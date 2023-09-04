Пентагон заключил контракт на $192 млн на ракеты для Украины

Министерство обороны США заключило контракт с американской компанией Raytheon на сумму $192 млн на закупку противовоздушных ракет AMRAAM в рамках бюджета на помощь Украине. Об этом 31 августа сообщили в Пентагоне.

«Raytheon Missiles and Defense получил контракт на $192 млн на закупку усовершенствованных ракет среднего радиуса класса «воздух – воздух» (AMRAAM)», — говорится в заявлении.

Как уточнили в Пентагоне, выполнение контракта ожидается к 29 ноября 2024 году. Оплата будет производиться из средств на военную помощь Украине в рамках 2023 финансового года.

Ранее, 29 августа, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер объявила о выделении США нового пакета военной помощи Украине. Стоимость передаваемого в рамках данного пакета вооружения составит $250 млн.

Как указал госсекретарь Энтони Блинкен, Киев получит снаряды для систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, ракеты для комплексов противовоздушной обороны (ПВО) и артиллерийские снаряды. Кроме того, Пентагон выделит Украине средства для разминирования и запасные детали.

При этом заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх уточнила, что новый пакет военной помощи США Украине не включает в себя кассетные боеприпасы. По ее словам, Пентагон располагает средствами для помощи Киеву по меньшей мере до конца сентября.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских боевиков.