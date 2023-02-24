«В зоне СВО многое придется менять». Как бороться с новыми американскими бомбами

Военный эксперт Ходаренок назвал российские комплексы, которые могут сбивать бомбы JDAM-ER

Пентагон заявил, что передаст Киеву «высокоточные авиационные боеприпасы» в рамках пакета на $1,85 млрд, о котором было объявлено 21 декабря. Источники Bloomberg сообщают, что речь идет о высокоточных бомбах JDAM-ER, которые могут поражать цели до 80 км. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок разбирался, как применение таких боеприпасов осложнит выполнение задач СВО и как ВС РФ могут нивелировать эффект от использования JDAM-ER.

Эффективное применение высокоточных авиационных средств поражения (АСП) с лазерным наведением в значительной степени зависит от прозрачности атмосферы (погодные условия, дымы). Этого недостатка лишены боеприпасы с GPS-наведением. Такое вооружение зависит от точности определения местоположения носителя и от точности определения координат цели. По сравнению с АСП лазерного наведения бомбы с GPS-наведением существенно дешевле.

Joint direct attack munition (JDAM) представляет собой относительно недорогой комплект для переоборудования уже стоящих на оснащении ВВС США неуправляемых свободнопадающих бомб в высокоточное оружие с КВО всего лишь в несколько метров. К примеру, подобным оборудованием могут оснащаться бомбы Mk84 (2000 фунтов, 904 кг), Mk82 (500 фунтов, 227 кг) и другие АСП.

Внешне комплект JDAM выглядит как удлиненный хвостовой обтекатель конической формы, навинчиваемый (самыми обычными болтами) на корпус неуправляемой авиабомбы вместо ее обычного хвостового оперения. Внутри обтекателя располагаются инерциальный автопилот, навигатор GPS, батарея электропитания и сервоприводы рулей.

На заднем конце обтекателя установлено Х-образное оперение: три из плоскостей подвижны и играют роль рулей и элеронов, четвертая неподвижна и является простым стабилизатором. Монтаж комплекта на авиабомбы выполняется механиками подразделений аэродромно-технического обеспечения. Следует отметить, что система JDAM весьма устойчива к организованным помехам GPS, ставящимся противником.

Таким образом, бомбы JDAM могут применяться в любых метеоусловиях, а стандартная конфигурация этого средства поражения обладает дальностью применения 24-28 км.

Компания Boeing также разработала новый комплект крыльев, с помощью которого боеприпас может пролететь до 75-80 км при сбросе с высоты 14 тыс. м. Этот вариант получил обозначение JDAM-ER (Extended Range - увеличенная дальность). Именно его, по всей видимости, и передадут ВСУ.

Помимо поставок JDAM-ER, появилась информация, что ВСУ передаются боевые машины HIMARS (в количестве 12 единиц) с некими дальнобойными ракетами, дальность стрельбы которых достигает 150 километров. При этом сообщается, что это не декларируемые ранее бомбы малого диаметра наземного запуска (GLSDB), а какие-то экспериментальные ракеты. Эта информация, безусловно, нуждается в дополнительной проверке.

Как ранее писала «Газета.Ru», в случае передачи ВСУ в достаточном количестве боеприпасов JDAM-ER и бомб малого диаметра наземного запуска (GLSDB) в прифронтовых областях многое придется пересматривать.

К примеру, на дальность 150 км от линии боевого соприкосновения придется отодвигать практически все склады с материальными средствами - боеприпасами, горючим, продовольствием, авиационно-техническим, вещевым и медицинским имуществом. Иными словами, придется пересматривать и места дислокации всех складов материальных средств и вплотную заниматься вопросами их максимального рассредоточения.

Также придется уточнить места дислокации распорядительных и выгрузочных железнодорожных станций, которые теперь могут находиться в зоне досягаемости JDAM-ER/GLSDB.

Существенным изменениям могут подвергнуться группировки сил и средств технического обеспечения. Придется передислоцировать в более глубокий тыл ремонтно-восстановительные органы и соответствующие склады - артиллерийского вооружения, бронетанкового и автомобильного имущества и др.

Многое придется пересматривать и в действующей системе управления войсками в зоне специальной военной операции. Командные, запасные командные, тыловые и вспомогательные пункты управления либо придется отодвигать от линии боевого соприкосновения на существенно большие расстояния, либо более тщательно маскировать и усиливать меры радио- и радиотехнической маскировки. О прежних нормативах - удалении от ЛБС на 30-40, 70-100 и 100-150 км - придется забыть. Наконец, придется существенно чаще менять места их дислокации.

JDAM-ER/GLSDB самым существенным образом скажутся и на функционировании узлов связи пунктов управления, которые, как известно, обеспечивают образование каналов различных видов связи и являются составной частью пунктов управления. Только один неосторожный выход в эфир может повлечь за собой удар по передающему центру бомб JDAM-ER/GLSDB.

Наконец, следует учесть, что понятие тыла полностью исчезает для Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей (бомбы малого диаметра наземного запуска способны доставать и до северных районов Крыма, включая Армянск).

Практически все органы государственной власти, ведомства и органы управления республиками и областями могут оказаться под ударами бомб малого диаметра.

Существует мнение, что поступление на оснащение вооруженных сил Украины JDAM-ER/GLSDB может привести к куда более существенным изменениям в ходе специальной военной операции, чем даже передача украинской армии основных боевых танков западного производства.

Разумеется, борьба с JDAM-ER/GLSDB выдвигает более высокие требования к системе радиолокационной разведки, степени боевой готовности и напряженности боевого дежурства зенитных ракетных войск.

Средствами зенитного ракетного прикрытия поразить бомбы малого диаметра возможно. С JDAM-ER/GLSDB способны эффективно бороться зенитный ракетный комплекс ближнего действия «Тор» (во многом он и создавался для борьбы с планирующими авиационными средствами поражения) и зенитно-пушечный ракетный комплекс «Панцирь-С1». Кроме того, JDAM-ER могут успешно поражаться зенитными ракетными системами С-300ПМ и С-400. Из средств войсковой ПВО носители JDAM-ER вполне по силам ЗРК «Бук" М2 и М3. То есть российской армии есть что противопоставить новым высокоточным боеприпасам.

Помимо всего прочего, моменты со знаком плюс для ВКС РФ в случае применения противником бомб JDAM-ER заключаются в следующем. Боеприпасы этого типа можно применять только с переоборудованных самолетов-носителей, причем для достижения максимальной дальности боевого применения самолет должен подниматься в стратосферу, то есть на высоты более 12 км.

Во-первых, у ВСУ в настоящее время не так много боевых самолетов, на которые можно подвесить JDAM-ER, а во-вторых, подъем боевой машины на такую высоту вблизи линии боевого соприкосновения превращает самолет-носитель в сравнительно легкую цель для российских зенитных ракетных комплексов и систем.

Прежняя относительная успешность применения подобных средств поражения Военно-воздушными силами США объясняется достаточно просто. Противоборствующая сторона обладала либо слабым зенитным ракетным прикрытием войск и объектов, либо оно в ряде случаев полностью отсутствовало (как, к примеру, в Афганистане).

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок