Войти
Известия.ru

Пентагон заключил контракт на $192 млн на ракеты для Украины

408
0
0
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Sgt. Kevin Roy/Dod

Министерство обороны США заключило контракт с американской компанией Raytheon на сумму $192 млн на закупку противовоздушных ракет AMRAAM в рамках бюджета на помощь Украине. Об этом 31 августа сообщили в Пентагоне.

«Raytheon Missiles and Defense получил контракт на $192 млн на закупку усовершенствованных ракет среднего радиуса класса «воздух – воздух» (AMRAAM)», — говорится в заявлении.

Как уточнили в Пентагоне, выполнение контракта ожидается к 29 ноября 2024 году. Оплата будет производиться из средств на военную помощь Украине в рамках 2023 финансового года.

Ранее, 29 августа, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер объявила о выделении США нового пакета военной помощи Украине. Стоимость передаваемого в рамках данного пакета вооружения составит $250 млн.

Как указал госсекретарь Энтони Блинкен, Киев получит снаряды для систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, ракеты для комплексов противовоздушной обороны (ПВО) и артиллерийские снаряды. Кроме того, Пентагон выделит Украине средства для разминирования и запасные детали.

При этом заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх уточнила, что новый пакет военной помощи США Украине не включает в себя кассетные боеприпасы. По ее словам, Пентагон располагает средствами для помощи Киеву по меньшей мере до конца сентября.


Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских боевиков.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
AMRAAM
HIMARS
Компании
Raytheon
Похожие новости
28.06.2023
Reuters заявило о новом пакете военной помощи США Украине на $500 млн
22.06.2023
Пентагон заказал ракеты AMRAAM для ВС США и Украины
29.11.2022
Boeing предлагает поставку Украине нового ракетного комплекса GLSDB
01.11.2022
Комплекс NASAMS на Украине: особенности, тактика применения и сравнение с российскими ПВО
31.10.2022
В России оценили возможность украинских ЗРК NASAMS противостоять «Калибрам»
28.10.2022
Эксперты: ЗРК NASAMS на Украине истратят дорогостоящие ракеты на российские БЛА-камикадзе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.09 15:08
  • 54956
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 04.09 14:29
  • 19
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 04.09 12:12
  • 1
Российский полковник назвал плюсы и минусы сделанных из картона дронов ВСУ
  • 03.09 22:42
  • 17
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 03.09 15:47
  • 5
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт
  • 03.09 10:15
  • 3
Британия собирается заменить переданные ВСУ ракеты Storm Shadow сверхзвуковым аналогом из Израиля
  • 03.09 01:26
  • 7
Ракетный центр Макеева покажет макет перспективной ракеты "Корона" на форуме "Армия-2023"
  • 02.09 16:43
  • 1
Эксперт: на SJ-100 импортозамещено около 40 систем и агрегатов
  • 02.09 14:20
  • 52
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 02.09 03:16
  • 1
Батареи с ультрагорячим углеродом станут самым дешевым накопителем энергии
  • 02.09 02:56
  • 73
Руководство "Ростеха" оценивает дефицит высококвалифицированных кадров на своих предприятиях в десятки тысяч человек
  • 02.09 02:39
  • 1
Почему российская ядерная промышленность еще не под санкциями
  • 01.09 22:32
  • 1
Горячая осень СВО
  • 01.09 20:11
  • 1
Берлин решил схитрить и отправил Киеву устаревшие танки. Вот что вышло
  • 01.09 18:38
  • 2631
Как насчёт юмористического раздела?