Александра Перелыгина позволили не допустить прорыва украинских формирований.

Фото: ТАСС/URA.RU/EDUARD KORNIYENKO Источник изображения: iz.ru

Гвардии лейтенант Полина Фотева обеспечивала бесперебойную связь в противотанковом дивизионе и с вышестоящим командованием. Находясь на передовой позиции, Полина обнаружила взвод танков противника. Оперативно оценив обстановку, она доложила об этом командиру дивизиона и передала точные координаты. В ходе боя Полина корректировала огонь артиллерии и фиксировала уничтожение вражеской бронетехники.

В результате противник отступил, понеся большие потери. Благодаря профессиональным и своевременным действиям Полины Фотевой удалось сорвать наступление украинских сил, своевременно обнаружить и оперативно уничтожить два вражеских танка и три бронемашины.

Богдан Степовой

Андрей Фролов